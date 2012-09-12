温家宝：中国经济没到尽头，调低速度是为转方式

核心提示： 温家宝11日在天津表示，不赞成那种认为中国经过30年的改革发展，增长速度已到尽头的说法。

中国总理温家宝11日在天津表示，不赞成那种认为中国经过30年的改革发展，增长速度已到尽头的说法，中国之所以调低速度，是为更好地转方式调结构。

当天温家宝出席了在天津举行的2012年夏季达沃斯论坛年会开幕式。开幕式上，当被世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布问及如何看中国经济未来发展时，温家宝如上表述。

温家宝说，改革开放以来，中国走过不平凡的道路并取得很大成绩，但同时中国也面临诸多困难与挑战，如：如何进一步推进结构调整，使创新驱动成为经济 发展的主要动力；如何解决收入分配差距过大问题，真正实现社会公平正义；如何实现经济转型，改变对资源过度消耗和对环境过度污染的状况等。

“其中最大的问题是如何保持经济平稳较快发展，不是一时，而是长期。”温家宝说。

他表示，这需要中国继续从体制上推进改革，消除转变经济发展方式与推进经济结构调整的体制性障碍。

“改革开放依然是中国经济和社会发展的动力，这是一条光明的路，我们必须坚持前行而不能后退半步。”温家宝继而说。

今后相当长时期，中国依然有着发展战略机遇期，温家宝认为，“这一点不是凭空讲的”。

他表示，中国有13亿多人口的强大内部需求，城乡、地区存在很大差距，经济转型还需推进与生产及民生相关的基础设施建设，教育、文化、科技发展还需注入资金和力量等。

温家宝说，所有这些都说明中国是一个具有巨大潜力的国家，是有个巨大市场的国家，“我们对自己的发展充满信心”。

他也提到，有人怀疑在世界经济下行的情况下，中国也难免挡不住经济下行的趋势。

温家宝表示：“中国是面临着经济下行的压力，但是我们相信依靠推进结构调整和转变经济增长方式，更多地发挥市场配置资源的作用，有力地推动改革开放，我们完全能够把经济稳住。”