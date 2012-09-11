核心提示：来自世界各地的精英政要将围绕 “塑造未来经济”的主题掀起头脑风暴，温家宝将发表主题演讲。

2012夏季达沃斯论坛今日开幕 四看点引关注



新功能放大观看

中新网9月11日电(财经频道 李金磊)今日，被誉为“世界经济风向标”的夏季达沃斯论坛11日至13日在天津拉开帷幕。此次论坛参会嘉宾人数已创历史新高，来自世界各地的精英政要将围绕 “塑造未来经济”的主题掀起头脑风暴。在论坛开幕之际，中新网财经频道特盘点了此次夏季达沃斯论坛的四大看点。

看点一：世界经济低迷背景下如何“塑造未来经济”

“塑造未来经济”不仅是此次论坛的主题，更是其最大看点。在当前世界经济低迷，下行压力较大的背景下，如何“塑造未来经济”成为各国普遍关心的头号问题。

此 次为期三天的论坛，将在“塑造未来经济”的主题下，围绕四个分主题讨论：重新思考传统市场与现有价值链，通过创业方式应对社会挑战，通过创新模式重建机构 与行业，认识科技领域的新前沿。据悉，此次论坛参会嘉宾人数创造了新的记录，截至9月4日，已有来自86个国家的1610人注册为参会代表，其中包括7名外国元首，参会嘉宾总人数已超过2000人，创历史新高。

来自世界各地的精英政要将给未来经济开出什么样的“药方”，世界拭目以待。据世界经济论坛中国区执行董事施力伟介绍说，本届夏季达沃斯论坛的新亮点在于参会的新领军者人物将得到与经验丰富的企业领袖对话的机会，与会者将着重探讨如何推动全球复苏与塑造未来经济。

看点二：温家宝将发表主题演讲 中国元素成关键词

此次论坛的另一大看点就是“中国元素”。中国外交部发言人洪磊日前宣布，中国国务院总理温家宝将出席本次论坛开幕式并致辞。洪磊表示，在世界经济下行压力较大这样一个背景下，中方希望会议通过讨论当前世界经济面临的突出问题来凝聚各国应对危机的信心和力量。

此次论坛充满了中国元素。中国的金融改革、中国转型对全球的影响、中国的全球化、中国面临的人才挑战、中国如何施展软实力、中国的文化复兴、女性在中国发展过程中的作用等等各种议题充满中国元素。议题将从各个角度对中国进行解读和展望，使为期三天的论坛刮满“中国风”。

作为全球举足轻重的经济体，当前，中国经济增速放缓，分析中国经济放缓的趋势及对全球经济的影响，寻求转变经济增长方式，以及中国是否能够继续支撑世界经济的稳定，都是此次论坛所关注的焦点。

看点三：普通市民将首次在达沃斯论坛上做主旨发言

普通市民将首次做主旨发言，这是此次论坛的又一大看点。据新华网报道，此次论坛将首次举办“市民代表分论坛”，选拔8位市民代表，全程参与夏季达沃斯活动，并在论坛上做主旨发言。

入选的市民代表还将参加本届夏季达沃斯论坛的开、闭幕式和部分闭门性会议，参观天津夏季达沃斯村，列席青年科学家、第二届友好城市圆桌会议等活动，并接受世界经济论坛高级官员的接见。

据了解，事实上，在20120年天津夏季达沃斯论坛上，就首次有5位市民代表走进达沃斯论坛，但当时他们只是列席了部分会议。

看点四：“解决青年人灰心失望”等趣味选题引眼球

每一届达沃斯论坛都会纳入很多趣味性选题，而这也是每届论坛的一大看点。

据《瞭望》新闻周刊报道，此次论坛与会嘉宾将探讨如何打造流行文化，如何为高端服装设计提供灵感，如何解决青年人灰心失望问题，还将探讨科幻小说中的科学，探索如何将艺术纳入企业文化。一系列的另类选题，给这场高端的经济会议注入了很多人文情怀。

除了以上看点，值得一提的是，今年将是第三次在天津举办“夏季达沃斯”论坛。据了解，2007年夏季达沃斯落户中国，每年举办一届，首届在大连举行，此后在大连和天津两市轮流举办。