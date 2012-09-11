“铁公基”猛进 铁道部基建投资再追加1000亿

核心提示：经过追加投资，铁道部2012年的基建投资规模确定为4960亿 ，与以往靠不断增加银行贷款和发行铁路债券融资不同，此次追加资金很大一部分来自于中央财政预算内资金。

从年初的4060亿元，到8月初的4700亿元，再到如今的4960亿元，铁路的基建投资规模不断追加。

8月30日，在铁路建设动员电视电话会议上，铁道部计划司副司长严贺祥明确表示，经过3次调整，铁道部2012年的基建投资规模确定为4960亿。这比年初确定的4060亿多了将近1000亿。

而与以往靠不断增加银行贷款和发行铁路债券融资不同，此次追加资金很大一部分来自于中央财政预算内资金。铁道部分管铁路建设的副部长卢春房在上述会议上表示，近期中央财政已经追加了200亿的财政预算内资金。

9月初，铁道部计划司的有关人士还表示，最近中央又考虑追加200亿的预算资金，也就是说今年铁路基建投资如再调整的话，极有可能突破5000亿元。

“铁公基”猛进

铁路基建投资的一再追加，或正是国家宏观调控大棋局中的一招儿。

由于今年年初，尤其是下半年以来整体宏观经济的不景气，中央政府再次祭出基建投资来拉动经济，铁公基(铁路、公路、基础设施)再一次成为投资的热土。

国家发改委官方网站9月5日下午集中公告了25个城市的轨道交通建设项目批复情况。

这些项目的实际批复时间自今年4月至8月，除江苏沿江城市群城际轨道交通网规划、内蒙古呼包鄂地区城际铁路规划投资额暂未公布外，其余23个项目总投资额超8400亿元。

除了上述轨道项目，国家发改委网站随后又陆续公布了13项地区公路工程项目，10个环保投资项目以及多个集装箱码头和航道的批复。

粗略估计，这些基础设施建设项目的投资总规模在1万亿元以上。

北京交通大学经管学院教授赵坚表示，每次宏观经济不景气的时候，铁路作为基础设施建设中的大头都会从中受益，成为救市的急先锋，2008年全球经济危机波及中国之时，正是铁路建设规模大幅度井喷之日，铁路投资的规模从以前的几百亿一下子暴涨到几千亿元，在随后的2009年、2010年不断增长，直至达到 8000多亿的极点。

而铁路大规模投资带来的问题也随着出现，即铁道部负债率的不断升高，赵坚称，由于这些投资大多数靠银行贷款输血，并非是从国家财政预算内资金中拨出，因此铁道部最后还是要偿本付息。

铁道部2012年上半年财报显示，其负债率已为61.08%，较年初上升0.45个百分点。虽然目前铁道部的资产有4.13万亿元之巨。但由于近几年来铁道部大量上马的是高标准、高投资额的客专项目，这部分资产在铁道部的总资产中将占越来越大的比重，而这些客专资产收益率并不高，这将导致铁道部总资产当中结构性风险加大。

4个月投放2700亿元

据一位京沪高铁公司专家组成员介绍， 目前全国的客专线路中，仅有京沪、沪宁等少数几条线路能够保本微利，而这还是在不算折旧的前提下才能实现。也就是说大部分客专线路都是亏本经营。这导致铁道部的经营状况每况愈下。受上述原因和整体宏观经济不景气导致铁路客货运量下降的影响，铁道部2012年上半年巨亏88.1亿元。

尽管如此，由于铁道部此前已经上马了大批项目，开弓没有回头箭，这些项目必须续建。

在上述会议上，铁道部副部长卢春房表示，截至8月底，基建投资已下放2270亿元，也就是说今年剩下4个月，还需要投放2700亿元的资金，平均每个月将达680亿元，这将是个非常艰巨的任务。

随着这些资金的陆续下放，剩下4个月铁道部将陆续开通58条线路。

卢春房在上述会议上表示，今年计划竣工开通项目69个，开通新线5510公里，复线5008公里、电气化7125公里，其中客专项目开通新线2721公里，普速项目开通新线2789公里。

目前，计划年内开通的69个项目，已开通了汉宜铁路、龙厦铁路等11个，剩余58个项目将集中在今年后4个月开通。

中铁隧道副总工王梦恕表示，目前一线工地存在的最大问题即是资金拨付太慢，严重影响了工程的进度，由于工程队受了去年铁路工程大面积停工，业主单位拖欠大量工程款和材料款的教训，“现在下至工程队伍，上至我们这些工程局，都学乖了，不见兔子不撒鹰。如果上面资金不拨付下来，那工程也只能停下来，资金走到哪一步， 工程干到哪一步。”

针对上述情况，铁道部部长盛光祖在本月初召开的铁路建设推进座谈会上表示，要在千方百计筹措铁路建设资金的基础上，依法合规改进资金拨付办法，及时拨付施工企业相关费用，支持企业加大工程推进力度。