聚焦欧盟光伏双反案 商务部率团赴欧磋商

核心提示：欧盟约占中国光伏产品出口份额的六成以上，此案也是迄今为止欧盟对华发起的最大规模贸易诉讼。

从商务部获悉，昨日商务部国际贸易谈判副代表崇泉率中国政府代表团前往德国、欧盟及法国，将与德、法两国政府相关部门及欧盟委员会就光伏产品贸易问题进行交涉。

据悉，崇泉是商务部国际贸易谈判副代表(副部长级)，这次9月6日欧盟宣布对我光伏电池产品发起反倾销调查以来，中欧双方所进行的最高级别磋商。

商务部表示，代表团此行将阐述中方立场，尽最大努力维护中国企业利益。中方希望通过协商与合作化解贸易摩擦的立场没有改变。

数据显示，欧盟约占中国光伏产品出口份额的六成以上，此案也是迄今为止欧盟对华发起的最大规模贸易诉讼。

国务院总理温家宝和德国总理默克尔此前曾就反对贸易保护主义，希望通过对话协商解决包括光伏产业在内的贸易摩擦；商务部部长陈德铭也表示，希望通过与欧盟磋商，共赢地解决这个问题。

除欧盟外，今年3月和5月，美国商务部已先后公布了对中国光伏产品的反补贴和反倾销初裁结果，其中反补贴税率为2.9%-4.73%,反倾销税税率为31.14%-249.96%。终裁结果将在10月初宣布。

分析

撤销调查难度大

中国可再生能源学会副理事长孟宪淦昨日表示，按欧盟反倾销调查程序，立案后可撤销调查。但条件比较苛刻。

据悉，撤销调查要求发起企业必须争取到整个产业占25%产值的企业支持，欧盟委员会才会立案，但要撤销必须有占50%的产值企业发出申请才可以。

孟宪淦认为，此行要达到撤销调查的难度还是很大，但是去了欧洲与各国以及欧盟委员会交涉，可以更清楚介绍国内企业和产业的情况，希望可以为将来裁定的反倾销税争取一些空间。

孟宪淦表示，该项调查涉及未来中国整体战略性新兴行业的发展，也促使政府高度重视。

据介绍，目前该学会理事长已随商务部代表团赴欧洲交涉。