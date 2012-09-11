朱民：对于中国，负面的影响仍然非常严峻

2012年夏季达沃斯论坛于9月11日-13日在天津举办，主题为“塑造未来经济”。国际货币基金组织副总裁朱民在分论坛“欧洲危机及其全球影响”上表示，不能忽视欧洲危机对于整个世界经济的影响。

以下为朱民发言实录摘要

朱民：我觉得我们的讨论朝着正确的方向发展，我们不能忽视欧洲危机对于整个世界的影响，这一点非常重要，因为欧洲的危机不仅仅局限在欧元区内。没错，现在欧元区仍然是世界上最大的经济实体之一，而现在我们需要看到对于金融市场的信心，以及未来的增长。

因为根据预计，未来的欧元区的经济增长是负面的，对于亚洲，对于整个区域都有着影响，因为对于亚洲来说，其中1/3的出口是针对于欧洲的，所以如果欧元区的增长降到0的话，那么我们这个区域的区域增长也会降到0，所以意识到这一点也非常重要。

如果欧元区危机进一步的急转直下，成为一场灾难的话，那么将会对整个世界的增长不仅是对于整个欧元区都会有非常严峻的影响，对于整个全球，对于日本，对于美国，可以影响他们GDP1.5%-2%的增长，而且可能会对中国的增长影响中国1%的GDP增长，但是对于中国来说，中国有很多政策空间来应对这种影响，但是负面的影响仍然是非常严峻的。现在欧元区非常努力工作，朝着正确的方向发展，第一他们需要做得更多，而且整个事件都需要支持他们，这一点同样重要。