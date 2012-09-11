李稻葵：中国经济整个税收体制必须重新设计

【中国企业家网】李稻葵教授在夏季达沃斯上接受媒体采访时指出：1.刺激中国经济，整个税收体制必须要重新设计。“我们目前的体制是17年前设计的，很多已经不符合中国目前运行的情况了。”2.指望房产税来解决房价问题是不可行的。“房产税不能被寄予过高的期望。”
9月11日下午消息 清华大学经济管理学院教授李稻葵今日在达沃斯间隙对媒体表示，中国要稳定增长，最重要的是必须推出一批最基本的投资项目，此外整个税收体制必须要重新设计。对于房地产调控，他指出，房地产调控必须在供给方面下工夫，指望房产税来解决房价问题是不可行的。
“未来3-4年中国增长速度放缓是必然的，但是我不认为这种放缓可以持续未来10年。”李稻葵表示。他指出，如果能够在未来十年的头3-5年抓紧时间进行一些深刻的改革，包括国际领域一些大规模的运作，中国很可能会出现一个前低后高的发展态势。
他认为中国要稳增长，目前最重要的是要推出一批基础投资项目。李稻葵将投资分为四类，一类是广义的国土建设，即民生性建设。他指出这种投资只要没有贪污腐败，每一分钱都是值得的。“这类投资在未来还要大规模地推出，大规模地加快。哪怕是中央政府多发一点国债直接投资我觉得都应该。”
第二类投资是绿色新型产能。他表示这类项目投资也是值得鼓励支持的，让新产能冲击落后的、黑色的、污染的产能，通过这个方式让整个产业升级。
李稻葵指出第三类投资——重复性建设是不需要的。“完全旧的产能，因为已经过剩了，国际市场已经对我们制裁了，这一类产能是要不得的。”他指出还有一类投资要高度谨慎。“很多地方自然资源禀赋不相匹配，比如某个地方缺水，还非要搞煤变油，而且工艺是落后的工艺，这个要慎而又慎。”
日前，国家发改委集中批准一批轨道交通建设项目，涉及线路43条，投资金额高达6800亿。对此，李稻葵表示轨道交通对于大型城市而言是非走、必走的一条路。同时他也呼吁轨道建设要精心地设计、全面地规划，不要为了短期抓时间而忽略了长期设计上的缺陷。
除了基本建设投资，李稻葵还指出刺激中国经济，整个税收体制必须要重新设计。“我们目前的体制是17年前设计的，很多已经不符合中国目前运行的情况了。”其次，地方跟中央的关系要重新理清。他指出中央政府应该多发一点国债，国债是支撑整个证券市场发展的基础。“证券市场的发展需要国债，更不用说我们国土建设，包括我们应对自然灾害的能力，这些建设必须要由国债来支撑。光依赖地方政府卖地，那个钱是不够的。”
中国经济增速放缓和房价居高不下都是不争的事实。然而既要保“稳增长”，又要防房价“不合理”上涨，确实是个难题。针对房价高居不下，李稻葵指出按照目前的做法，只是控制需求方，而对土地的供给关注不够的话，房价还会上涨。他表示房地产调控方向必须改变。“通过限购来降低供给是对的，但限购只起到降温作用，真正要解决病理，必须在供给方面下工夫，从土地的供给方式到房地产开发方式，到政府的税收方式等等，必须全方位改变。”
李稻葵还表示，指望房产税来解决房价问题是不可行的。“房产税不能被寄予过高的期望，房产税应该作为一个地方财政改革的一个突破口来推，必须交给基层政府，包括街道政府来使用，必须定期的跟业主们、纳税人汇报，用于扫街、治安、清理垃圾、排水系统的建设等等。”(洁琳 悦芬 发自天津)
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