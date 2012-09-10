海关总署：前8个月进出口贸易额近25000亿美元

核心提示：我国前8个月进出口近25000亿美元，贸易顺差继续扩大，中西部地区外贸增长较快。

前8个月进出口近25000亿美元 中西部外贸出口增长较快

海关总署今天（10日）发布今年1至8月外贸进出口情况。据海关统计，前8个月，我国进出口总值24976.2亿美元，比去年同期（下同）增长6.2%。其中，出口13091.1亿美元，增长7.1%；进口11885.1亿美元，增长5.1%；贸易顺差1206亿美元，扩大31.8%。

海关统计显示，8月份，我国进出口总值为3292.9亿美元，增长0.2%。其中，出口1779.8亿美元，增长2.7%；进口1513.1亿美元，下降2.6%；贸易顺差266.7亿美元。

一般贸易平稳增长，加工贸易增长乏力。前8个月，我国一般贸易进出口13207.5亿美元，增长6.2%。其中出口6381.7亿美元，增 长7.7%；进口6825.8亿美元，增长4.9%。一般贸易项下贸易逆差444.1亿美元，收窄23.6%。同期，我国加工贸易进出口8657.1亿美 元，增长2.3%，低于我外贸总体增速3.9个百分点。其中出口5566.4亿美元，增长3.5%；进口3090.7亿美元，增长0.4%。加工贸易项下 顺差2475.7亿美元，扩大7.6%。

在与主要贸易伙伴双边贸易中，前8个月，中欧双边贸易总值3650.5亿美元，下降1.9%。中美双边贸易总值为3129.7亿美元，增长 9.6%。前8个月，我与东盟双边贸易总值为2528.7亿美元，增长7.7%。中日双边贸易总值为2187亿美元，下降1.4%。同期，我国与俄罗斯和巴西双边贸易总值分别为584.1亿和574.1亿美元，分别增长14.9%和6.3%。

广东、江苏等7个省市对外贸易合计占8成，中西部外贸出口增长较快。前8个月，广东外贸进出口总值6261亿美元，增长5.3%，占我外贸总值的25.1%。同期，江苏进出口总值为3532.1亿美元，较去年同期持平；上海和北京进出口总值分别为2896.5亿和2712.9亿美元，分别增 长1.1%和8%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为2041.8亿、1573亿和971.1亿美元，分别增长0.8%、2.9%和10.4%。上 7省市进出口值合计占我国进出口总值的80%。从出口方面来看，前8个月，广东出口3650.3亿美元，增长5.8%。江苏和浙江分别出口2087亿和 1455.9亿美元，分别增长2.2%和2.5%；上海和山东分别出口1365.4亿和820.5美元，均下降0.2%。同期，福建和北京分别出口 604.8亿和384.5亿美元，分别增长6.3%和2.9%。此外，中西部地区出口则保持快速增长，其中重庆出口增速为1.7倍，河南、四川和江西的出 口增速分别为63.4%、47.8%和43.3%。

在出口商品中，机电产品出口稳定增长，纺织、服装出口下降。前8个月，我国机电产品出口7488.4亿美元，增长8.3%，高出同期我外贸出口总体增速1.2个百分点，占出口总值的57.2%。其中，电器及电子产品出口2999.5亿美元，增长6.1%；机械设备出口2438.9亿美元，增 长7.2%。同期，服装出口994.8亿美元，下降0.7%；纺织品出口625.1亿美元，下降0.7%；鞋类出口303.8亿美元，增长8.8%；家具 出口308.7亿美元，增长28.1%；塑料制品出口198.6亿美元，增长36.3%；箱包出口158.8亿美元，增长6.4%；玩具出口69.4亿美 元，增长5.9%；上述7大类劳动密集型产品出口值合计占我国出口总值的20.3%，比重较去年同期回落0.3个百分点。

在进口商品中，前8个月，我国铁矿砂进口4.9亿吨，增加8.7%，进口均价为每吨137.6美元，下跌16.6%；大豆进口3934万 吨，增加17.4%，进口均价为每吨566.9美元，下跌1.4%；初级形状的塑料进口1542万吨，增加2.3%，进口均价为每吨1965.5美元，下 跌5.5%。此外，机电产品进口5010.3亿美元，增长1.7%；其中汽车进口81.9万辆，增加29.1%。