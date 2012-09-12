工商联主席黄孟复：中国企业要加大科技投入努力国际化

新浪财经讯 9月11日下午消息，2012年夏季达沃斯论坛于9月11日-13日在天津举办，主题为“塑造未来经济”。中国全国工商联主席黄孟复在“提升竞争力”分论坛上表示，中国企业竞争力排名还很落后，要与发达国家齐名，须加大科技投入、吸引优秀人才和努力国际化。

以下为黄孟复发言实录摘要：

主持人：大家下午好，欢迎大家参加关于竞争力的论坛，我是这个小节会议的主持人，在讨论之前我们有两分钟的一个短片请大家观看一下。

这个短片就是告诉大家这么一个像全球综合竞争力的排名表一样，最后结束的时候告诉我们发达国家实际上仍然在排名是在前面的，看看瑞士、新加坡、芬兰、瑞典、英国、美国、香港和日本这些经济体仍然排在前面。那么前十名，今天要讲的是这些公司怎么样做才能变得更有竞争里，怎么样才能成为赢家，怎么改革怎么创新，对这方面的投资才能为公司带来更持久、更长久的竞争力。

我想问黄先生，您觉得中国这些公司怎么做才能力提高竞争力，因为中国现在竞争力还没排到前十。

黄孟复：企业总体来讲的话，竞争力还是不强的，是我们有一些企业竞争能力已经在世界上是有很大的影响，比如说表现企业竞争力的一个专利的数量，我们有一些企业在世界上发明专利是在世界前三名，所以我认为企业竞争力主要在于企业的创新能力，如果这个企业的创新能力非常强，而且能够在不断的市场变化的环境中占得先机，我们中国的企业现在非常注重的就是科技投入，科技的投入，第二就是人力资源，因为创新所以能够吸引大批优秀人才到企业中来，保持企业创新能力的重要基础；另外企业具有竞争能力必须国际化，一个企业是在全球范围内竞争的，所以竞争也应该是全球性的，它能够利用全球的金融资源，能够利用全球的人力资源，能够利用所有全球的资源来进行自己企业的战略的布局，那么这个企业来说竞争力会得到很大的提高。