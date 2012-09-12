无一省出台高速路节日免费细则 路桥公司抵制依旧

核心提示：截至目前，仍没有任何一个省份明确出台机场高速是否免费等相关细节措施。与此同时，部分路桥公司抵触情绪依旧。

中秋节，全国小型车辆将迎来首个高速公路节假日免费通行日。《第一财经日报》记者了解到，截至目前，仍没有任何一个省份明确出台机场高速是否免费等相关细节措施。与此同时，部分路桥公司抵触情绪依旧，福建省一名高速公路公司高层人士昨日对记者表示：目前并未收到地方相关部门的正式通知，等收到正式通知后再研究要不要免费。

为保障免费政策的顺利推行，9月6日，交通运输部发出《关于做好今年国庆节长假期间小型客车免费通行有关工作的紧急通知》（下称“通知”）。该通知 首次明确了小型客车实行免费通行的时段，但就是否强制开通专用车道等具体执行措施并未明确。9月7日，交通部再发通知，要求各地设置免费标志，并发布了统 一的免费通行临时交通诱导标志牌制式及设置要求。

根据通知，今年国庆节小型客车免费通行的时间统一明确为：9月30日00:00至10月7日24:00。同时，通知强调各地不得擅自扩大重大节假日免费通行车辆的范围，避免各省（区、市）免费车辆范围不一致而引发新的矛盾。

通知还提及，在重大节假日小型客车免费通行期间，各地高速公路收费站（点）仍应实行“入口领卡、出口收卡”的收费管理模式。对于免费通行的小型客车，原则上在入口发放通行卡，在出口时收卡免费放行。

此外，通知还就交通疏导、讯息发布和应急措施等方面做出了规定。要求各地区10月8日18点前将有关情况汇总上报公路局、路网中心。

对于交通部的紧急通知，地方交通厅人士对本报称“有很大指导意义”，但具体一五一十的实施细则制定，依旧要靠地方“因地制宜”。

地方交通部门“摸石头过河”

记者从多渠道了解到，自国务院签发五部门草拟的《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》后，各省份都对如何实施政策做过相关研究。

江苏省交通厅一名部门负责人告知记者，交通部近几日下发的通知对地方出台细则有很大的参考价值。“此次免费范围广、时间长，各地区具体情况差异也较大，因此细则制定需要考虑的问题很多。”

他称，由于没有参考借鉴模式，各省市难免处于“观望”状态。对于路桥公司的抵触情绪，他认为有效沟通是前提，但在免费政策的执行上没有再商量的余地。

对于细则迟迟未能出台，该负责人称，由于此次免费规模大、时间长，各地都相当重视。但在免费的同时还要做多方面的考虑，首次执行免费政策，对许多省市来说都是“摸着石头过河”的尝试，“不是不出台细则，是免费通行除了涉及交通部门外，还涉及发改委、交警等部门，各部门都有各自的出发点和考虑点，协商需要时间。”

据浙江媒体报道，该省是较早讨论如何将方案相关规定明确化、具体化的省份之一。早在8月15日，交通、公路、物价、高速交警等相关部门与该省交投集团及部分高速公路业主就曾举行座谈会，讨论制定实施细则。但记者昨日求证，截至目前，该省实施细则仍没有出台。

随着国庆越来越近，交通部就地方实施细则的出台也加紧了督促。上述公路局人士告知，交通部在连发几则通知的同时，已催促各地方尽快完善实施细则。据山东省当地媒体报道，该省高速免费细则有望本周出台。

路桥公司仍等“最后生死线”

对于节假日免费这样一个已经公之于众的政策，记者采访多地路桥公司相关人士后发现他们的态度十分一致：等待地方交通部门的最后通知。对于他们来说，地方的通知才是免费政策是否落实到自己头上的“最终生死线”。

“从这个政策的起草到文件的突然发布，再到决定今年国庆就开始免费，没有任何一个人问过我们的意见。企业筑路收费天经地义，政府如果想实行免费政策，应该首先收回经营权。”说起高速公路节假日免费政策，上述高速公司高层人士情绪很激动。

该人士还称，就算在国务院的正式文件中，也要求各部门要切实做好与收费公路经营者的沟通，争取其理解和支持。但截至目前，他们还没接到地方交通部门的通知，也没有参与任何商讨，是否要实行免费，还要等地方的通知下来后再商议。

交通运输部公路局相关人士昨日对记者指出，由于国务院文件提出机场高速是否免费由地方决定，各地细则也还未出台，因此部分公司还抱有等待地方最后通知的侥幸心理。

与上述情况相同，等待地方交通部门最后通知的还有山东、江西、贵州等地的筑路开发商。山东高速集团负责人对当地媒体表示会密切关注省相关部门通知， 通知如果下发，也会按规定执行。贵州某旅游高速公路负责人昨日对记者说：“节假日免费不光是少收几天钱的问题。大流量带来的道路维护，工作人员是否增加和具体怎么搞都没有一个明确的说法，所以虽然国务院出台了文件，具体还是要看省市如何操作，因此我们更关注各自所在省份的细则措施。”