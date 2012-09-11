全年外贸增长10%目标堪忧 稳增长新政箭在弦上

核心提示：在这样的形势下，稳外贸新政出台的呼声愈来愈强烈，8月的外贸数据或将加速新政出台。

8月出口增2.7% 进口7个月来首现负增长

海关总署10日公布的进出口数据加剧了市场对内外需双双放缓的担忧。数据显示，8月我国进出口总值3292.9亿美元，同比微增0.2%； 出口增幅从7月的1%略微扩大至2.7%；进口增幅则从7月的4.7%下滑至-2.6%，为七个月来首次负增长，如果扣除今年1月(春节因素)，则为 2009年10月以来的首次负增长。

受进口下滑影响，8月顺差进一步扩大至266.7亿美元。今年前8个月，我国进出口总值24976.2亿美元，增长6.2%。其中，出口13091.1亿美元，增长7.1%；进口11885.1亿美元，增长5.1%；贸易顺差1206亿美元，扩大31.8%。

今年以来，我国单月进出口数据波动较大。事实上，扣除春节因素，从去年四季度以来，进出口一直延续增速下滑的态势。今年5月、6月，进口和 出口增速反弹至两位数，7月又再度回落，出口仅增长1%，为半年来最低。“今年5月和6月的反弹，使得业内不少人士认为全年外贸将逐步企稳，呈现前低后高 的态势。但7月的数据却大幅回落至低位，这使得8月的外贸数据成为一个重要观察窗口。现在看来，8月的数据进一步印证了回暖是短期季节因素，放缓则是常 态。”一位业内人士说。

从出口看，虽然同比增速较7月有所扩大，但依然处于低位，反映出当前中国经济发展面临的外部环境依然没有明显好转。业内普遍分析，短期内外需难有起色，出口增速将维持低位。商务部研究院中国对外经济贸易研究部副主任李健对《经济参考报》记者表示，当前最主要的挑战是外部需求不振，欧元区仍陷在债务危机泥潭之中，美国经济走走停停，新兴经济体也受到影响。这几个月我国出口一直在持续回落，从数据上看一次比一次更低一些，未来几个月也难看到明显好转的迹象。

相对于出口的低位运行，进口的下降更值得关注。8月进口增速负增长显示出内需放缓。交通银行金融研究中心研究员王宇雯表示，7、8月份国内 经济状况不及市场预期，8月固定资产投资同比回落0.2个百分点，规模以上工业增加值实际增速回落0.3个百分点。尽管近期项目审批继续加速，但短期效果 不太明显，制造业疲弱使得进口需求仍无起色。中金公司首席经济学家彭文生表示，国内需求的放缓主要来自于企业去库存。短期内进口增速可能继续受到国内去库 存的拖累，即便未来进口增速受价格影响有所回升，也不代表内需有实质性好转。

今年以来连续走弱的单月外贸数据，也使得全年进出口实现10%增长的目标变得日益艰难。今年前8个月，进出口总值仅增长6.2%，与10%还有很大差距。商务部近期已多次公开表示，全年进出口实现10%的增长目标难度很大。

“现在看来，对全年10%的增长目标有些担心，近期我们内部讨论认为难度很大。”李健对记者表示。他对未来的走势也并不看好，认为出口还会进一步回落，全年可能是个位数增长；而受到国内经济下行、库存调整的影响，进口也难以乐观。

澳新银行环球市场部大中华区首席经济师刘利刚表示，“由于目前的外贸数据仍然明显弱于预期，因此认为中国将难以完成在年初制订的2012年贸易10%的增长目标。”

彭文生也预计今年出口会是个位数增长。中国社会科学院特聘顾问王洛林日前也表示，今年出口增长10%左右很难，出口的下滑恐怕不是一个短期趋势，这和国际经济形势有很大关系。

在这样的形势下，稳外贸新政出台的呼声愈来愈强烈，8月的外贸数据或将加速新政出台。《经济参考报》记者日前从权威渠道获悉，在对沿海地区摸底调研之后，相关部门正在酝酿新一轮维稳外贸增长的政策，新政将涵盖质检、通关、信贷、保险等多个方面，个别行业的出口退税率或将调高。另有商务部内部人士表示，商务部正在研究一系列新的政策维稳外贸增长，预计会在本月中旬的商务部例行发布会上有所透露。