内贸十二五规划出台 消费品零售总额将翻番

核心提示：《国内贸易发展“十二五”规划》明确提出，2015年社会消费品零售总额达32万亿左右，实现总规模翻番。

中国政府网10日发布国务院办公厅近日印发的《国内贸易发展“十二五”规划》，规划明确提出，2015年社会消费品零售总额达32万亿元左右，年均增长15％左右，实现总规模翻番。

为达到目标，未来我国促消费政策有望进一步加码。

“要完善扩大消费政策的支持方式，比如，调整消费税的征收范围和税率结构。对目前征收消费税的部分商品，如汽车、化妆品、金银首饰等进行适度调整。”商务部研究院消费经济研究部副主任赵萍表示。

赵萍特别提到，“对于那些以前是奢侈品，现在已变为大众消费品的商品，要在新一轮消费税调整中逐步调低消费税税率，或者不再征收消费税。”

专家还表示，对于国家支持的重点商品和服务领域，可考虑对消费税进行先征后退的方式，消费者购买时征收消费税的，可凭购物发票对消费者退税。

而对于采取贷款方式进行消费的，如消费对象属于政策支持范围，可考虑通过贴息的方式扩大消费需求。