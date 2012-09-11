李克强：世界经济复苏主要依靠中国不现实

夏季达沃斯论坛将于11日在天津开幕。以“塑造未来经济”为主题，各国首脑政要、全球企业首席执行官、专家学者、媒体领袖们汇聚渤海之滨纵论全球经济。10日下午，中国副总理李克强在北京与世界经济论坛主席施瓦布及国际工商理事会成员进行座谈，与全球商业领袖诸多围绕“中国议题”进行交流。

“世界经济复苏主要依靠中国不现实”

“Have a seat，please!(大家请坐)”步入大会堂安徽厅，李克强与现场60多位国际工商理事会成员亲切握手，并用英文热情招呼大家坐下。

国际工商理事会荟萃了世界上最有影响力的商业领袖，由来自美国、欧洲、日本、俄罗斯、印度、巴西等国的著名跨国企业和研究机构负责人组成。这是国际工商理事会成立十多年来，首次在瑞士以外召开年会。面对这些世界工商领袖，李克强坦诚而轻松：“我愿意和大家就共同关心和感兴趣的问题进行交流，是不是由施瓦布先生主持？这好像是世经论坛的惯例！”

耶鲁全球化研究中心主任赛迪略问道，当前中国如何保持经济增长，促进世界经济复苏，并推动中长期的结构调整？李克强说，在当前世界经济的复杂局面下，没有一国能够独善其身，也没有一国能独立拉动全球增长，需要发达国家和发展中国家同舟共济、共同努力。“世界上许多国家关心中国的经济状况”，他坦率地指出，“由于世界经济复苏乏力，也由于东亚经济面临增长的压力，中国经济在今年以来也出现了新的情况，我们增速有所回调，这有国际环境影响的原因，也有我们宏观政策主动进行调整的因素。”

李克强表示，中国作为发展中国家，会继续发挥自身应有的作用。面对经济发展中的问题，中国政府坚持稳中求进，正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加大预调微调力度，实施了扩大内需、发展实体经济、扶持中小微企业和民营经济、实施保障房等重大民生工程等多方面措施，并继续拉动改革开放。他说：“世界经济的复苏，坦率地讲，完全依靠中国或者说主要依靠中国是不现实的，我们还寄希望于发达经济体经济能够比较快地走出困境。现在是一个相互依存的世界，如果其他发达经济体好，中国的经济会更好，中国的经济好，当然也会让世界受益。”

中国愿与外国企业加强品牌合作

英国WPP集团行政总裁索瑞尔问道，中国已制定了“十二五”规划，未来几年如何扩大消费、提高产业发展水平、形成更多的中国品牌？李克强指出，中国经济总量已居世界第二，但人均国内生产总值刚达到5000多美元，中国仍然是一个发展中国家并将长期属于发展中国家。在这个阶段上，工业化城镇化持续推进会带来居民收入水平不断提高，社会保障体系逐步健全也会减少居民的后顾之忧，都会大量增加消费需求，这又会拉动产业的发展。中国将面向市场需求改造提升传统产业，大力发展新兴产业，尤其是促进服务业加快发展，鼓励生产和生活型服务业发展，包括培育涉及创意、工程服务等产业，在扩大内需和对外开放中，中国企业必然会形成一批源自本土的、有竞争力的品牌，也愿意与外国企业加强品牌、研发等方面的合作。

“人民币自由兑换没有时间表”

面对第一东方投资集团董事长诸立力提出关于人民币国际化的问题，李克强说，国际金融危机以来，国际社会普遍认为，全球需要一个更多元，更均衡的货币体系，逐步扩大人民币的跨境使用，有助于完善国际货币体系，有利于全球金融稳定和经济发展。“坦率地讲，一个稳定的、强大的欧元对世界有利，中国在欧债市场上一直在扮演着长期负责任的投资者的角色。”李克强说，这一行动本身表明，中国秉持推动世界储备货币多元化发展，另一方面受中国本身的经济实力和金融经验所限，中国人民币国际化的进程将是比较长期的。

“如果说人民币什么时候可以自由兑换，从经常项目到资本项目，我可以明确的告诉你，中国政府没有时间表。”李克强强调，一个国家货币的国际化，是综合实力和金融市场发展的结果，人民币的国际化将是一个逐步有序推进的过程，中国政府将坚定不移地推进资本市场的稳定与繁荣。

施瓦布：“您的回答表明了中国政策的长期性和远见性”

问答之中，一个小时的时间已经过去。李克强对施瓦布主席幽默地说：“中国改革开放之初有一句口号叫‘时间就是金钱’，估计施瓦布先生现在正在把握着金钱与时间。”听了翻译后，施瓦布主席笑着点头，“是的，我们还有一些其他的问题，但是没有时间了。众所周知，我们需要采取全球性的协调行动来解决目前全球共同关心和共同面对的问题，中国已经用实际行动表明，他是国际社会一个负有责任的成员。刚才，您对于这些问题的回答向我们表明了中国政策的长期性和远见性。”李克强说，我们的共同愿望就是希望通过努力使世界经济复苏，使世界经济的未来更加美好，使各国人民都能享受福祉。我要高度赞赏世界经济论坛所表现的远见和价值。人类需要应对困难的勇气，更需要面对未来的眼光与智慧。

夏季达沃斯论坛2012年年会即将在天津开幕，自从2007年论坛创立以来，就一直在中国举办。回忆在大连召开第一次会议的情景，施瓦布告诉李克强，“我记得在大连召开第一次会议的时候，那个时候您就作为东道主接待了我们。我很高兴地告诉您，现在夏季达沃斯已经发展成规模可以与冬季达沃斯相媲美的国际盛事了，今年的与会人数已经超过了两千人。”李克强点头表示，“参加人数能够达到两千人，这是工商界领袖们、企业领军人物的一个大聚会。我要感谢世界经济论坛在很早以前就把夏季达沃斯作为重点工作的目标放在了中国。刚才施瓦布先生回忆起我们的辽宁的会面，我至今记忆犹新。中国是世界最大的发展中国家，中国的潜力本身也表示着他所具有的未来。祝愿夏季达沃斯取得圆满成功！”