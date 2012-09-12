波士顿咨询：中国企业轻松增长的时代告一段落

核心提示：“中国企业轻松增长的时代即将结束，而为了实现全球领导地位，中国全球挑战者应该采取五大战略举措。”

“中国经济超速增长的阶段已经告一段落，中国企业过去享有的一些传统优势也在面临挑战，对中国的全球挑战者来说，应该强化并购能力，建立成本领先之外的竞争力。”

在昨天举行的达沃斯论坛期间，全球管理咨询公司波士顿咨询公司（BCG）发布了最新出版的一份《2012年BCG中国50强全球挑战者》报告，指出了中国企业目前所面临的多方压力和挑战。

所谓“中国全球挑战者”，是BCG公司从中国企业中甄选出的50家具有全球化意愿和发展势头快速增长的企业，这些企业中近半数是私营企业，另外26家为国有企业。13家企业的一半以上收入来自海外。

根据报告的统计，从2001年至2011年，中国全球挑战者的年销售增幅平均达到20%，而标准普尔500指数仅为9%。自2000年以来，这些企业的业绩表现是标准普尔500指数的8倍以上，也大大超过了MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。

然而，从2011年初开始，中国全球挑战者的股市回报率急转直下，盈利能力面临巨大压力。报告指出，2011年，挑战者的利润率为11%，而全球老牌企业的利润率为18%，对挑战者的股市表现造成下行压力。

“随着劳动力以及其他投入的成本逐渐上升，中国的成本优势在日益萎缩。” BCG合伙人兼董事总经理陈庆麟（Ted Chan）昨天指出，从2012年至2016年，制造业的劳动力成本预计以每年至少10%的速度上涨，这一增速是许多发达国家的五倍以及泰国和越南等发展 中市场的两倍。此外，面对中国挑战者所取得的初步成功，跨国企业也开始采取防御性措施，这都是中国企业享有的传统优势面临着挑战，这些传统优势包括：规模 庞大的国内市场、具有竞争力的成本优势和强有力的国家支持等。

“中国企业轻松增长的时代即将结束，而为了实现全球领导地位，中国全球挑战者应该采取五大战略举措。”报告撰稿人之一、BCG资深合伙人麦维德 （David C. Michael）先生表示，包括充分利用对中国企业有利的宏观趋势，比如中产阶层的崛起；同时强化并购能力，以加快海外业务的发展并释放国际资产的全部价 值；此外，还应建立成本领先之外的竞争力，比如创新，比如品牌。

麦维德指出，此前由于拥有劳动力成本优势，很多中国企业并没有真正关注提高运营和生产效率，而如今则需要加强精益管理，并制定全球化的组织、管理和 治理政策。“若要重新大放异彩，想要全球化的企业必须走出舒适区，即刻采取行动，应对更具挑战性的国内经济环境，同时更好地利用全球发展机遇，为全球化的 下一个时代做好充分准备。”

不过，麦维德也认为，目前已经有一些中国企业开始通过并购、建立成本领先之外的竞争力以及其他举措向全球化企业发展。比如华为、联想集团，其他许多挑战者则鲜为人知，比如迈瑞公司是全球领先的医疗监控设备供应商，而华大基因占据了全球高端基因测序仪市场三分之一的测试产能。