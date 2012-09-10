社科院匡算我国主权资产净值：20至70万亿

核心提示：无论宽口径还是窄口径，中国的主权资产净额为正，这表明中国政府拥有足够主权资产来覆盖主权负债。

中国社科院日前发布《中国国家资产负债表分析》研究报告称，按宽口径匡算，2010年中国主权资产净值接近70万亿；若按窄口径匡算，同年中国主权资产净值在20万亿左右。

上述报告还认为，就中国而言，主权资产负债表近期的风险点主要体现在房地产信贷与地方债务上，中长期风险则更多集中在对外资产负债表、企业债务与社保欠账上。而这些风险大都是或有负债风险，且都与过去的发展方式密切相关。

窄口径主权资产净值20万亿

根据中国社科院对中国“家底”的分析框架，中国的主权资产主要包括6项，即：国有经营性资产、国有非经营性资产、政府所拥有的资源性资产、对外主权资产、全国社会保障基金国有资产、政府在中央银行的存款。

上述6项资产合计142.3万亿，其中，非金融企业国有总资产达到59.1万亿，规模位居首位，国土资源性资产以44.3万亿位居第二。

中 国的主权负债也主要包括6项，即：中央政府的债务（内债和外债）、“准国债”（各政府部门和政策性机构所发行的有财政担保的债券）、地方政府债务、国有企 业债务、以金融不良资产及其转化形式存在的或有负债、以隐性养老金债务为主的社会保障基金缺口。上述这6项负债合计72.7万亿，其中，非金融国有企业债 务（扣除地方政府融资平台债务）达到35.6万亿元，位居第一；中央财政国内债务达到6.7万亿位居第二；备受关注的以隐性养老金债务为主的社会保障基金 缺口达3.5万亿。

“按宽口径匡算，2010年中国主权资产净值为69.6万亿。”中国社科院副院长李扬在中国国家资产负债表研讨会上表示，考虑到行政事业单位国有资产变现能力很差，以及国土资源性资产的使用权也不可能一次性全部转让等，按窄口径匡算，同年中国主权资产净值在20万亿左右。

事 实上，最近每年的土地出让金只有两三万亿，而按宽口径匡算资产时，国土资源性资产高达44.3万亿。因此，以窄口径来统计，即扣除行政事业单位国有资产， 并以2010年的土地出让金2.8万亿替代国土资源性资产44.3万亿，从而主权资产将由142.3万亿减少到93万亿。这样一来，窄口径的主权资产净值 为20万亿左右。

“无论宽口径还是窄口径，中国的主权资产净额为正。”李扬表示，这表明中国政府拥有足够的主权资产来覆盖其主权负债。

企业债务超阈值

分析了中国的“家底”，谈到中国总债务水平时，李扬透露，2010年，中国总债务/GDP之比为168.9%。从国际比较看，这一水平低于大多数发达经济体，但比其他“金砖国家”（不包括南非）都要高。

发达经济体方面，2011年，日本和英国的总债务/GDP已经超过500%，西班牙、法国、意大利和韩国都超过300%，美国、 德国和加拿大相对较低，但也都超过270%。在金砖国家中，2010年，巴西的总债务/GDP为148%，印度为122%，俄罗斯只有72%，都要低于中 国的168.9%。从总量上看，通过比较可以看出，中国的总债务/GDP（或全社会杠杆率）仍属比较适中的水平，尚处于温和、可控的阶段。

与此同时，李扬还强调，鉴于中国的债务水平近年来上升较快，我们应当对此保持警惕。如果将地方债务或者更宽口径的主权债务考虑在内，中国的政府（主权）债务将有倍数增长并带动总债务水平较大幅度提高，从而达到不可坐视的程度。

而从结构上来看，分析报告中，总债务是对居民、企业、政府与金融机构这四大部门的债务进行加总。其中，非金融企业债务占比极高，达到105.4%，而总债务占比也只有168.9%，这构成中国债务结构的突出特点。

“2010年，企业部门债务占GDP比重已逾100%，超过了OECD国家90%的阈值，值得高度警惕。”李扬表示，在银行主导、信贷资产构成我国金融资产主体的金融背景下，这种状况蕴含着较大的系统性风险。

鉴于此，李扬建议，发展资本市场，推动融资结构从债务性融资为主向股权性融资为主转变，以降低全社会的杠杆率。

中国社科院的分析表明，政府债务占GDP比重的演进路径，主要取决于实际增长率和实际利率之差，因此，保持可持续的较快增长至为关键。“保持经济的可持续增长，是化解债务风险的根本途径。”

填补养老金缺口

尽管中国发生主权债务危机的可能性极低，但李扬还强调，包括养老金缺口在内的或有负债风险值得关注。

而从一些发达国家近来发生的主权债务危机看，社会保障体系的资金缺口，特别是养老保障体系的资金缺口，是全面性经济危机最重要的诱因。

“对中国而言，无论是体制转轨还是人口老龄化，都带来养老保险个人账户的空账（即个人账户的资金被挪用于当前的养老金发放）问题。目前这一规模已达1.4万亿元。”此份分析报告称，未来欲做实个人账户，保证养老金的按时足额发放，就需要财政承担起支付责任。

李扬称，应调整收入分配格局，深化国有经济布局的战略性调整，应对社保基金缺口风险。

中国社科院在此份分析报告中则给出了三点具体建议。其一，考虑进一步扩大国有资本经营预算收入的规模，包括：进一步扩大国有企业利润上缴的主体，除中央企业外，地方国有企业、铁路等非国资委管理的垄断性行业、国有金融企业等，也要尽快实行资本分红。

其二，进一步提高国有企业利润上缴的水平，动态调整分红比例。在此基础上，加大国有资本经营收入补贴社会保障的力度。

其三，进一步实施国有股减持充实社会保障储备资金战略。