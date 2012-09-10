节能补贴产品再增六大类 预计撬动千亿消费

核心提示：计算机、高效节能单元式空调、风机、水泵、压缩机、变压器纳入节能补贴范围，预计拉动消费1556亿元。

商 报讯（记者 丁开艳）继今年6月我国启动实施高效节能平板电视等5类节能家电推广财政补贴政策后，又有6类产品被新纳入财政补贴范围。昨日，记者从财政部获悉，经国务 院批准，财政部、国家发改委、工信部决定将计算机、高效节能单元式空调、风机、水泵、压缩机、变压器纳入节能补贴范围，节能补贴启动后预计拉动消费1556亿元。

财 政部相关负责人介绍，新增的台式计算机、高效节能单元式空调推广将继续采用节能家电推广模式，近期将印发推广实施细则、公告推广目录等，尽快启动推广工 作。在风机、水泵等工业产品推广上，将鼓励企业加快淘汰落后设备，引导新上项目使用高效节能产品，并会对耗能大户提出强制性的节能要求。新一轮扩大节能产 品推广政策执行期暂定为一年。

“考虑到目前补贴政策已涵盖了空调、平板电视、电冰箱 等主要家电类产品，进一步扩大推广范围，既要充分挖掘家电类产品扩大消费的潜力，又要选择一些工业类高效节能产品，以此为杠杆来加快企业节能技术改造，在 更大范围、更广领域实现节能降耗与拉动投资。”上述财政部负责人表示。

在商务部研究 院消费经济研究部副主任赵萍看来，和此前节能补贴产品相比，此次新纳入补贴范围的产品多数不是终端消费品，而是企业采购生产资料的一部分，由此可以判断， 此次补贴政策更多的是意在通过补贴方式为引导企业进行绿色生产，减少污染物排放，并从整体上促进经济结构转型。

财 政部表示，一旦此轮补贴政策启动，将会拉动1556亿元的消费量。“此轮补贴政策出台正值经济增速放缓，在此背景下出台新一轮补贴政策，应该是为在更大范 围内扩大消费。”中国人民大学经济学院副院长刘元春分析认为，无论对何种产品而言，短期补贴政策能很快带动市场消费，本轮补贴政策也不会例外。

除 拉动消费，财政部预计，通过本轮补贴政策，预计实现年节电约313亿千瓦时。自2009年开始，我国启动实施“节能产品惠民工程”，初期推广品种包括节能 灯、高效节能空调、高效电机、节能汽车等。今年6月1日起，国务院又将高效节能平板电视、空调、洗衣机、电冰箱、热水器5类产品纳入推广范围。自此项政策 推广以来，全国已累计拉动消费超过6000亿元。