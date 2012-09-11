发改委大手笔赈灾 紧急援助特困县彝良

核心提示：彝良县在总结该县十一五期间经济发展问题时指出该县财源结构单一，财政增收对矿产品开发的依赖太大，财政收支矛盾仍然突出。

铅锌矿、煤矿两大支柱产业因地震停摆，这个国家级贫困县三分之二的财政收入受到打击。发改委紧急下达中央预算内投资1亿元，用于云南省昭通地震受灾地区供水、道路等生命线工程的应急抢修以及学校、医院等公共服务设施恢复重建工程。

据新华社报道，国家发改委9月10日宣布，为支持云南省昭通地震灾区应急救灾和恢复重建工作，发改委紧急下达中央预算内投资1亿元，用于云南省昭通地震受灾地区供水、道路等生命线工程的应急抢修以及学校、医院等公共服务设施恢复重建工程。

新华社消息称，9月7日发生在云南省彝良县的地震灾害，至9月9日10时已造成81人死亡。除惨重的伤亡外，地震还重创了当地本就脆弱的经济，造成40亿元的损失。

洛泽河镇是此次地震的重灾区，在上述81人遇难者名单中，洛泽河镇就占了62人。这个镇同时是彝良县铅锌矿、煤矿资源的主产区，受地震影响，云南驰宏锌锗股份有限公司子公司云南彝良矿业有限公司毛家湾矿和天原集团旗下公司天力煤炭公司停产。

彝良县2011年的税收数据显示，该县去年铅锌矿和煤矿资源上缴的国税占税收收入的三分之二。此次停产使彝良县原本入不敷出的财政收入雪上加霜。

除此之外，作为国家级贫困县的彝良县，还面临着政府偿债压力大的难题。

重伤的铅锌矿

此次彝良县受灾严重的洛泽河镇居民点和工厂，沿洛泽河“带状”分布，两旁均是地势陡峭的山峦。

从当地人士9月9日向本报记者描述说，洛泽河镇毛家湾矿现在矿洞大门紧闭，矿区部分厂房被两旁飞落的滚石击穿，长约1公里的生活区和厂区满地皆是碎石和尘埃，被地震闪袭后的狼藉尽显，附近居民几乎都已转移，生活区俨然一座空城，几只圈养的母鸡四处找食。

在厂区附近参与救灾的一位工人告诉记者，9月7日地震发生时，他正在矿井下，当时井下有200多人，都安全撤离出井，只是矿井下的设备被水淹了。

在此情况下，驰宏锌锗（600497.SH）于9月7日发布公告称，其全资子公司彝良驰宏矿业有限公司（下称彝良驰宏）因处于地震区域内暂时停产，对公司造成的影响还在进一步核实。7日该公司股价上涨6.24%，10日开市时，该公司股票处于停牌状态。

云南驰宏锌锗股份有限公司总经理陈进9月10日在接受本报记者采访时说，矿区洞内设备和巷道都被水淹了，地面设备被石头砸坏，毛家湾矿是驰宏锌锗在云南的第二大矿，这次地震给公司造成的直接损失在3亿元左右，停产带来间接损失在2亿元左右。

陈进说，地震对总公司股价有一定的影响，但影响不会很大，因为云南彝良矿业有限公司产值只占总公司的1/4，“地震影响停产2个月，我们内部计划争取2个月内恢复生产，最多不超过3个月，在全年影响来看也差不多1/5，所以地震对总公司全年的影响有限，仅占5%左右。”

停摆的支柱产业

虽然陈进称，毛家湾矿停产对驰宏锌锗影响有限，但对彝良县的财政收入影响较大。

云南彝良矿业有限公司是彝良的支柱产业和龙头企业，也是第一纳税大户，2011年公司的营业收入近4亿元，纳税接近1亿元，而彝良县是国家级的特困县，没有工业基础，基本上都是农业，在全县2011年4亿多元的财政收入中，彝良矿业有限公司所缴纳税收就占了25%左右。

陈进说，这次地震以后毛家湾矿的生活区要搬迁出来，迁移到一个安全地带，那里已经很危险了，要不然下一次再发生地震又是重复损失。

“今年煤炭企业的停产已经使县财政收入捉襟见肘，彝良驰宏的停产则让财政雪上加霜。” 彝良县财政局主管预算的一位负责人对记者说。

彝良县的另一支柱产业煤炭行业的情况也并不乐观。

彝良较大的一家煤炭企业天力煤炭公司的湖北矿工9月9日告诉记者，现在当地余震不断，山上不时有细碎滚石飞落，煤矿矿区已停产，

工人们正赶着去县城结算工资，准备返回老家另谋出路。

天力煤炭公司是天原集团（002386.SZ）的全资子公司，成立于2007年3月15日，注册资本为35000万元。

由于受地震破坏、抗震救灾及电力、交通运输等因素的影响，天力公司下属煤矿全部停产，天力公司电石及其他相关生产装置也处于停产状态。

9月10日开市起停牌的天原集团午后复牌，股价小幅下跌，收盘报6.88元，跌1.15%。受本次地震影响，天力公司预计停产两个月左右，直接影响煤炭减产约10万吨，电石减产约1.5万吨。

值得注意的是，上述彝良县财政局的负责人告诉记者，她从参加县里的经济工作会议得知，此次地震之前县里的煤炭企业有一半已经接近停产。

彝良县2012年上半年的财政预算收支情况报告中提到，受国际经济低迷、国内经济增速放缓、煤炭价格一路下行，吨煤价格比年初下降100-200元，煤炭非税收入和主体税源处于下降趋势。该报告称：“要完成年初制定的2.58亿元的收入目标比较困难。”

“经济下行和地震造成了县支柱产业的停产，势必对县经济发展、促进就业、税收造成了重大不利影响。”上述县财政局负责人称。

贫困县的脆弱财政

“农业弱，工业小，财政穷，基础差，人口多，资源好”，这是当地官方人士向本报记者描述的彝良县的六大特点。

公开数据显示，彝良县的煤炭资源储量达18亿吨，其中小发路片区优质无烟煤被誉为世界煤炭“王中王”储量达2.4亿吨。此外，铅锌矿157万吨。

在 2006年之前，这些矿产资源大多由小公司进行开采。矿山有30万吨的金属储量，每年只能生产6万吨矿石，大概只能炼1万多吨的金属。2006年，当地政 府引进专业化大企业，以彝良驰宏为平台整合锌矿资源，以天力公司为平台整合煤矿资源，云南驰宏锌锗股份有限公司通过定向增发斥资1.8亿元收购了云南冶金 100%的股权。

“以前小公司开采时，漫山遍野的矿洞和采空区破坏了山体，对安全生产带来很大威胁。我们收购过来以后，投了五六亿元对原来的采空区进行治理，采用高体充填把原来采空的地方回填，正是这些措施确保了这次地震中井下200多工人的安全撤离。”陈进说。

官方数据显示，2006年的资源整合取得规模化效应之后，全县总产值由2005年的12.7亿元增长到2011年38.13亿元，财政收入从2005年的0.7亿元增长至4.18亿元。

但是财政收入和财政支出的缺口依然很大。

彝良县2012年上半年的财政预算收支情况报告预计，彝良县2012年地方可用财力只有7.8亿元，而全县的财政支出达14.98亿元，缺口7.18亿元。其中，财政支出含有1.35亿元的教育支出。

“前几年，我们县连公务员的工资都无法发放。”上述彝良县财政局负责人说，“这两年财政状况稍微好些，但是工资依然比省内其他县市要低。”

彝良县还面临着高企的政府债务。截至2012年上半年，彝良县政府债务达24亿元，约是该县2011年财政收入6倍。上述2012年上半年的财政预算收支情况报告称：“沉重的债务给财政带来很大的压力。”

彝良县在总结该县十一五期间经济发展问题时指出该县财源结构单一，财政增收对矿产品开发的依赖太大，财政收支矛盾仍然突出，收支缺口大，县乡不良债务居高不下，刚性支出不断增加，县财政保障重点建设的支出压力不断加大。