内贸十二五规划出台 消费品零售总额将翻番

核心提示：《国内贸易发展“十二五”规划》明确提出，2015年社会消费品零售总额达32万亿左右，实现总规模翻番。
中国政府网10日发布国务院办公厅近日印发的《国内贸易发展“十二五”规划》，规划明确提出，2015年社会消费品零售总额达32万亿元左右，年均增长15％左右，实现总规模翻番。
为达到目标，未来我国促消费政策有望进一步加码。
“要完善扩大消费政策的支持方式，比如，调整消费税的征收范围和税率结构。对目前征收消费税的部分商品，如汽车、化妆品、金银首饰等进行适度调整。”商务部研究院消费经济研究部副主任赵萍表示。
赵萍特别提到，“对于那些以前是奢侈品，现在已变为大众消费品的商品，要在新一轮消费税调整中逐步调低消费税税率，或者不再征收消费税。”
专家还表示，对于国家支持的重点商品和服务领域，可考虑对消费税进行先征后退的方式，消费者购买时征收消费税的，可凭购物发票对消费者退税。
而对于采取贷款方式进行消费的，如消费对象属于政策支持范围，可考虑通过贴息的方式扩大消费需求。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|