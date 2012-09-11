个人所得税法修改1年 工薪纳税者减少6千万

核心提示：国家税务总局透露，个税法修改1年来，申报缴纳工薪所得税的纳税人约3000万人，比修改前减少约6000万人。
本报讯(记者赵鹏) 记者昨天获悉，国家税务总局透露，个人所得税法修改1年来，减税效应明显，其中，申报缴纳工薪所得税的纳税人约3000万人，比税法修改前减少约6000万人。
2011年9月至2012年8月，我国个人所得税收入同比下降5.7%。工薪所得税同比下降10.1%，个体工商户生产、经营所得税同比下降13.7%。
2011 年9月1日，修订后的个人所得税法开始实施。修改后的个人所得税法实施以来，从2011年10月起，全国个人所得税收入开始大幅下降，除2012年2月小 幅增长4.6%外，其余10个月均呈下降态势。其中2012年1月、3月、4月、5月和8月降幅均在10%以上。2012年前8个月，我国个人所得税收入 同比减少380亿元，降幅为8.4%。其中，工薪所得税同比减少381.2亿元，下降12.9%；个体工商户生产、经营所得税同比减少80亿元，下降 16.7%。
据国家税务总局测算，修改后的个人所得税法实施后，申报缴纳工薪所得 税的纳税人约3000万人，比税法修改前减少约6000万人，月收入(不含“三险一金”等)在38600元以下的纳税人税负均有所降低。900多万个体户 (含个人独资企业、合伙企业投资者)税负平均降幅40%。
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