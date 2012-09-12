魏建国：今年外贸增长10%非常困难

核心提示：今 年整个外贸目标是10，我个人来看目前完成这个数字非常难，因为前8个月我们整个出口6.2，也就是说后半年要达到14%以上平均才到10，怎么办？我个人认为，在座的企业还是要有“走出去”的决心，我始终认为当前是中国企业“走出去”的最好时期。

魏建国

网易财经9月11日讯 达沃斯论坛今日在天津开幕，网易作为中国最具影响力和社会责任感的门户网站，在论坛期间联合国内外顶尖学者和企业家，举办主题为“寻找经济新领军者”的网 易达沃斯之夜论坛。就宏观经济环境、商业政策进行深入辩论，剖析中国企业成为新形势下领军者应该具备的素质和发展方向 。商务部原副部长魏建国在论坛上表示，今年保持外贸10%的增长非常困难。

以下是文字实录：

魏建国：刚下飞机，从上海赶来，马上还要回北京。

不能讲闭幕辞，我就是讲三个观点，跟大家一块儿分享：

第一，当前中国企业最关心的是中国下一步的经济如何发展？美联储会不会出第三个（量化宽松货币政策）？还有，出口企业到底能不能度过这次难关？中国劳动力红利是不是到期了？欧洲债务怎么样？我个人认为最值得担心的是欧洲债务，我们刚刚同默克尔的国务部长林肯（音）先生谈了谈，从当前希腊的情况来看，不乐观，如果后天德国议会没有通过关于拯救希腊欧元区一揽子计划的话，当前我们国家，包括欧洲，将会有一段大的比较艰巨的时期。从政府来讲，林肯部长说 了，德国愿意维持欧元（区），但民众的反对声音很大，所以我认为从现在开始，欧洲这三天的情况到底如何，值得我们关注。

从今天公布的外贸数字来看，非常不乐观，我们的出口只比7月份增加1个点，只增加2.6%，我们的进口相反还负增长2.7%，整个8月份出口不好， 不仅是加工贸易不好，而且一般贸易更不好，这对于我们以欧盟为出口（地）的中小企业是一个大的（打击），现在可以说是需要政府雪中送炭的时候了。

今年整个外贸目标是10，我个人来看目前完成这个数字非常难，因为前8个月我们整个出口6.2，也就是说后半年要达到14%以上平均才到10，怎么办？我个人认为，当前欧洲这种情况，在座的企业还是要有“走出去”的决心，我始终认为当前是中国企业“走出去”的最好时期，无论是大的企业还是小的企业， 无论是民营企业还是国企，刚才陈锦亚讲到了美铝，美铝跟中投在几内亚搞了最大的铝仿土（音），投资了几百亿，前期要造好多港口、铁路。可以说，非洲是一个大的市场，1992年整个贸易不到10个亿，2000年增加了10倍，100亿，又用了8年，到2008年（达到）1600亿，今年达到1900亿，估计 3到5年之内我们和非洲的贸易可以达到3000到4000亿，也就是说，在和中国做贸易的马拉松四个方阵里，第一个方阵是日本，后来被美国超过，后来美国 被欧盟超过，整个数字是4000亿到4500亿，所以我觉得非洲完全有可能在今后三到五年超过，这是一个资源很丰富（的地区），今年IMF统计十个发展最 快的地区，其中非洲有七个，这一点需要我们好好重视。

第二，关于劳动力人口的问题，我认为到现在为止，许多专家学者认为我们国家劳动力红利已经差不多了，消耗殆尽了，我不同意这个观点，我认为中国现在只要在城镇化的过程中，有大批的农民工在，劳动力红利还继续在，我们不能拱手把“世界工厂”让给别人，现在想接这个工厂的国家有不少，墨西哥、巴西、越南、印尼，我们有很多机会。作为在座者来讲，我们必须要在达沃斯论坛寻找新经济领军者，如果不把这一点看清楚，可能会对我们下一步决策有很大误导。

第三，中国的经济走势，我认为目前中国经济出现的所有问题还在政府的掌控之中，但是有一点，如何拉动内需，在外需目前不振的情况之下，在当前投资又 达不到预想效果的时候，内需是关键，我上次在接受凤凰卫视（采访）时提到，一定要把服务贸易做好，现在我们的服务贸易在未来的时间将有1.5到1.8万 亿，而中国目前为止服务贸易只占3260多亿，转变方式的（行业）太多了，老龄化、医院、社区……各式各样的，上次我和联邦快递的全球总裁谈到中国服务 业，他们都觉得中国是一个大市场，但服务解决不了，如果说加工贸易解决了1.2亿农民工的问题，那么服务贸易解决的就是大学生的问题，现在我们大学生面临 的就业问题也是非常艰难的，我们一定要把服务贸易通过内需（解决），要减税、要让利，我觉得韩国在这一点做得很好，他们在这方面确实给我们作出了榜样。

去年在全球智库峰会上，基辛格博士讲了一句话，当初英国被美国代替，整个阶段是和平的，我希望中国以后替代美国也是和平的、稳定的、长期的。整个中国企业家一定要树立远大的……中国要想走向世界，中国要做好工作，在目前我们整个中国经济处于非常困难的时候要齐心协力，把眼光放远，我跟施瓦布在达沃斯上谈，问他为什么要在中国办达沃斯论坛呢？达沃斯这个小镇在当时确实起到了很大的作用，现在领导整个世界产业发展的已经转到了东方，如果今天让我做闭幕 辞，我觉得今天在座的企业们能够在这么短的时间之内吸收到这么多好的智慧和好的想法，很不容易，我参加过很多论坛，能够（开）到10点钟，企业家们还能坚 持的，这是我很佩服的，也是非常感谢的，尽管我在飞机上想下来以后可能差不多快结束了，但我看所有人都没有动，而且很认真地在听取，我觉得这是在座企业家 以后走向新经济引领者（的重要因素），在座各位，你们当之无愧！

第二点，我非常高兴地看到，今天在座的企业家和媒体给我最大的印象就是年轻者居多，这很不容易的，我陪黄菊副总理出访爱尔兰，爱尔兰有一个伟大的哲学家叫埃德曼，他讲过一话，100年前他说，未来的世界是企业家、智者和计算机玩家的世界。但是，不到100年，美国出了比尔.盖茨，出了乔布斯，出了 FaceBook，中国也是这样，但我们不要忘了，还有企业家，真正到最后的是我们年轻的企业家，在这一点上，我觉得只要我们大家有肯学习的劲头，像今天的达沃斯，你们来到这儿，而且坚持听到这儿，这就是你们肯学习的精神，我也在这里向你们表示祝贺和敬意。

如果作为总结，最后给你们一句话：成功是始终如一的目标加上百折不挠的毅力。

祝贺你们，谢谢！