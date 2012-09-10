央行货币政策将持续微调 年内降准仍有可能

核心提示：央行当前不愿下调存款准备金率，与担心明年通胀反弹和影响房地产调控心理预期有关，但年内存款准备金率仍有下调可能。

8月CPI同比涨幅反弹，PPI增速则创下34个月以来新低，显示在物价反弹的同时，需求依旧不足。央行当前不愿下调存款准备金率，与担心明年通胀反弹和影响房地产调控心理预期有关，但年内存款准备金率仍有下调可能。

年内降息可能性大降。（资料图）

8月CPI同比涨幅反弹，PPI增速则创下34个月以来新低，显示在物价反弹的同时，需求依旧不足。分析人士认为，CPI已在筑底过程中，未来将随着经济的逐步好转缓慢回升。年内降息的可能性大大降低，但存款准备金率仍有下调空间。未来货币政策将持续微调以保证稳增长和保就业的力度。

在货币政策工具的使用中，降息是政策放松及转向的明显信号，存款准备金率的调整则相对中性。今年央行一月之内两度降息，并放宽存款利率下浮区间，之后再无动作。CPI筑底反弹意味着下一阶段利率工具或将淡出，进入观察期。

就物价走势而言，当前CPI已在筑底过程中，一方面食品价格季节性下降已告一段落，另一方面PPI价格可能在三季度企稳反弹。随着经济的逐步回升，未来CPI也将呈缓慢回升态势。

历史经验表明，央行进行利率调整，通常是CPI将出现明显上升或下降的趋势之时。一旦CPI走势预期改变，考虑到利率政策传导存在一定的时滞，即便仍将持 续在高位或低位震荡反复，政策也将暂停操作进入观望期。例如在上一轮降息周期中，2008年央行百日内五次降息，最后一次是在2008年12月22日。此 后CPI在-1%至-2%的区间内震荡探底，在2009年7月到达上一轮通缩低点-1.8%，但央行并没有继续下调利率。

对于未来物价走势的变化，央行在二季度货币政策执行报告中指出，受基数降低等影响，8月后CPI同比涨幅有可能出现一定回升，目前看回升力度不会太大。当 然也需要注意的是，受劳动力成本、资源性产品和部分不可贸易品价格存在趋势性上涨压力等影响，当前物价对需求扩张仍比较敏感，扩张性政策刺激增长的效应可 能下降、刺激通胀的效应则在增强。

从二季度利率执行情况看，实际利率已出现下行。6月末，贷款加权平均利率为7.06%，比3月下降0.56个百分点。从利率浮动情况来看，执行上浮利率的 贷款占比下降。这一数据只反映了第一次降息后不足月余的利率变动结果，下半年降息的效果将逐渐显现，实际利率还将继续下滑。

因此，在物价筑底的情况下，央行的利率政策短期内将淡出，以避免明年物价上升对利率政策带来压力。同时，保持一定的利率水平，有助于抑制新一轮投资中一些经济效益低下、不具备还款能力的项目的盲目扩张。

存款准备金率则仍有下调空间。一方面，外汇占款趋势性下降对商业银行流 动性产生了显著影响且将长期存在；另一方面，20%的大型商业银行存款准备金率尚高于2008年国际金融危机之前的水平。目前央行通过巨量逆回购，以“滚 雪球”的方式来调节银行流动性，在操作的便利性和实施效果上均弱于下调存款准备金率。央行当前不愿下调存款准备金率，与担心明年通胀反弹和影响房地产调控心理预期有关，但年内存款准备金率仍有下调可能。