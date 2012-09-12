第六届夏季达沃斯论坛开幕 温家宝出席开幕式并致辞

世界经济论坛２０１２年新领军者年会（第六届夏季达沃斯论坛）１１日下午在天津梅江会展中心开幕，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝出席开幕式并致辞。他强调，中国发展仍然处于重要战略机遇期，深入推进工业化、城镇化、信息化和农业现代化，将释放出巨大的发展潜力，中国经济这艘巨轮一定能够继续平稳快速前进，驶向更加光明的未来。

温家宝在致辞中回顾了十年来经济社会发展的历程。他说，这十年，中国经济运行的一个最突出特点，是经济增长速度快、波动幅度比较小；发展导向的一个根本性变化，是从“快字当头”转为“好字优先”；发展进程中最浓墨重彩的一笔，是坚持民生优先。这十年，中国践行可持续发展理念，把建设资源节约型、环境友好型社会确定为国家发展的重要战略；中国改革攻坚不断取得新突破，继续成为最鲜明的时代特征。２００２年到２０１１年，国内生产总值年均增长１０．７％，从世界第六位上升到第二位，人均国内生产总值由１０００多美元提高到５４３２美元，对外贸易总额由世界第六位上升到第二位，外汇储备超过３万亿美元；产业结构优化升级，农业基础进一步巩固，区域发展协调性明显增强；各项社会事业全面发展，人民生活显著改善。

温家宝重点介绍了就业和社会保障、教育、医疗、扶贫等民生领域的重大进展。他说，十年来，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均实际分别增长９．２％和８．１％，是新中国历史上增长最快的时期之一，近两年农村居民收入增幅超过城镇居民。中国亿万个家庭和他们生活所在的城镇与乡村，在这个过程中发生翻天覆地的变化，讲述了一个又一个通过努力奋斗改变自己生活与命运的动人故事。

温家宝还总结了近五年应对国际金融危机的做法和体会。他说，国际金融危机爆发后，我们把克服当前困难和促进长远发展结合起来，全面实施一揽子计划。正是因为当时的果断决策和科学应对，我们才避免了企业倒闭、工人失业、农民返乡，继续保持了中国经济发展的好势头，维护了社会和谐稳定，防止了现代化进程出现大的波折。这些年，社会财富不断增加，资产质量不断提高，抗风险能力不断增强。２００９年至２０１１年底，我国城镇保障房开工建设２１００多万套，基本建成１１００万套；新增铁路营业里程１．３５万公里，新增公路里程３７．６万公里；城市轨道交通、农村电网线路等基础设施明显改善，完成了７０００多座大中型和重点小型水库除险加固；解决了大量农村人口饮水安全问题；建成一大批基层医疗卫生教育文化服务设施；一个新的汶川拔地而起，灾区经济社会发展实现了整体性跨越。同时，较好地控制了财政金融风险。２０１１年财政赤字和国债余额占国内生产总值的比重分别为１．８％和１５．２８％，低于２００２年的２．５７％和１６．０７％；银行业金融机构不良贷款率从２００３年底的１５．２％下降到２０１１年底的１．８％；地方政府性债务规模总体稳定，风险总体可控。

温家宝说，回望十年来走过的每一步，我对古老而又常青的祖国始终充满了深情，充满了热爱，充满了信心。十年的奋斗，我们推动经济社会发展迈上了一个大台阶，为今后发展奠定了更加坚实的物质、技术和体制基础。

在介绍了今年５月以来集中出台的政策措施后，温家宝说，从宏观经济各项指标的组合看，中国经济增速仍保持在年初确定的预期目标区间内，呈现出缓中趋稳的态势。随着政策措施落实到位并发挥作用，中国经济有望进一步趋稳。我们将根据经济运行的态势，进一步加大预调微调力度，着力刺激消费需求，着力扩大有效投资特别是激活民间投资活力，着力稳定外部需求，着力促进实体经济发展。

展望世界经济前景，温家宝说，国际社会一定要进一步加强宏观经济政策协调，推进全球治理体系改革，坚决反对贸易投资保护主义，提升贸易投资自由化、便利化水平，共同推动世界经济尽快稳定复苏。希望各国企业家大力加强技术研发、产品创新，大力发展节能环保等绿色产业，创造新的市场需求，培育新的经济增长点，实现企业成长、行业壮大、经济发展和社会进步的多赢目标。

温家宝致辞后回答了有关提问。开幕式前，温家宝还与出席年会的企业家代表对话交流。

世界经济论坛主席施瓦布、卢旺达总统卡加梅、丹麦首相托宁－施密特、拉脱维亚总理东布罗夫斯基斯、立陶宛总理库比柳斯、巴基斯坦总理阿什拉夫、哥斯达黎加副总统利伯曼、津巴布韦副总理穆坦巴拉和澳大利亚前总理陆克文、新加坡荣誉国务资政吴作栋、英国前首相布朗等出席开幕式。

中共中央政治局委员、天津市委书记张高丽，全国政协副主席黄孟复、万钢也参加了会议。

为期３天的本届论坛以“塑造未来经济”为主题，与会者将围绕创造性应对当前挑战，认识科技领域新前沿等议题展开讨论。