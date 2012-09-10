商务部：派副部长级代表团赴欧就光伏摩擦交涉

核心提示：商务部部长陈德铭重申，中方将与欧盟进行交涉，全力保护中国企业利益。

中新社北京9月10日电 中国商务部10日援引商务部部长陈德铭的话透露，商务部近日将派出副部长级代表团赴德国、法国和欧盟，就光伏电池案与后者交涉。

陈德铭是在俄罗斯符拉迪沃斯托克陪同国家领导人出席亚太经合组织(APEC)第二十次领导人非正式会议时作出上述表态的。欧盟委员会6日发布公告称，对中国光伏电池发起反倾销调查，此举意味着迄今为止中国涉案金额最大的贸易争端就此拉开帷幕。

陈德铭表示，光伏产品是全球公认的绿色低碳产品。美国先对中国的光伏产品实施“双反”，而且实行惊人的反倾销税率。欧盟的主要官员表示，美国实行的反倾销税率高得令人不可思议。现在，欧盟紧跟着又对中国出口的光伏产品进行反倾销调查立案，中国商务部对此高度关切。

数据显示，欧盟约占中国光伏产品出口份额的六成以上，2011年中国光伏产品出口到欧盟的总金额已达约204亿美元。

陈德铭称，按照世贸规则、APEC原则以及G20领导人多次明确指出的在国际金融危机时期不出台新的贸易保护主义措施的精神，欧盟不应采取这一做法。这项措施针对的是一个环境产品，也是一项新的贸易保护主义措施。

陈德铭重申，中方将与欧盟进行交涉，全力保护中国企业利益。同时，中国也将促进国内市场对太阳能产品的需求，并制定政策调整产能过剩的行业。

陈德铭称，事实上，欧盟向中方供应了很多光伏产品的原料和设备，中欧光伏产业是一种相互依存、互利合作的关系。中方希望通过与欧盟磋商，共赢地解决这个问题。

在8月底举行的第二轮中德政府磋商中，中德领导人曾就反对贸易保护主义，通过对话协商解决包括光伏产业在内的贸易摩擦，避免采取反倾销、反补贴等措施达成一致。欧盟此次立案后，德国总理默克尔通过其经济顾问向中方表示，其在访问中国期间的有关通过磋商解决问题的承诺不变。

“这是中欧磋商的一个基础。”陈德铭说：“欧盟应该看到，面对当前经济危机，磋商是双赢的。如果不磋商而单方面采取限制将使双方都受到损害，所以中方要求欧盟理智看待这个问题，不要违背各自在G20等场合的共同承诺”。