工业利润向下 中央财政收入罕见负增长

核心提示：8月份，全国财政收入延续了今年以来的低增长态势，中央财政收入更是出现了罕见的负增长，同比下降6.7%。

财政部11日公布的最新数据显示，在国内经济增速放缓的背景下，8月份财政收入增幅也低至4.2%，中央财政收入更是出现负增长。财政收入的低增长是否将成为常态？如何解决其与民生支出日益加大之间的矛盾？如何保证我国结构性减税的进程？

8月份，全国财政收入延续了今年以来的低增长态势，中央财政收入更是出现了罕见的负增长，同比下降6.7%。

财政部财科所副所长白景明认为，中央财政收入出现负增长主要是受企业利润下滑、进口环节税收下降和实施结构性减税政策影响。“我国第二产业占比较高，对企业所得税贡献度高达50%以上，而工业企业利润向下走直接影响中央财政收入。”白景明说。

当月，我国主体税种表现不佳。受工业增速放缓、工业生产者出厂价格降幅扩大影响，我国第一大税种增值税收入同比下降8.5%。从增值税降幅较大的行业看，钢坯钢材下降36%、煤炭下降28.7%、有色金属下降27.9%。

受工业企业利润降幅扩大影响，扣除上下年度退税等不可比因素后，8月份企业所得税下降约5%，其中，工业企业所得税下降15%。

值得注意的是，房地产市场的回暖拉动8月份相关税收增幅较大。受近两个月来房地产市场成交量增加的拉动，8月份我国房地产营业税收入同比增加59亿元，增长21%，建筑业营业税也同比增长13.5%。

根据数据，今年前8个月财政收入增长10.8%，较去年同期回落20.1个百分点，其中税收收入增幅同比回落19.4个百分点。

财政收入，尤其是税收增幅的变化，直接反映当前的经济形势。财政部分析指出，经济增长放缓、价格涨幅回落、企业利润下降以及实施结构性减税等多重因素叠加，是导致今年财政收入增幅继续回落的主要原因。

财政收入“低增长”如何保障民生支出“加速度”。

专家指出，财政收入过去多年20%以上的高速增长时期已经结束，我国进入结构调整时期，财政收入持续低速增长趋势将是必然。

分析当前的财政收入形势，财政部财科所副所长刘尚希指出，当GDP增速高于9%的时候，财政收入特别是税收收入的增长都在20%、30%甚至更高，但当GDP增速低于9%的时候，财政收入就会跌到个位数。

“我国经济结构调整需要一个过程，这期间经济不会出现过快增长，税收低速增长将是长期趋势。同时，结构性减税不断推进，按照安排，明年‘营改增’将选择行业在全国推进，这将带来较大的减税规模。”白景明说。

那么，如何解决民生支出加速增长的需求呢？专家认为，在经济增长乏力时期，财政往往面临两方面压力，一是民生支出加速扩张。二是需要财政政策刺激投资与消费。

“财政收入进入下行通道，财政支出尤其是民生支出仍处在上升通道，日趋凸显的财政收支矛盾将成为今后一个时期关注的重点。”刘尚希说。

“民生支出是刚性需求，必须保证。平衡这两者关系一是要加强税收征管，维护已有税制运行。二是要保证将有限的财政资金投向合理的领域，以支撑经济增长。三是保证民生支出要加强绩效管理。”白景明说。

专家表示，随着财政收支矛盾凸显期的到来，财政支出应更加回归理性、科学。要强化财政绩效管理，提高财政资金使用效益，调整好财政支出结构，确保重点财政支出，特别是重大民生支出的需要。（新华社）