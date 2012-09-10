稳增长不影响楼市调控 不能当看涨预期

核心提示： 当前，经济下行压力加大，房地产市场调控又处于关键时期。“稳增长”究竟对房地产市场有何影响？房地产市场调控与经济增长是否矛盾？如何实现经济增长与楼市调控的平衡？

当前，经济下行压力加大，房地产市场调控又处于关键时期。“稳增长”究竟对房地产市场有何影响？房地产市场调控与经济增长是否矛盾？如何实现经济增长与楼市调控的平衡？

“稳增长”并未改变房地产市场基本面

“现在又提稳增长，我担心房价还要涨，趁手里有富余的钱，上个月赶紧在北蜂窝路附近买了一套60多平方米的二手房。”在北京一家骨科医院工作的郑医生告诉记者。

郑医生的担心不无道理。自5月份以来，房价环比上涨的城市数量持续增加，个别城市高价地再度出现。截至二季度末，我国房地产贷款季度环比增长在连续八个季度回落后首次回升。与此同时，一些地方政府微调楼市政策，市场预期发生变化。

凡此种种，是否意味着房地产市场的基本面发生改变呢？从记者采访的情况来看，尽管当前房价反弹压力加大，但是房地产市场基本面尚未发生根本改变。

中国土地勘测规划院地价所所长赵松说，从监测情况来看，最近一段时间，个别城市一些优质地块受投资者追捧，受到广泛关注，但这些高价地不能构成市场全面回暖的基础，对市场整体格局特别是对住房用地难以有实质性影响，大幅溢价、地王频现的市场基本面并不存在。

北京中原市场研究部统计数据显示：全国主要的13个典型城市在前8个月，土地出让金同比下调39.3％，特别是一线城市土地收入锐减。此外，8月份，全国主要54个城市总成交套数环比下调5.7％。

住房城乡建设部有关负责人表示，当前市场的购房者多为首次置业的自住住房需求。最新的市场监测数据显示，进入8月份以来，部分热点城市住房成交量环比稳中有降。房地产市场将会保持基本稳定的态势。

“稳增长”与房地产市场调控矛盾吗？

一提“稳增长”，市场预期就看涨楼市。这从一个侧面反映出，房地产市场调控与经济增长的确存在紧密联系。

国家统计局新闻发言人盛来运坦言：“房地产的主动调控在短期来讲确实是一定程度上今年增长速度下滑的一个重要原因。”

从房地产投资增速回落的幅度以及与房地产销售有关的家具和家电销售情况来看，增速都回落得比较明显。

“调控房地产虽然说短期对经济增长产生影响，但是更有利于国民经济更持续健康地发展，特别是对防止房地产泡沫化对经济长期发展的冲击很有好处。”盛来运说。

今年我国把经济增长目标调整为7.5％，中国房地产业协会副会长朱中一认为：“这已经为房地产调控留出了空间，体现了中央政府坚持楼市调控，促进经济转型发展的决心。”

而就房地产市场调控本身而言，大幅度增加普通商品房特别是保障房的供应，既是稳定房价、巩固房地产市场调控成果的重要支撑，同样有助于扩大内需，推动经济增长。

上海中技桩业股份有限公司董事长颜静刚说：“今年一季度，公司用于商品房开发的方桩销售下降超过三成，但用于各类保障房建设的方桩销售相应增加，以至于公司整体业绩好于行业水平。”

事实上，一些地方的探索同样表明，坚持“控楼市”和“调结构”并举，既可以逐步降低对房地产的依赖程度，又能进一步增强经济“内生动力”。

如何实现稳增长与楼市调控的平衡？

如何实现稳增长与楼市调控之间的平衡呢？受访专家表示，从楼市调控来说，一方面要坚决抑制投机投资性需求，另一方面还要增加住房有效供应，满足群众自住需求。

特别是要严格执行差别化房贷政策，在开发贷款方面，要加大对保障房信贷支持力度，加大对高端房产开发的控制；在购房贷款方面，对第一套自主性购房给予政策性贷款优惠，而对投机性和投资性住房予以严格控制。

另外，在加快普通商品房供应的同时，已建成的保障房要尽快投入市场。瑞银中国特约首席经济学家汪涛表示，在经济尤其是外需仍然面临一定程度下行风险 的情况下，保障房始终是政府支撑经济增长的“利器”。他说：“这一利器发挥作用的关键不在于继续拔高新开工目标、而在于将在建项目真正落到实处。”

若想实现稳增长与楼市调控的平衡，地方政府就要真正把工作重心转移到加快转变发展方式上去，适应房地产市场“退烧”后正常的土地出让收入、住房成交量和房地产相关税收，逐步减少对房地产业的依赖。

“稳增长”不能再走“救楼市”的老路，对于房地产企业而言是一种警示。万科总裁郁亮表示，调控促使住宅日益回归基本的居住属性，企业需要顺应政策导向和行业变化趋势。

从长效机制来看，改变以投资带动经济增长模式，消除“土地财政”魔咒，拓宽民间投资渠道，加快推进房产税试点，从制度入手推动楼市调控走出“调调涨涨”的怪圈，最终一定会实现群众住有所居的目标，为经济发展提供可持续支撑。