姚景源：政府需要检讨对金融危机的认识

达沃斯论坛11日在天津开幕，著名经济学家、国务院参事室特约研究员姚景源在接受网易财经的采访时称，现在一个问题摆在我们面前，为什么中国经济下行？下行的原因是什么？你要把它搞清楚，应当讲，中国经济下行主要是两大原因，第一个原因就是出口受阻，外部需求萎缩，出口受阻，特别是我们达沃斯会议，我们讲整个世界经济，应当讲，现在还是复苏缓慢、需求不振、贸易保护主义抬头的状况。

姚景源称，上个月总理召开座谈会，在总理的座谈会上做了一个发言，在其中讲到，我们对08、09年世界金融危机对中国经济的撞击和影响，应当讲，我们当时对它的把握是准确的，所以我们提出“出手要快，出拳要重”，提出了一系列的应对措施，我说我们应该对什么问题进行检讨呢？就是对世界金融危机的长期性认识不足。

以下是文字实录：

我今天讲演的题目是“把经济下行的压力转化成结构调整和经济增长方式转变的动力”。

为什么选择这个题目呢？大家知道，中国经济现在连续六个季度在持续下行，去年一季度，中国经济增长率是9.7%，二季度9.5%，三季度9.1%，四季度8.9%，今年一季度8.1%，今年二季度只有7.6%，就是说，中国经济的增长速度现在连续六个季度往下掉。

非专业人士，单单就这个数据，恐怕对经济下行还是把握不了立体感，所以有的朋友问我，能不能把“经济下行”讲得更加立体一点？我说，如果你把握经济下行用立体的方法，看什么呢？看煤电油运，为什么呢？你生产多少东西就要消耗多少电，不可能经济发展上行了这些方面下来了，短期不可能出现这种状况。

如果讲到用电，我们国家在把握用电量的时候会看到这样一个数据，去年12月份的时候我们全国每天日发电用电是130亿千瓦时，到今年2月份就降到120亿千瓦时，一天少10亿千瓦时的电，大家在中国关注电的数据，一定要把重点放在火力发电上，因为我们国家整个发电中80%以上是火力发电，只有80%的火力发电占主体，你看火力发电数据，对于整个经济就会有更进一步的把握，我们的火力发电，刚刚过去的8月份，全国平均每天火力发电103亿千瓦时，去年8月是多少呢？我给大家报告，去年8月是每天122亿千瓦时，这是负增长。

火力发电出现负增长，显然我们就可以推导到煤，因为火力发电主要靠煤，大家知道，这么多年在中国搞煤炭的都赚了大钱，王总文彪同志不搞煤炭，有一些，前些年煤炭还是赚大钱的，但现在这个产业很惨，现在煤炭产业问题大到哪里呢？我先讲库存，我们煤炭库存，2008、2009、2010、2011这四年全国煤炭库存总量才增加2000万吨，但今年2季度一个季度，我们全国煤炭库存总量就增加1300万吨，今年一个季度煤炭库存量就超过了以往四年库存增加的总量，现在煤炭的库存量是个天量数据，生产厂矿积压库存1.31亿吨，电厂库存9000万吨，港口码头还有4000万吨，这么大的库存显然就导致煤炭价格大幅度回落，7月15日的时候全国5500大卡的标煤一吨635元，这个价格比6月份掉下50块钱，比5月份掉下130块钱，比去年6月份掉200块钱，所以这是煤。

然后再来看运输，运输也是这样，今年8月份全国铁路运输，这一个月运量是多少？304亿吨，我们去年6月是多少呢？325亿吨，也是一个负增长。所以你看煤电油运，就能够从立体的角度把握中国经济的增长速度是在下行，整个经济增长在往下掉。

现在一个问题摆在我们面前，为什么中国经济下行？下行的原因是什么？你要把它搞清楚，应当讲，中国经济下行主要是两大原因，第一个原因就是出口受阻，外部需求萎缩，出口受阻，特别是我们达沃斯会议，我们讲整个世界经济，应当讲，现在还是复苏缓慢、需求不振、贸易保护主义抬头的状况，上个月总理召开座谈会，我在总理的座谈会上做了一个发言，在其中讲到，我们对08、09年世界金融危机对中国经济的撞击和影响，应当讲，我们当时对它的把握是准确的，所以我们提出“出手要快，出拳要重”，提出了一系列的应对措施，我说我们应该对什么问题进行检讨呢？就是对世界金融危机的长期性认识不足。

大家知道，中央经济工作会议这几年每一年的文件上都写上了“中国经济发展外部环境充满不确定性”，要求我们大家都要“增强忧患意识”，但我实事求是地讲，在更多同志心目当中还是乐观的多，现在世界经济还是这么一种状况，特别是欧债危机，大家知道，欧洲和中国的经济关系有“三个第一”，第一个第一，它是中国第一大贸易伙伴；第二大第一，它是中国第一大商品出口地；第三个第一，欧洲是我们从国际上引进先进技术的第一大来源地，所以我讲，欧洲和中国的经济关系是“三个第一”，现在它出了这么大的问题，我们不可能不受影响。