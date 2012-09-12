我国半年经常项目顺差772亿美元 占GDP2.1%

中国网9月12日讯 据外汇局网站消息，日前，国家外汇管理局公布了2012年第二季度及上半年我国国际收支平衡表正式数据。

2012年第二季度，我国经常项目顺差537亿美元，其中，按照国际收支统计口径计算，货物贸易顺差909亿美元，服务贸易逆差222亿美元，收益逆差156亿美元，经常转移顺差6亿美元。资本和金融项目逆差412亿美元，其中，直接投资净流入411亿美元，证券投资净流入111亿美元，其他投资净流出944亿美元。国际储备资产减少118亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响），其中，外汇储备资产减少112亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸减少5亿美元。

2012年上半年，我国国际收支经常项目顺差772亿美元，经常项目顺差占同期国内生产总值（GDP）的比例为2.1%；资本和金融项目顺差149亿美元；国际储备资产增加629亿美元。