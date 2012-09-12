广州南沙新区获批为第六个国家级新区

核心提示：南沙新区继兰州新区之后升级成为第六个国家级新区。至此，在我国的 地域版图上，国家级新区在华南区域的“缺位”已被填补。

记者从广东发改委有关人士处获悉，备受关注的《广州南沙新区发展规划》已获国务院批准，广东省将于近日正式下发此文。广州南沙新区区委常委、宣传部 部长龚红昨日下午在接受本报记者采访时正在开会，她表示，等我们正式通知吧。这意味着，南沙新区继兰州新区之后升级成为第六个国家级新区。至此，在我国的 地域版图上，国家级新区在华南区域的“缺位”已被填补。

随着南沙新区开发建设上升至国家战略层面，未来南沙新区将在财税政策、土地管理、金融创新、产业发展等方面获得国家系列的优惠政策和创新改革支持。

中央政治局委员、广东省委书记汪洋早在去年就提出，要把南沙开发作为广州的“一号工程”来抓。

“凡广东省能够赋予前海和横琴的政策，都可以用来支持南沙，赋予南沙。”广东省省长朱小丹曾表示。

与前海、横琴构成“金三角”

广东省社科院区域竞争力研究中心主任丁力对记者表示，南沙新区主要承载着两个使命，一是引领珠三角的转型升级，二是发挥好毗邻港澳的优势，打造粤港澳全面合作的重要平台。此外，从长远角度看，南沙新区建设还将为我国经济体制改革进行探索，影响及意义深远。

据此前公布的《广州南沙新区总体概念规划综合方案》，南沙新区总面积803平方公里，其中陆域面积570平方公里，水域面积233平方公里。其中，南沙新区起步区规划面积103平方公里，起步区里的核心明珠湾区的面积33平方公里。

中山大学岭南学院财税系主任、港澳珠三角研究中心副主任林江表示，与前海和横琴相比，南沙拥有更大的空间和优势，并不局限于金融方面，这样更能发挥制度上的优势，更易获得突破。外向型资源和内延型资源的双向对接，使得南沙辐射的范围更广更深。

南沙新区的地理优势无与伦比。首先，南沙新区是珠三角的几何中心，水路距离香港38海里，距澳门41海里，与前海、横琴构成了“金三角”，其周边 70公里范围内，有广州、深圳、珠海、香港、澳门等五大国际机场；其次，南沙区同时也是广州唯一滨海区，且有华南地区最优良的深水港口。

在贴上国家级新区的“标签”之前，南沙新区建设已先后列入《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》、《粤港合作框架协议》和国家“十二五”规划纲要，提 出要站在“珠江三角洲建设成世界级的城市群”的高度规划。其中，国家“十二五”规划纲要给南沙的定位是：建设成为“服务内地、连接港澳的商业服务中心、科 技创新中心、教育培训基地和临港产业配套服务合作区”，率先深化体制机制改革，通过粤港澳全面合作、CEPA先行先试等形式，积极探索成为推进改革发展的 引领和示范区。

再造一个“新广州”

去年时任广东省省长黄华华曾指出，南沙要从建设滨海新城的角度考虑，打造一个新广州，在政策优惠和制度创新方面，“香港、深圳没有的，南沙有；广州老城没有的，南沙有”。

据了解，南沙新区建设初步设想分三个阶段进行：起步阶段至2012年，基本完成南沙新区的行政管理架构配置，区划调整，规划和政策体系建立，国家级 新区的架构基本形成；第二阶段到2015年，南沙新区大框架、大格局趋于完善，完成总体功能构建；再过10年，即到2025年，实现跨越式发展，一个全新 的国家级新区，岭南生态水乡之都初步建成。

在未来南沙新区的开发建设中，引进先进制造业和发展高端金融业成为南沙的重要内容。据规划设想，航运物流服务、高端商贸服务、科技智慧、高端装备及 技术、健康休闲等五大主导产业成为南沙新区所考虑的重点发展领域，并将通过科学遴选扶植一批成长性强、附加值高、技术含量高的产业项目。

在金融方面，南沙金融区是广州打造区域金融中心的四大板块之一。根据南沙金融区发展计划，南沙新区将以航运金融作为最重点的发展方向，着力打造区域性的航运金融中心。同时，广东也在积极同香港方面合作，争取恢复广州期货交易所，落户南沙。

应探索更大的制度空间

南沙新区在战略层面上的意义又是什么？

“南沙新区除了要发挥与港澳合作平台的作用外，还应该去探索更大的制度空间。”丁力认为，前海和横琴的面积太小且依附于香港澳门，其优势不可与南沙新区相媲美。

对此，林江也持有相似看法。“南沙新区辐射的范围更广，在战略层面上，国家还考虑到南沙新区与港澳台以及东盟、东南亚地区的衔接。”在国际金融危机 发酵的背景下，东盟在亚太地区的战略地位不断凸显，随着我国与东盟自由贸易区的开拓，东盟及东南亚地区将是我国未来重要的市场及贸易伙伴。

而且，“将外向型资源和内延型资源对接起来，目前在国内还没有先例。” 林江表示，他更看好南沙新区未来的发展。

对于未来南沙新区的发展方向，丁力认为，南沙新区应将新一轮工业革命的主导产业作为重点发展方向，如智能装备业、新能源以及比信息化更上一层次的智慧化产业。在林江看来，南沙新区还要向先进制造业转型拓展，以及发展港口物流等和现代物流产业等。