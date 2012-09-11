施力伟：夏季达沃斯不是一个婴儿

核心提示：世界经济论坛驻北京代表处首席代表施力伟认为，夏季达沃斯不是一个婴儿，而是一个青年甚至是壮年，也有自己独特的优势。

本刊记者 曹海鹏 摄

《中国经济周刊》记者 张璐晶｜北京报道

世界经济论坛（WEF）创始人、执行主席施瓦布（KlausSchwab）对论坛在中国的发展有多重视？

去年11月，施瓦布将自己的儿子施力伟（OlivierSchwab）派到中国来担任WEF驻北京代表处首席代表和在华执行总监，负责组织筹办每年夏天在大连和天津轮流举办的夏季达沃斯（新领军者年会）。

9月6日，2012年天津达沃斯的新闻发布会后，《中国经济周刊》就论坛在中国的发展等问题，对施力伟先生进行了专访。

《中国经济周刊》：

与久负盛名的冬季达沃斯相比，夏季达沃斯从影响力和知名度上来说都有很大差距，有人称之为“婴儿达沃斯”。如何提高夏季达沃斯的影响力？

施力伟：

首先我不同意这种说法，夏季达沃斯不是一个婴儿，我觉得它是一个青年甚至是壮年。当然，冬季达沃斯有着41年的悠久历史，不过夏季达沃斯也有自己独特的优 势：一、是在亚洲、在中国举办。随着中国在亚洲、在全世界的经济地位不断发展、提高，我们的选址处于世界的中心。二、夏季达沃斯是一种混合型的参与方式， 除了代表新领军者、新生力量快速发展的企业外，也有已经非常成功的世界500强参与。而且，今年世界经济论坛国际工商理事会 IBC(InternationalBusinessCouncil)也会首次放到中国举行。

《中国经济周刊》：

在刚刚发布的《2012—2013年全球竞争力报告》中，中国的排名在连续五年上升后首次下降了三位，排名第29位。您认为是什么原因导致了中国的排名下降？

施力伟：

在今年的报告中，中国的排名确实下降了三位。在我们以国别为单位的分报告中，对此有详细的解释。虽然中国的排名出现了下滑，但是中国经济仍然在新兴市场中保持领先地位。

中国有一个温和的赤字预算，拥有一个尽管增加但是相对较低的政府债务，政府债务占国内生产总值的比例为26%（编者注：中国银行国际金融研究所2011年10月发布的数据为：2011年中国政府债务占GDP比重为43.69%）；其总储蓄率仍高于GDP的50%。另外，中国的主权债务明显优于其他金砖国家，也优于其他许多先进国家。

《中国经济周刊》：

本届夏季达沃斯的主题是“塑造未来经济”，选择这一议题的初衷是什么？

施力伟：

夏季达沃斯的主题选定经过了多轮头脑风暴，论坛和主办城市天津、南开大学经过了多次商讨。会议的主题是塑造未来经济，同时会议现场也有多场讨论同时进行，比如探索新的增长领域、打造未来城市、中国未来经济走向、打造食品安全的世界等。

《中国经济周刊》：

世界经济论坛在中国未来的发展目标是什么？

施力伟：

世界经济论坛从1980年开始与中国打交道，从那时开始，我们就一直与中国政府建立合作关系，2007年我们开始在中国举办全球性的年度夏季达沃斯。6年 前，新领军者年会来到中国，选择了大连和天津这两个能很好体现达沃斯精神的城市，年会每年用一种非正式的方式把商业领袖请到一起探讨未来行业的发展，收到了很好的效果。