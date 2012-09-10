APEC闭幕 宣言预警世界经济下行风险

核心提示：宣言称，国际金融市场还不稳定，一些发达经济体的高赤字和高债务在很大程度上延缓了世界经济复苏进程。

亚太经合组织(A PEC )第二十次领导人非正式会议9日在符拉迪沃斯托克闭幕。当日发表的《融合谋发展，创新促繁荣———亚太经合组织第二十次领导人非正式会议宣言》中预警，世界经济仍面临下行风险，国际金融市场 还不稳定，一些发达经济体的高赤字和高债务水平在很大程度上延缓了世界经济复苏进程。欧债危机也给亚太经济增长造成不良影响。

宣言旨在为促进亚太地区繁荣、巩固其在全球经济中的引领地位指明道路。宣言提出，亚太各经济体应致力于实现共同发展、巩固金融体系稳定和恢复信任。各经济体应通过合理扩大内需、创造新的就业机会、实施结构改革来推动快速增长。

宣言强调，积极的国际贸易、投资与经济一体化是保障强劲、持续而平衡增长的关键因素，亚太经合组织各经济体均有促进本地区贸易自由化、投资便利化、巩固 多边贸易机制的义务。在2015年年底前，各方应避免为投资、货物和服务贸易增设新的壁垒，不实施新的出口限制措施，在各领域不实施包括刺激出口措施在内 的违反世界贸易组织规则的举措。

关于粮食安全，宣言强调，应在喀山亚太经合组织第二届粮食安全部长级会议成果的基础上，进一步推动提高粮食产能，加强农业技术研发和保证弱势群体粮食供应。

在建立可靠供应链方面，宣言表示，到2015年，亚太各经济体应力争实现把供应链产能提高10%的目标。

宣言说，中小企业和小微企业是促进亚太地区创新发展的重要因素，也有利于提高亚太经济的一体化水平和各经济体的竞争能力，各方应为中小型企业发展创造开放、透明、有竞争力的环境。

为期两天的领导人非正式会议是2012年亚太经合组织会议周的高潮，会议由俄罗斯总统普京主持，来自亚太经合组织21个成员的领导人或代表出席了会议。

一直以来，A PE C因其论坛性质、签署文件不具法律约束力而被认为是“务虚会”，但实际参与其中的政府和工商人士并不这么认为。在俄罗斯铝业总裁杰里帕斯卡看来，A PE C已经成为深化合作、实现共同发展的重要平台，借助这一平台，各方可以协商立场、寻找利益契合点，最终落实到行动中去。

本次会议的突出成果之一是就“环境产品清单”达成重要共识，与会各方经过艰苦磋商和谈判，达成包含54个目录的环境产品清单。中国外交部国际司司长陈旭说，这份名单的达成充分反映出A PE C求同存异、开放包容的合作理念得到进一步的发展。

去年在美国檀香山举行的A PE C会议提出，应在今年就环境产品自由化问题制定环境产品清单，并到2015年将清单所列产品应用关税降至5%或5%以下。符拉迪沃斯托克会议初步实现了既定目标，为亚太地区贸易投资自由化提供了新的动力。中国商务部部长陈德铭在会后结束接受新华社等媒体采访时说，这一成果来之不易，反映出各方求合作的良好意愿。东道主俄罗斯总统普京也在会后的新闻发布会上说，围绕环境产品的谈判在世界贸易组织框架下开展十余年但至今未果，而A PEC率先达成共识，这从一个侧面展现出A PEC机制的生命力。

普京在亚太经合组织第二十次领导人非正式会议结束后的新闻发布会上说，亚太经合组织第二十次领导人非正式会议的任务已全面完成，会议不仅保持了亚太经合 组织活动的延续性，还描绘了新的前景，向企业界发出了积极信号。他说，各经济体的协同努力将有助于巩固亚太地区在全球经济中的引领地位。亚太经合组织各成 员领导人一致同意继续深化区域经济一体化，最大限度提高区域内双边和多边自贸协议透明度。俄罗斯将积极参与相关进程，并推动关税同盟、统一经济空间等欧亚一体化机制与亚太经合组织之间的对话与联系。

在回答有关对华合作优先方向的问题时，普京说，愿意结合俄罗斯的技术与中国的资本和人才优势，加强俄中在造船、重型直升机及宽体客机制造等高新技术方面的合作，同时继续推进在核能、石油、天然气等传统领域的互利合作。

印度尼西亚和中国将分别主办2013年和2014年亚太经合组织领导人非正式会议。亚太经合组织是亚太地区最重要的区域性经济合作组织。从2日到9 日，2012年亚太经合组织会议周在俄罗斯远东海滨城市符拉迪沃斯托克举行，这次会议的主题是“融合谋发展，创新促繁荣”，讨论的议题与重要的合作领域分 别是：贸易投资自由化和区域经济一体化、加强粮食安全、建立可靠的供应链、加强创新增长合作。