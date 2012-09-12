姜洋履新力推期货创新 张育军接棒发行改革

核心提示：国务院近日任命姜洋为证监会副主席，任命张育军为证监会主席助理。至此，证监系统的高层调整已经完成。

证监会网站昨日晚间发布有关人事公告称，国务院已于近日任命姜洋为证监会副主席，任命张育军为证监会主席助理。至此，证监系统的高层调整已经完成。

此前，证监会原副主席桂敏杰调任上海证券交易所理事长，同时兼任中国金融期货交易所董事长；原主席助理朱从玖则赴浙江省担任副省长。姜洋和张育军的任命填补了上述调动留下的空缺。

姜洋任证监会副主席之后将继续分管期货领域的工作。在姜洋之前，证监会原副主席范福春也曾主管过期货工作。当前，期货领域包括原油期货在内的多项新产品正在紧张筹备，铁矿石期货和股指期权等战略性产品也在研发。其中上期所的原油期货特别引人关注，姜洋本人曾在多个场合强调原油期货对我国的战略性意义。

而张育军早在两个月前已经进入接任证监会主席助理的“预备状态”。他与前任朱从玖一样来自上证所，回归证监会后也将接管最为核心的新股发行。券商人士告诉《第一财经（微博)日报》记者，张育军到会里以后很快组织了几家大型券商的总经理开闭门会，调研新股发行改革政策，包括存量发行。

原油期货与国家战略挂钩

今年早些时候，姜洋曾在证监会研究中心主任祁斌的陪同下，给北京大学光华管理学院的师生们做过一次报告。他当时重点讲解了原油期货，并将其称作一项国家战略。

姜洋对挤满整个讲堂的师生们说，石油关乎全球经济命脉，中国的石油对外依存度也越来越高。在一个没有硝烟的战场，华尔街的投资银行和对冲基金通过石油期货和期权，通过24小时不间断交易的金融市场 ，通过价格信号的传递，控制着油轮、输油管道，甚至是地下的石油资源。

中国商品期货市场多年来也取得了不小的成绩。比如国内有色金属行业之所以多年来经营利润比较稳定，就直接受益于在期货市场进行套期保值。但是一些战略性基础产品，如原油期货、铁矿石期货仍然是空白，完全受制于人。特别是由于不掌握石油的定价权，中国已经越来越被动。

全球市场本来有三大原油期货中心：纽约、新加坡和伦敦。新加坡市场已经出现边缘化的趋势，美国人因为页岩气技术取得突破，石油进口量减少，这个市场的重要性也面临下降。因此三大原油期货中心有向伦敦单极转化的趋势。姜洋认为，这或许是我国抓紧推出有国际影响力的原油期货市场的战略机遇。

姜洋曾表示，今后的上海原油期货将肯定是一个国际化市场，面向国际投资者、生产商和贸易商开放。这就需要外汇局、商务部的配合，与资本项目的开放密切关联。如果不出意外，这个市场将于年内面世。

接棒发行改革

比起期货市场，新股发行改革更受市场关注。今年年初，证监会已经确定了“弱化行政审批的价值判断，重点强化信息披露”的IPO改革思路。但朱从玖也在今年“两会”期间对媒体坦承，改革“知易行难”，最重要的是凝聚共识，不断探索。

监管者面临两个方面的难题：一是市场主体并不成熟，缺乏市场机制的积淀；二是监管部门自身也受到既有的法律、制度和规则的束缚，淡化行政审批需要对法律制度的系统性重置。张育军这位法学和经济学的双料博士，或许在这方面能发挥自己的专长。

存量发行就是一个老的制度的遗留问题，不单纯是一个市场制度，还涉及法律问题。“在成熟市场，存量发行一直都有，在我们的市场也应该健全这一制度。”张育军在今年5月的国际证监会大会上说。

张育军主管深交所期间，强调服务意识和竞争意识，主动优化对会员单位、上市公司和投资者的服务工作。深交所的信息披露效率一直相对较高，对媒体也相对更透明，这在很大程度上与深交所当时的低姿态和张育军强调的服务意识有关。

2008 年，张育军接替朱从玖担任上证所总经理，角色发生转换，开始领导过去自己的竞争对手。为了恢复上证所的领导地位，张育军这一次打的是创新牌。除了在债券融 资、大宗交易相对优势领域频频发力之外，上证所还率先与券商合作推出了债券质押式回购业务，不声不响地走在了深交所前面。

据接近上证所的人士对记者表示，张育军在工作作风上是结果导向型的，很有干投行的气质。“这一点上他有点像港交所行政总裁李小加，认准了的事情就一定要完成。”这位人士说，“在深交所的时候打击恶炒新股，他就是给下面分管的总监下死命令；上证所的一些创新业务，他也是要下属拿业绩说话。”