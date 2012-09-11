林毅夫：摆脱危机需要投资基建

核心提示：他建议加强基础设施的投资，特别是加强全球基础设施投资， 促进发达国家投资欠发达国家和地区的基础设施建设。

网易财经9月11日讯 今天上午，在2012达沃斯论坛现场，北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫在接受网易财经采访时表示，中国经济依旧表示乐观。

林毅夫称，在经历此前4年的宏观调控后，虽然内需的动力还不足，但是中国经济增长的有利条件还是比较明显，保8的目标还是不会有太大困难。林毅夫表示，相信中国经济能够再保持20年8%以上的GDP增速。

林毅夫表示，过去三十年经济总量快速增长了20倍，其基础在于每年10%左右的增长率，“否则夏季达沃斯论坛不可能在天津举办。”林毅夫表示，过去的30多 年已经证明中国经济的可持续增长，如果中国经济继续坚持持续技术创新，同时调整资源配置，未来20年还有潜力能坚持8%的GDP增长率。“增长率是多少不 是问题，关键在于中国是一个发展中国家，如果没有增长率就无法追赶发达国家，关键是经济发展必须是可持续、包容性的。”

林毅夫表示，今年上 半年中国经济数据的下滑反映了出口市场的疲软和投资需求的不足，世界经济危机还会持续一段时间。他建议加强基础设施的投资，特别是加强全球基础设施投资， 促进发达国家投资欠发达国家和地区的基础设施建设，“基础设施投资回报不高，如果有全球整体计划，不仅有利发展中国家消除发展瓶颈，加强就业，为高增长奠定基础；还有利于发达国家增加出口和创造就业岗位。”

林毅夫说，07年金融危机之后中国政府4万亿的大规模投资帮助中国摆脱了危机，房地产可能是这一计划的副作用。对于近期政府审批的60个、1.5万亿的新的投资项目，林毅夫强调资金来源要依赖财政支出而非信贷宽松，以避免计划可能的副作用。

林毅夫还说，基础设施投资的效果要一段时间之后才能看出来，比如1998年东南亚金融危机后，中国政策对于高速公路也进行大规模投资，当时饱受质疑，但是现在高速公路早已经是拥挤不堪了。（徐子莫 任杰）