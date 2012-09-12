温家宝：万亿财政资金将适时用于预调微调

核心提示：到7月底我们收支相比还有一万亿的余额，我们历年结余的还有一千多亿的稳定调解资金，我们将适时地把它作为预调微调的措施以推动经济稳定增长。

[主持人]我现在非常荣幸的欢迎中华人民共和国总理温家宝，世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯施瓦布上台。

[温家宝]尊敬的克劳斯·施瓦布主席，女士们、先生们，今天在这里，与新老朋友相聚，我感到非常高兴，首先对第六届夏季达沃斯论坛的召开表示热烈的祝贺，对各位嘉宾的到来，表示诚挚欢迎！

[温家宝]夏季达沃斯论坛迄今已经走过六个年头，成为有国际影响力的世界性论坛，本次论坛以塑造未来经济为主题，反映了大家对推动可持续发展的远见卓识，对开创世界经济光明未来的迫切期待，具有很强的针对性和重要的现实意义。

[温家宝]中国经济实现了长达30多年的快速发展，特别是过去10年，我们紧紧抓住和用好国家发展的重要战略机遇期，奋力拼搏，开拓进取，中国经济发展实现历 史性跨越。2002年到2010年，国内年均增长到10.7%，从世界第六位上升到世界第二位，人均国内生产总值由1000多美元提高到5432美元，对外贸易总额由世界第六位上升到第二位，外汇储备超过30000亿美元，产业结构优化升级，农业基础进一步巩固，区域发展的协调性明显增强，各项社会事业全面发展，人民生活显著改善。

[温家宝]我们经受住了许多灾害困难和风险的考验，特别是近五年，有效应对国际金融危机的巨大冲击，保持了经济平稳较快发展，所有这一切都源于改革开放的伟大力量，和中华民族自强不息的伟大精神；源于推动科学发展，构建和谐社会的不懈探索和努力。这里，我愿意向大家谈谈我们的一些做法和体会。坚持加强和改善宏观调 控；着力促进经济平稳较快发展，这十年中国经济运行的一个最突出的特点，是经济增长速度快，波动幅度比较小，我们充分发挥市场在配置资源中的基础性作用， 科学运用宏观调控手段，及时纠正市场失灵，防止经济出现大的起落，特别是国际金融危机爆发以后，我们把扩大国内需求和稳定外需结合起来；把增加投资和刺激消费结合起来；把调整振兴产业和推动科技创新结合起来；把拉动经济增长和保障改善民生结合起来；把克服当前困难和促进长远发展结合起来。

[温 家宝]全面实施一揽子计划，在世界率先实现经济回升向好，也为全球经济走向复苏发挥了至关重要的角色，我们应对危机的一揽子计划，有人不顾事实的歪曲和指 责，甚至是不必要的代价，我想郑重的说明，正是因为当时的果断决策和科学应对，我们才避免了企业倒闭工人失业，农民返乡，继续保持了中国发展的好势头，维 护了社会和谐稳定，防止了现代化进程出现大的波折，这些年社会财富不断增加，资产质量不断提高，抗风险的能力不断增强。

[温 家宝]我国城镇房保障建设2100多万套，基本建成1100万套，新增铁路应用里程1.35万公里，新增公路里程37.6万公里，其中高速公路2.46万 公里，城市轨道交通农村电网线路等基础设施明显改善，完成了7000多所大中型和重点小型水库除险加固，解决了大量农村人口饮水安全问题，建成一大批医疗 卫生、教育文化服务设施，一个新的汶川拔地而起，灾区经济社会发展实现了整体性跨越，同时，我们比较好的控制了财政金融风险，2011年财政赤字和国债余 额占国内生产总值的比重分别为1.8%和15.28%。低于2002年的2.57%和16.07%。银行业金融机构不良贷款率从2003年年底的15.2%下降到2011年底的1.8%，我们摸清了地方政府性债务的情况，这两年，地方政府性债务规模总体稳定，风险总体可控，坚持调整和优化经济结构，着力提高经济发展的质量和效益。

[温 家宝]这十年，中国发展导向的一个根本性变化是从“快”字当头转为“好”字优先，我们把经济结构战略性调整作为转变发展方式的主攻方向，提高了发展质量， 拓展了发展空间，增强了发展后劲，我们坚持内需、外需均衡发展，实施一系列扩大内需的政策措施。最终消费与经济增长的贡献率由43.9%提高到 50.8%，消费、投资、出口协同拉动经济增长的格局正在形成，坚持创新驱动制订实施科技、教育、人才中长期发展规划纲要，全国研究与试验发展经费的支出 占国内生产总值的比重由1.23%提高到1.83%，专利授权量增加18.2倍，企业已经成为投入和研发的主体，推动经济增长将依靠第一、第二、第三产业 协同带动转变，农业综合生产能力不断提高，粮食产量实现历史性的八连增，粮食储备超过五千亿斤，是历史最高水平，制造业规模跃居全球首位，高技术制造业总产值年均增长22%，成为国民经济重要的先导性支柱性产业，服务业增加值占国内生产总值的比重提高了1.6个百分点，特别是金融保险、现代物流、软件信息等现代服务业实现跨越发展，推动工业化，城镇化，农业现代化同步发展，实施区域发展总体战略，初步扭转了工农差别，城乡差别，地区差别扩大的趋势，城镇化率由39.1%提高到51.3%，实现了城乡结构的历史性变化。

[温 家宝]2008年以来，中部、西部、东北地区的经济增速持续超过东部地区，地区生产总值占全国的比重明显提高，各具特色、良性互动的区域发展格局正在形 成，坚持节约资源和保护环境，着力增强可持续发展的能力。这十年，中国践行可持续发展理念的一个重大的标志性的举措是把建设资源节约型、环境友好型的社会 确定为国家发展的重大战略，我们把节能减排作为约束性指标，纳入国民经济和社会发展规划，加大资金投入，加快构建有利于节约能源资源和保护生态环 境的产业结构，生产方式和消费方式。大力发展经济，促进人与自然的和谐统一，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放显著下降。今年修订了环境空气质量标准， 增加了细颗粒物PM2.5等监测指标，森林覆盖率由2003年的18.21%上升到2011年的20.36%，发布实施应对气侯变化国家方案。在共同但有 区别责任的原则下，积极开展应对气侯变化的国际合作。坚持经济社会发展相协调，着力保障改善民生和促进社会公平正义。

[温 家宝]这十年中国发展进程中最浓抹重彩的一笔，是坚持民生优先，我们始终把保障改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，努力使发展成果惠及全体人民，坚持 实施积极的就业政策，城镇新增就业十年内超过一亿人，连续五年(每年)超过千万人，全面实现九年制免费义务教育，建立起完整的家庭经济困难学生的资助体 系，兑现了不让一个孩子因贫困失学的庄严承诺，覆盖城乡的社会保障体系建设取得历史性的进展，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险实现制度全覆盖，城乡救助体系基本建立，全民医保体系初步形成，超过13亿的城乡居民参保，基本医疗保险的 覆盖率超过95%，积极调整收入分配关系，连续八年提高企业退休人员基本养老金，年均增长10%，大幅度调高最低工资标准、个人所得税起征点、国家扶贫标 准，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入，年均实际分别增长9.2%和8.1%。是新中国历史上增长最快的时期之一。

[温家宝]近两年，农村居民收入的增幅超过城镇居民，认真落实联合国千年 发展目标，中国成为全球唯一提前实现贫困人口减半的国家，加大保障型住房建设的力度，保障房的覆盖面从2008年的不足4%提高到目前的11%，中国亿万 个家庭和他们生活所在的城镇和乡村，在这个过程中发生了翻天覆地的变化，讲述了一个又一个通过努力奋斗改变自己生活与命运的动人故事。

[温家宝]坚持深化改革和扩大开放，着力增强经济社 会发展的活力和动力，这十年，中国改革攻坚不断取得新的突破，继续成为最鲜明的时代特征，我们加快构建充满活力，富有效率，更加开放，有利于科学发展的体 制机制，我们不断完善公共财政体系，把预算外资金全部纳入预算管理，实现预算决算公开，统一内外资企业税制，全面实施增值税转型，加快推进营业税改成增值 税试点，推进成品油价格和税费改革，在全国范围内实施原油天然气资源税，同价计征改革，全面深化金融改革，国有大型商业银行股份制改革顺利完成并成功上市，平稳解决上市公司股权分置问题，人民币汇率形 成机制和利率市场化改革有序推进，金融体系的竞争力抗风险能力显著提高，在应对国际金融危机冲击中发挥了关键作用，深化农村综合改革，彻底取消了农业税， 集体林权制度改革有序推进，草原承包经营登记依法开展，毫不动摇巩固发展公有制经济，毫不动摇地鼓励支持引导非公有制经济发展，平等保护物权，多种所有制 经济共同发展，竞争力和整体实力明显增强，随着改革的不断深化，广大人民的积极性，主动性，创造性明显提高，经济社会发展充满着新的生机与活力，我们大力 实施互利共盈的开放战略，全面履行加入世贸组织的承诺，坚持出口和进口并重，利用外资和对外投资并举，不仅拓展了自己的发展空间，促进了中国经济发展，也 为区域和世界经济的发展作出了重要贡献！

[温家 宝]回望十年来走过的每一步，我对古老而常青的祖国始终充满了深情，充满了热爱，充满了信心！十年的奋斗我们推动经济社会发展迈上了一个大的台阶，为今后 发展奠定了更加坚实的物质、技术和体制基础，今天的中国新的经济增长点不断形成和壮大，科技和教育支撑能力明显提升，社会资金供给充裕，劳动力整体素质大 为改善，基础设施日益完善，体制机制更加健全，各类企业更具活力，政府宏观调控的水平显著提高，社会政治环境保持稳定，特别是我们确立了科学发展道路，这 些都是长期起作用的重要因素。 中国发展仍然处于重要战略机遇期，深入推进工业化、城镇化、信息化和农业现代化将继续释放巨大的发展潜力，中国经济这艘巨轮一定能够继续平稳，快速前进， 驶向更加光明的未来！

[温家宝]女士们、先生们， 今年以来，国际政治经济形势复杂多变，中国经济发展面临的困难增多，我们按照稳中求进的总要求，加强和改善宏观调控，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币 政策，进一步提高政策的前瞻性，针对性和灵活性，正确处理保持经济平稳较快发展，调整经济结构和管理通胀预期的关系，把稳增长放在更加重要的位置，保持了 经济平稳较快发展。

[温家宝]针对经济运行中出现 的一些新情况新问题，我们不断加大预调微调的力度，特别是5月份以来，集中出台了一些政策措施，主要包括加大结构性减税的力度，重点推进营业税改征增值税 试点，抓紧完善试点方案，扩大试点范围，同时实施一系列减轻小微企业税费负担的政策措施，发挥货币政策逆周期调解作用，降低存款准备金率，两次调低存贷款 基准利率，扩大利率特别是贷款利率的浮动区间，保持货币信贷适度增长，中央财政投入268亿元支持企业技术改造，出台新36条的42个实施细则，鼓励民间 投资，大力实施节能家电惠民工程，加大关系民生的基础设施建设，加快推进保障性安居工程和农村危房的改造，启动部分大城市地下管网改造和给排水工程，加强 农田水利设施建设，落实和完善稳定出口的政策措施，进一步推进贸易便利化，积极扩大进口，取消和调整314项部门行政审批项目等等，这些措施对增强市场信 心促进经济增速企稳起到了比较好的作用。

[温家 宝]上半年国内生产总值同比增长7.8%，内需继续成为经济增长的主要拉动力，就业形势稳定，头七个月城镇新增就业人数812万人，同比增长5%，农业形 势进一步向好，夏粮连续九年增产，居民消费价格指数7月份同比上涨1.8%，通胀压力明显减轻。

[温家宝]从宏观经济各 项指标的组合看，我国经济社会发展形势是好的，经济增速仍然保持在年初确定的预期目标区间以内，并已经呈现出缓中趋稳的态势，随着近期密集出台的政策措施 落实到位发挥作用，中国经济有望进一步趋稳。我们将根据经济运行的态势充分利用我国财政货币政策空间较大的优势，充分发挥国内需求的巨大潜力，充分调动各 地区、各部门的积极性，坚持把稳增长放在更加重要的位置。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，进一步加大预调微调的力 度，实施结构性减税，保持货币信贷平稳适度增长，着力刺激消费需求，着力扩大有效投资，特别是激发民间投资的活力，着力稳定外部需求，着力促进实体经济的 发展。

[温家宝]我们完全有信心、有条件、有能力 克服前进道路上的困难，继续保持经济平稳较快发展，并实现更长时期，更高水平，更好质量的发展，女士们，先生们，国际金融危机已经进入第五个年头，深层次 影响还在不断的显现，当前无论是发达经济体还是新兴经济体，经济增速普遍放缓，一些国家主权债务危机持续发酵，国际金融市场 ，大宗商品市 场振荡加剧，市场预期持续走低，全球经济下行的风险不容低估，也要看到，各主要经济体，国际组织，都在广泛地凝聚共识，积极采取措施，有针对性地解决各国 经济、区域经济和世界经济中存在的突出问题，我们应该坚定信心，同舟共济，迎难而上，我始终认为坚定信心是战胜危机的力量源泉，科技创新是战胜危机的根本 手段，绿色发展是经济转型的主要方向，开放合作是不可逆转的世界潮流。

[温家宝]国际社会一定要进一步加强宏观经济政策协调，推进全球治理体系的改革，坚决反对贸易投资保护主义，提升贸易投资自由化、便利化的水平，共同推动世界经济尽快稳定复苏，希望各国企业家大 力加强技术研发，产品创新，大力发展节能环保等绿色产业，创造新的市场需求，培育新的经济增长点，实现企业成长、行业壮大，经济发展和社会进步的多赢目 标。 女士们、先生们，我坚定地相信中国经济的未来是光明的，世界经济的未来是光明的，让我们齐心协力加强合作，早日驱散国际金融危机的阴霾，共同迎接更加美好 的明天！真诚祝愿本次论坛获得圆满成功！谢谢大家！

[克劳斯·施瓦布]温家宝总理，在我开始的时候，我描述的世界上比较阴暗的景象，但是在中国所取得的成就是令我们非常钦佩的，虽然遇到全球性危机，中国还是取 得了很大成就，我要祝贺中国所取得的所有的这些社会方面的成就，刚才您也向我们展示了，要建设一个和谐以及科学发展的社会，中国所采取的一些政策，不仅仅 要解决经济方面的问题，还有社会方面的，还有制度方面以及环境方面的需要做一些什么样的问题，需要实现一些什么样的政策，取得了很大的成就。所以我们要对 此表示祝贺！

[克劳斯·施瓦布]同时我还要强调一 下，中国在国际的舞台上所扮演的负责任的角色和其他的国家进行合作，来为我们全球所面临的挑战来找到共同解决的方案，总理先生，我不想要具体的问一些问 题，我已经准备了一些问题，但是我不想讲那些问题，因为您刚才的发言非常全面，里面讲到很多具体实例，讲到了很多成就的事实。我想问一个您非常个人的问 题，现在十年之后当您回首过去，在展望未来的时候，您觉得对于您来讲，从个人的角度来讲，您说过您把您的全心都奉献给了中国人民，对于您个人角度来讲，个 人来讲您觉得是您最自豪的，个人的最大成就是什么？您对于未来有什么样的担心？如果这个问题太过于个人化，请让我，因为我有这样一个印象，就是听到您的发 言之后，我希望能够听到您关于这些问题的回答。

[温 家宝]中国过去十年至改革开放以来走过的道路不平凡，我们已经取得了很大的成就，但是同时我们要看到我们面前存在的困难和挑战，其中最大的问题如何保持经 济平稳较快发展，不是一时而是长期，如何进一步推进结构调整，是创新驱动成为经济发展的主要动力，如何解决收入分配差距过大的问题，真正实现社会的公平正 义，如何实现经济转型，改变对资源过度消耗和对环境过度污染的状况，这些都是我们面临的问题。

[温家宝]这需要我们继续从体制上推进改革，消除转变经济发展方式和推进经济结构调整的体制性障碍，这需要改革开放依然是中国经济和社会发展的动力，这是一条光明的路，我们必须坚持前行而不能后退半步。

[温 家宝]我在刚才的讲话当中强调，今后相当长的时期中国依然有着发展的战略机遇期，这一点不是凭空的，如果看一看我们13亿多人口有着强大的内部需求，看一 看我们的城乡地区还存在着很大的差距，看一看我们经济转型还需要推进与生产和民生相关联的基础设施建设，我们的教育、文化、科技发展还需要注入资金和力 量，这一切都反映出中国的发展还有巨大的潜力，我不赞成那种认为经过30年的改革和发展，中国的增长速度已经到尽头了。我们之所以调低速度是为了更好地转 方式，调结构。

[温家宝]有一个银行家给我展示一 下世界上一个大城市的地下管网，同北京市的地下管网包括地铁,两张照片,一个是密如蜘蛛网，一个是稀稀拉拉，即使首都是这样，我们许多城市更是这样。我刚 从灾区回来，这次地震灾害发生在云贵交界少数民族地区和贫困地区，我发现那里的居住条件、交通条件以及人们的生活同我们广大的城市人民还有很大的差距。如 果使中国的城乡都进一步得到发展，我们还需要苦干十几年，甚至几十年。

[温 家宝]中国领导人的头脑是清醒的，无论是实现工业化、城镇化、农业现代化，我们还有很长的路要走，进一步改善城乡全体人民的生活，实现社会公平正义，我们 面临着的任务还十分艰巨。实现绿色增长、包容增长和可持续增长我们还要付出很大的努力，所有这些都说明中国是有着巨大潜力的国家，是有个巨大市场的国家， 我们对自己的发展充满信心。

[温家宝]也有人进而 怀疑我们，说在世界经济下行的情况下，中国也难免挡不住下行的路，是这样的，中国面临着经济下行的压力，但是我们相信依靠推进结构调整和转变发展方式，更 多的发挥市场配置资源的作用，有力地推动改革开放，我们完全能够把经济调整过来，我们坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并保持政策的连续性和稳定 性，加大预调微调的力度，我可以告诉大家，今年我们采取所有的措施都没有超出财政预算的硬约束，也就是说完全都在财政预算内进行的，我们之所以这样，把今 年的增长速度降低到7.5%，就是为了有利于结构调整和发展方式的转变。 我们无论是货币还是财政，还有充足的力量，即使财政近两个月也有大幅的下降，增速也有大幅的下降，但是到7月底我们收支相比还有一万亿的余额，我们历年结 余的还有一千多亿的稳定调解资金，我们将适时地把它作为预调微调的措施以推动经济稳定增长。

[温家宝]近八个月的经济发展与2008年2009年金融危机有所不同的是不是所有的企业、行业都不景气，重化工业有困难，但轻工业相对较好，传统产业比较困难，但高新科技和服务业较好，东部地区比较困难，但中西部地区相对较好。

[温家宝]这就告诉我们这样两个问题，一是暴露了我们结构性的问题，我们需要调整结构，特别是要转变发展方式，另外一个就是任何一个国家都不能逃脱世界整个经济形势的影响，特别是外需的减少，对我们外贸企业产生了比较大的困难。 6

[温家宝]还要补充一个特点，就是民营投资比重在增加，到8月份已经超过62%。我们要坚定信心，把稳增长放在更加重要的位置，进一步推进结构调整保障和改善民生，我们一定能够实现今年确定的发展目标！我们有这个信心！

[克 劳斯·施瓦布]谢谢！非常感谢总理先生您刚才全面的讲话，确实在过去的十年当中，中国取得了了不起的发展成就，特别是过去五年的发展成就是在世界经济环境 极其困难的环境下取得的，我们都相信将来中国会继续有能力迎接挑战，取得更多的进展，我想借此机会非常感谢长期以来您个人对于世界论坛和论坛活动本身给予 的大力支持，我们与中国的朋友一起创建这一真正全球性国际性的活动和平台，相信今后我们会进一步加强合作，进一步拓展和深化我们已经取得良好合作成绩，而 且我们也都相信在未来中国和中国人民将会继续在经济和社会发展道路上取得更多的成绩！谢谢！

[温 家宝]我献身国家已经45年，还有几个月就要退休了，我十分珍惜这次世界论坛，非常珍惜同各国朋友、各位企业家的会面，世界经济论坛之所以选择中国，是因 为中国是世界上人口最多的国家，是一个发展中的大国，说它古老是因为它有悠久的文化和文明，说它年轻是因为它正在有活力的改革和发展，面对世界金融和经济 形势，各国需要相互信任，相互了解，同舟共济，世界经济论坛给我们各国之间企业家们相互了解搭建了一个桥梁，编织了一条纽带，我相信夏季达沃斯越办越 好，2007年夏季达沃斯开始创办的时候，就把领军者作为主题，什么是领军者？我以为青年、科学技术、人才和创新，我完全相信在中国举办的世界经济论坛能 够起到领军者的作用，为推动世界绿色、包容和可持续发展贡献力量！谢谢诸位！

[克劳斯·施瓦布]谢谢温总理先生！