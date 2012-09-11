第二轮页岩气探矿权招投标序启动 首次向民资开闸

核心提示：目前，国有资本、民营资本及外资都“摩拳擦掌”，开始准备参与这场页岩气的招标 “盛宴”，行业涉及石油、煤炭、电力、房地产、金融以及地质勘查单位等。

世界第二大能源消费国正在加快非常规能源的开发步伐。

在千呼万唤之后，我国第二轮页岩气探矿权招投标程序正式启动。9月10日，国土资源部在官方网站发布了招标公告，本次招标共推出20个区块，总面积 为20002平方公里，分布在重庆、贵州、湖北、湖南、江西、浙江、安徽、河南8个省（市），具有资格的国有企业、民营企业和外资都有机会参与此次招标， 开标会将于10月25日举行。

“现在已经有几十家企业与我们有过接触和联系，包括国有企业和民营企业。”国土资源部负责此轮页岩气招标事宜的有关人士在接受《每日经济新闻》采访时说道。

分析人士称，与传统的常规石油天然气采矿权多为10年不同，第二轮页岩气区块探矿权招标明确规定了有效期为3年。虽然，3亿元注册资本金门槛对于国 有企业和民营企业都不是什么障碍，但是，国内企业还没有掌握核心开采技术，未来大规模开采页岩气过程中对水的消耗及污染如何避免，仍是摆在他们面前亟待解 决的问题。

20个区块 总面积2万平方公里

根据公告，凡在中华人民共和国境内注册，注册资本金在人民币3亿元以上，具有石油天然气或气体矿产勘查资质、或与已具有资质的企事业单位建立合作关系的内资企业和中方控股的中外合资企业，均可投标。

本次招标共推出20个区块，总面积为20002平方公里，涉及8个省（市），分别为：重庆黔江、酉阳东、城口页岩气区块；贵州绥阳、凤冈（一至 三）、岑巩页岩气区块；湖北来凤咸丰、鹤峰页岩气区块；湖南龙山、保靖、花垣、桑植、永顺页岩气区块；江西修武盆地页岩气区块；浙江临安页岩气区块；安徽 南陵页岩气区块；河南温县、中牟页岩气区块。

国土资源部称，评标将从勘查部署、资金预算和保障措施等方面，由评标专家组对投标人的勘查实施方案进行评审排序，确定中标人。

引人注目的是，本次招标出让的探矿权有效期为3年，年均勘查投入应达到每平方公里3万元及以上，钻达目的层的预探井等钻探工程量最低应满足每500 平方公里2口。同时，中标人要对其勘查实施方案确定的勘查投入、工作量以及进度等内容做出书面承诺，作为管理机关监督检查的依据之一。

“此次与传统的常规石油天然气采矿权招标不同的就在探矿权有效期上，前者多为10多年，这次明确规定为3年”，卓创资讯分析师李祾譞说道，“这对于那些拿到区块长期不开采或是没有成效的企业，有可能3年到期后相关部门会收回勘探权。”

据了解，与首轮招标一样，第二轮招标还将采取合同管理的方式。企业获取矿权之后，还需与国土部签订合同，承诺在获取矿权后6个月内开工。三年内如果进展不顺利，将按比例收回矿权，或转让。

国土资源部要求，投标人应为独立法人，不得以联合体投标，每个勘查单位的石油天然气或气体矿产勘查资质仅可用于1个投标人。企业负责人为同一人或者 存在控股、管理关系的不同企业，不得投标同一区块。提交投标文件前，每个区块应提交200万元的投标保证金。中标企业在转入页岩气开采阶段时应在区块所在 省（区、市）注册公司。

按招标的时间表，开标会将于10月25日上午9:30举行。

民资首获页岩气招标权

目前，国有资本、民营资本及外资都“摩拳擦掌”，开始准备参与这场页岩气的招标 “盛宴”，行业涉及石油、煤炭、电力、房地产、金融以及地质勘查单位等。

“现在已经有几十家企业与我们有过接触和联系，包括中石油、中石化、中海油、延长石油等国有企业，也有广汇集团等部分民营企业。”国土资源部有关人 士说道，“不过，不清楚这些企业最终是否会参与下月25日的投标。” 李祾譞认为，湖南和重庆区块的页岩气资源相对较好，湖南当地政府准备很充分，加上湖南资源对外依存度一直较高，中石化已有页岩气项目在当地勘探。所以，从 概率上讲，该地区预期资源量占到全国的十分之一；重庆的资源量也很大，常规天然气本身较丰富，很多投资机构也看好重庆。

由于民营资本是首次获得页岩气招标权，业内人士估计，此次参与投标的民营企业数量有可能超过国有企业数量。据统计，已明确表示有意向参与投标的民营企业包括：新疆广汇集团、杰瑞股份、永泰能源等。

对于外资来说，虽然不能直接参与招标，但是可以与中方有资质的企业成立合资公司后，由中方出面投标。

业内人士表示，就算外资不能直接参与此轮招标，但是这些企业实际上早已在国内的页岩气市场布局了。

壳牌石油集团中国区总裁本月初就透露，计划每年至少投资10亿美元，开发中国的页岩气资源，并已与中石油集团在四川盆地的富顺-永川区块进行勘探、开发与生产。这是其在中国签署的首份页岩气产品分成合同。

英国BP和美国雪佛龙在华页岩气勘探上，也已经与中石油、中石化有合作或者合资协议；法国道达尔也正在物色合适的页岩气项目和合作伙伴。

技术和环保难题待解

据公开资料，截至今年4月底，我国共钻完页岩气气井63口，其中30口井获得页岩气气流。这些井口大部分都属于实验性质，距离真正的商业化生产还有很长的路要走。

“在中国，不管是国有企业还是民营企业，资金实力并不是进入页岩气领域的门槛。”李祾譞说道。

按此次每平方公里3万元的勘探投资，20002平方公里的投资总额也就6亿元左右。国土资源部矿产资源储量评审中心主任张大伟认为，此次招标的资金 门槛并不高，常规油气的勘查投入每平方公里每年1万元。但是，现实则是在中国打口油井都得花费7000万~8000万元，3万元/平方公里只是投标的底 线。

统计显示，现在我国已经钻完的63口页岩气气井成本高昂，一口水平井达到每米3万美元，打完一口3000米深的气井，需要投入9000万美元（约合人民币5.704亿元左右）。

李祾譞说，目前我国社会资金比较充裕，政府希望民间投资不要光搞“钱生钱”的事情，让民营资本进入页岩气勘探领域也是投资实体经济，同时还能改善当地经济，并能带动就业。

但另一方面，由于页岩气勘探开发需要水平井分段压裂等专门技术，我国尚未完全掌握相关核心技术。

目前，中石油、中石化正与外资合作开采页岩气项目，以获得相应成熟的技术。不过，业内人士认为，即使与国外技术成熟的公司合作，但中国与美国的页岩气在地质、藏储层上的差异巨大，需要经过技术上的验证，开发出适合中国页岩气开发的“自用技术”。

在页岩气开采所使用的压裂液中，98%都是水，剩下2%的成分是化学添加剂。水力压裂过程中，一次泵水就会用掉300吨化学剂，对水的消耗及污染是不可避免的。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强表示，页岩气开发需要特别关注环境风险，如果开发过程危害水资源，其发展将受到很大限制。这方面的问题显然 无法简单依靠企业自律，因此，相关法律法规的完善、严格的监管，以及相关惩罚措施都要提前准备到位，不能再走以牺牲环境换资源的开发老路。