温家宝：中国经济有望进一步趋稳

核心提示：温家宝说，随着近期密集出台的政策措施落实 到位并发挥作用，中国经济有望进一步趋稳。

11日，在世界经济论坛2012年新领军者年会(第六届夏季达沃斯论坛)开幕式上，国务院总理温家宝致辞时表示，随着政策措施落实到位并发挥作用，中国经济有望进一步趋稳。

达沃斯论坛首日，“中国经济”是最为关注的议题。与会人士表示，尽管近期受到外部经济的影响，中国经济增速放缓，但未来十年中国经济仍具巨大增长潜力。与会专家建言中国依靠财政支出拉动经济增长。财政部财政科学研究所所长贾康接受《经济参考报》记者采访时表示，当前预算安排包含的扩张性财政政策发挥作用的空间很大。

定调中国经济有望进一步趋稳

11日，在世界经济论坛2012年新领军者年会(第六届夏季达沃斯论坛)开幕式上，国务院总理温家宝致辞时表示，从宏观经济各 项指标的组合看，我国经济社会发展形势是好的，经济增速仍保持在年初确定的预期目标区间内，并已经呈现出缓中趋稳的态势。随着近期密集出台的政策措施落实到位并发挥作用，中国经济有望进一步趋稳。我们将根据经济运行的态势，充分利用我国财政货币政策空间较大的优势，充分发挥国内需求的巨大潜力，充分调动各 地区、各部门的积极性，坚持把稳增长放在更加重要的位置，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，进一步加大预调微调力度， 实施结构性减税，保持货币信贷平稳适度增长，着力刺激消费需求，着力扩大有效投资特别是激发民间投资活力，着力稳定外部需求，着力促进实体经济发展。

温家宝在答问时说，我可以告诉大家，今年我们采取的所有措施都没有超出财政预算的硬约束，也就是说完全都在财政预算内进行的。我们之所以这样，把今年的 增长速度降低到7.5%，就是为了有利于结构调整和发展方式的转变。我们无论是货币还是财政，还有充足的力量，即使财政近两个月增速也有大幅下降，但是到 7月底我们收支相抵还有一万亿的余额，我们历年结余的还有1000多亿的稳定调节资金，我们将适时地把它作为预调微调的措施以推动经济稳定增长。

财政部财政科学研究所所长贾康接受《经济参考报》记者采访时对此解读说，当前，我国加快重点项目的投资安排和支出进度，这方面已经可以在两会批准的预算框架之内解决，已经够用了，不涉及其他储备政策的问题。当前预算安排包含的扩张性财政政策发挥作用的空间很大，不需要效仿1999年应对亚洲金融危机时制定的“政策加码式”的预算调整方案，只要适当地加快支出进度，就可以实现预调微调概念之下的政策扩张。

贾康预计，今年我国安排8500亿元的财政赤字，目前财政收支相抵还处于盈余状态，根据经验，随着支出进度的加快，今年最后一两个月会使赤字的具体表现在指标上明朗化。

展望中国经济前景依然看好

夏季达沃斯开幕首日，中国经济成为各方与会人士最为关注的议题。与会人士纷纷表示，尽管近期受到外部经济的影响，中国经济增速出现了放缓，但未来十年，中国经济仍具巨大增长潜力。

世界银行原副行长、北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫认为，“本轮经济危机可能是(上世纪30年代)大萧条时期以来最严重的一次，但中国经济还能以8%的增速持续增长20年，中国经济应该能在今年第四季度恢复(增速)，但中国必须留点余地，为中国应对长期的全球金融危机做好准备。”林毅夫认为，中国经济已经持续增长了32年，这本身就是世界的奇迹，过去如此，未来也是如此。

清华大学经济管理学院金融系主任李稻葵(微博)表示，短期看“中国经济三季度应该见底了，主要是因为投资项目四季度能够发力了，明年一二季度就往上了。”中长期看，中国经济未来3、4年放缓是必然，但不认为会持续十年之久。如果能在未来十年中的前3至5年抓紧时机深刻改革，很可能会出现前低后高的态势。

李稻葵指出，中国经济至少未来10年还会有比较大的增长潜力，因为尽管过去33年平均增长速度接近10%，尽管过去10年增长速度接近11%，但中国经济仍然是一个贫穷的经济，人均发展水平也仅仅是美国的18%。就算中国经济未来出现问题，出现所谓的中等收入陷阱、出现拉美化，中国经济仍然还可以达到美国经济的35%的潜力，如果中国经济经过改革，则可达到美国经济的75%。这个潜力是非常大的。

“尽管潜力存在，但要面对的现实是中国经济面临非常严峻的挑战，当前中国经济的问题主要是内部问题。”李稻葵说，投资增长速度的下滑是今年上半年经济增 长速度下滑的最主要原因，投资增速从过去25%左右下降到今年的20%(已经包括物价因素)，如果考虑物价则更慢。固定资产增速下滑的重要原因是房地产的 投资额下降很快，从往年的30%下降到今年的15%。假如房地产增速能从15%提升到20%，上半年的经济增速就能从7.9%提升到8.2%。

“中国经济增速的下降，并不代表中国经济在放缓，我们不觉得是悲观的。因为经济要长期保持增长本来就是挑战，所以我们对中国的商机是非常有信心的，看好 中国经济前景，对新兴市场以及全球经济也是非常有信心的。”波士顿咨询公司首席执行官Hans-PaulBürkner说。

国际货币基金组织(IMF) 副总裁朱民表示，现在全球经济都在下降，外需很弱当然也会对中国经济有影响。除此之外，中国经济还面临国内结构调整的因素，所以中国经济落到8%左右，这 不是坏事。但是要防止经济进一步下滑，稳定增长，也很重要。这是平衡的两个方面。现在中国政府正在出台很多政策，来支持经济的恢复，这是很好的。

波士顿咨询公司资深合伙人兼董事总经理麦维德接受《经济参考报》记者专访时称，中国庞大的 市场需求增长已不如原来那么快了，竞争力必须从增长中得以体现，但低增长已经成为国际大趋势：外需恶化将影响中国出口，中国国内的基础设施建设投资也有放 缓趋势，中国的劳动力价格优势正在减弱甚至消失。但他仍然认为，中国年均7%到8%的经济增速仍然比发达经济体甚至一些发展中经济体快很多。

建言更多依靠财政支出拉动经济

达沃斯论坛期间，与会专家表示，中国应该抓住当前经济放缓的关键改革期，坚持稳增长与调结构并行，并就当前经济政策指出，可以更多依靠财政支出拉动经济。

李稻葵表示，可以采取更加宽松的货币政策，CPI不 会很快增长，应该会稳定在2.5%，全年会在2.8%以下，但核心的并不是货币政策，而是财政政策，还是要刺激固定资产投资。投资可以分为四类，李稻葵表 示，一类是民生性建设，第二类是投资新兴、绿色产能，这两类都是应该推出的。而第三类重复性建设、第四类与当地资源禀赋不相匹配的投资建设，都是要不得 的。

李稻葵还说，未来三到五年，可能是中国经济20年来最重要的时间段。如果能下定决心采取根本性措施，那么就能对未来中国经济发展奠 定基础，释放发展的潜力。三件大事非常重要：一是改变中国市场经济的法制基础，完善法制环境；二是建立行之有效的基本的福利制度，市场经济的竞争是非常残 酷的，必须有基本的福利制度来保障，基础的医疗制度和住房制度对中国非常重要。三是重新认识中国在世界中的地位，更加积极地营造有利于发展的国际环境。

林毅夫提出，推动内需有两大工具，投资和消费。其中投资能够在短期内刺激经济，提高生产率，并进一步拉动消费；而欧洲依靠消费拉动经济的模式已被证明是不可持续的。对于近期中国制造业、 外贸等官方数据呈现的景气度低迷，林毅夫强调，中国需要更多依靠财政支出而非信贷支出来拉动经济。货币政策的宽松可能加剧通货膨胀和金融投资活动，而大规 模基础设施投入，这有利于增加居民收入、创造就业岗位，为经济高增长奠定基础。而消费在刺激需求方面则是缺乏可持续性的。

朱民表示，中 国经济还面临着巨大的结构调整的任务，因此，在整个刺激经济的过程中，要将拉动经济、结构调整以及有利于民生这三重目标结合起来。“要达到这个目标很不容 易，但是可以做到的，也很重要的一点就是不能只是为了经济增长速度而过分的强调投资。调结构的任务应该同样包含在支持经济增长稳定之中。”朱民说。

南开大学副校长、2012天津夏季达沃斯筹备组办公室议题组组长佟家栋接受《经济参考报》记者采访时表示，中国经济放慢速度，既是政府的主动行为，也是 经济发展的自然结果，我们更希望这样的调整使得中国经济进入自主性经济增长的状态，也就是更多的让企业有自身的经济增长的动力，而不是靠政府大规模的财政 支出，大量的投放货币或者放松货币政策。如果中国经济走入这样一个轨道，才是一个良性的发展趋向。