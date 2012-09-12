温家宝：万亿财政资金将适时将用于预调微调

2012年夏季达沃斯9月11-13日在天津举行，会议主题为“塑造未来经济”，温家宝在2012年新领军者年会欢迎致辞暨开幕全会上表示，今年中国采取所有的措施都没有超出财政预算的硬约束，都是在财政预算内进行的。

他表示，中国政府无论是货币还是财政，都还有充足的力量，即使财政近两个月有大幅的下降，增速有大幅的下降，但是到7月底收支相比还有一万亿的余额，历年结余的还有一千多亿的稳定调解资金，中国将适时地把它作为预调微调的措施以推动经济稳定增长。

温家宝正面回应刺激政策无用论：说一揽子计划没必要是不顾事实的歪曲

08年金融危机爆发时，中国全面实施一揽子计划，在世界率先实现经济回升向好，也为全球经济走向复苏发挥了至关重要的角色，中国应对危机的一揽子计划，有人不顾事实的歪曲和指责，甚至是不必要的代价，我想郑重的说明，正是因为当时的果断决策和科学应对，我们才避免了企业倒闭工人失业，农民返乡，继续保持了中国发展的好势头，维护了社会和谐稳定，防止了现代化进程出现大的波折，这些年社会财富不断增加，资产质量不断提高，抗风险的能力不断增强。

温家宝：把稳增长放在更重要的位置

温家宝称，未来要坚持把稳增长放在更加重要的位置。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，进一步加大预调微调的力度，实施结构性减税，保持货币信贷平稳适度增长，着力刺激消费需求，着力扩大有效投资，特别是激发民间投资的活力，着力稳定外部需求，着力促进实体经济的发展。

温家宝：中国经济增速仍在预期目标区间 有望进一步趋稳

从宏观经济各项指标的组合看，我国经济社会发展形势是好的，经济增速仍然保持在年初确定的预期目标区间以内，并已经呈现出缓中趋稳的态势，随着近期密集出台的政策措施落实到位发挥作用，中国经济有望进一步趋稳。

温家宝：今年任何经济措施都未超出财政预算

温家宝同时称，依靠推进结构调整和转变发展方式，更多的发挥市场配置资源的作用，有力地推动改革开放，中国完全能够把经济调整过来。并且，今年我们采取所有的措施都没有超出财政预算的硬约束，也就是说完全都在财政预算内进行的。

温家宝称，即使财政近两个月也有大幅的下降，增速也有大幅的下降，但是到7月底我们收支相比还有一万亿的余额，我们历年结余的还有一千多亿的稳定调解资金，我们将适时地把它作为预调微调的措施以推动经济稳定增长。

温家宝：过去10年中国经济发展实现历史性跨越

温家宝说，中国经济实现了长达30多年的快速发展，特别是过去10年，我们紧紧抓住和用好国家发展的重要战略机遇期，奋力拼搏，开拓进取，中国经济发展实现历史性跨越。

温家宝称，2002-2011年这十年是中国发展进程中最浓抹重彩的一笔，是坚持民生优先，我们始终把保障改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，努力使发展成果惠及全体人民，坚持实施积极的就业政策，城镇新增就业十年内超过一亿人，连续五年(每年)超过千万人，全面实现九年制免费义务教育，建立起完整的家庭经济困难学生的资助体系，兑现了不让一个孩子因贫困失学的庄严承诺，覆盖城乡的社会保障体系建设取得历史性的进展，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险实现制度全覆盖，城乡救助体系基本建立，全民医保体系初步形成，超过13亿的城乡居民参保，基本医疗保险的覆盖率超过95%，积极调整收入分配关系，连续八年提高企业退休人员基本养老金，年均增长10%，大幅度调高最低工资标准、个人所得税起征点、国家扶贫标准，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入，年均实际分别增长9.2%和8.1%。是新中国历史上增长最快的时期之一。

温家宝：有人向我展示北京地下管网与外国对比

有一个银行家给我展示一下世界上一个大城市的地下管网，同北京市的地下管网包括地铁,两张照片，一个是密如蜘蛛网，一个是稀稀拉拉，即使首都是这样，我们许多城市更是这样。我刚从灾区回来，这次地震灾害发生在云贵交界少数民族地区和贫困地区，我发现那里的居住条件、交通条件以及人们的生活同我们广大的城市人民还有很大的差距。如果使中国的城乡都进一步得到发展，我们还需要苦干十几年，甚至几十年。