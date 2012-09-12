地方打起金改争夺战 金改方案遭遇“撞衫”

核心提示：随着金改概念的发酵，已有越来越多的地区加入到金改竞赛中。然而，武汉、湖南三地公布的金改初步方案，“雷同”之处颇多。

地方金改“竞赛”

一场由各地政府发起的金改争夺战正在激烈进行。

《第一财经日报》记者获悉，武汉市政府9月10日举行会议，原则上通过《市人民政府关于进一步促进金融改革创新支持实体经济发展的意见》（下称《意见》），提出在武汉探索建立民间金融街、民间资本服务中心等一系列金融改革措施。

实际上，随着金改概念的发酵，已有越来越多的地区加入到金改竞赛中。此前，福建泉州、湖南等地已先后向国务院上报金改方案。但截至目前，湖南、泉州的金改方案均未获批，使得这场争夺仍然充满变数。

金改争夺战？

武汉市政府官方网站消息显示，《意见》并未提及要建设金融综合实验区的概念，只是表示拟出台30条金融支持政策进一步服务夯实全市经济。

实际上，随着温州和珠三角两个金改综合实验区获批之后，各地的金改热情持续发酵。8月初，福建泉州宣布报批国家级金融综改试验区。随后，湖南省金融办在8月底宣布，湖南省金融改革发展专项方案上报国务院。地方政府对金改实验区的争夺大战已然打响。

福建省今年5月出台的《关于金融服务实体经济发展十一条措施的通知》（下称《通知》）明确提出，推动泉州国家金融服务实体经济综合改革试验区建设。泉州上报金改方案之后，其有望成为第三个国家级金融综改试验区的消息就不胫而走。

昨日，接近泉州市政府的人士向本报记者透露，泉州金改方案已于今年3月上报国务院，但目前尚未批准，泉州当地政府正在进行后续调研。

而湖南的行动更早于泉州。据湖南省金融办相关人士透露，相关方案早在去年就已上报到中国人民银行，但目前还在等待批准。“方案内容从上报到现在经过了多次修改，央行也征求过意见。”这位人士表示。

尽管金改方案尚未批准，但各地已经跃跃欲试。上述接近泉州市政府的人士介绍，当地已经准备成立泉州金融控股公司，而且前期准备工作已经基本就绪。“一旦国务院的政策下来，只需要对现有方案进行微调，确定注册资本之后，就可以注册成立了。”他说。

此外，泉州下辖县级市晋江，在7月23日的市委常委扩大会议上，通过了《建设海峡西岸金融改革创新先导示范区工作方案》(下称《方案》)，提出力争到2014年打造完成海峡西岸最具特色的金融改革创新先导示范区。

武汉虽然没有在《意见》中直接提出金改实验区的概念，但湖北金改今年一直是热门话题，8月份刚刚增加的3家新三板园区之一，即包括武汉东湖高新技术开发区。此外，7月25日的国务院常务会议也明确提出支持武汉等地的金融创新和改革。

紧盯民间资本

由于金改方案尚未获批，各地均未公布方案的具体内容。但从大致方案来看，促进民间资本寻找出路、发展新型金融机构等为实体经济服务是各地一致的思路。

上述接近泉州市政府的人士透露，泉州金改主要的思路是希望能在适度的范围内，对现有的金融制度框架和对金融活动的限制进行突破。

据公开资料，在泉州市4万多家工业企业中，中小企业占比超过90%，但仅有四分之一在银行建立了信用关系。而与此同时，当地民间借贷极为活跃，在告贷无门的情况下，中小企业更多从民间渠道融资。

上述人士介绍，正是在此情况下，泉州在制定金改方案时，借鉴了温州经验。

而数量庞大的民间资金也亟待寻找出口。筹备中的泉州金融控股公司，就是由当地几家大型企业集团出资发起。“大家觉得金改方案获批，会带来一些政策空间，可以把金融资本和产业资本打通，通过核心企业对富余资金进行调节，解决产业链上下游融资问题。”他说。

福建省出台的相关文件也印证了这一说法。《通知》提出，在国家批准设立国家金融服务实体经济综合改革试验区之前，支持泉州开展“区域集优债务融资模式”试点，扩大债券融资规模、试点开展民间融资登记管理制度，适时出台民间融资管理办法等。

而在武汉市政府的相关文件中亦有类似表述。据武汉市政府网站消息，《意见》涵盖实体经济与金融关系，涵盖缓解小微企业融资困难等多个方面。为了驱使资金为实体经济服务，武汉还将引导民间金融机构聚集，打造武汉民间金融一条街，推动形成民间金融的“武汉价格”。

“现在全国经济步入下行通道，保增长压力较大，地方政府近期对金改充满积极性。更重要的是，各地方政府想通过金融改革推动经济社会的转型升级发展。”广东省社科院研究员黎友焕分析。

面目雷同

泉州、武汉、湖南三地公布的金改初步方案，均将目光瞄准小贷公司、股权基金、村镇银行、民间借贷服务中心等领域，“雷同”之处颇多。

如在解决民间资金出路方面，泉州计划试点开展民间融资登记管理制度，而武汉则是探索设立民间资本服务中心，并建立民间金融街。

此外，武汉提出到2016年，全市小贷公司数量由目前的38家发展到120家以上，新设和引进100家以上全国一流的优秀股权投资企业（团队）等，湖南虽然未对具体目标进行明确规定，但亦有发展小贷公司和股权基金的类似表述。

值得注意的是，在泉州和武汉之前，作为金改探索的重要内容，进行民间融资登记和成立民间金融街，正是温州和广州金改的重要举措之一。发展股权交易和股权投资基金，则在深圳和珠三角金改方案中反复出现。而武汉提出的探索民间借贷“武汉价格”，几与广州无二。

黎友焕认为，从现状来看，金改真正需要突破的是具体措施、理念、思维，虽然目前全国各地都掀起金改浪潮，但几乎都是“自我画圈圈”，没有跳出金融体制滞后的框架。因此，真正的改革需要跳出固有的框架。

在武汉科技大学教授董登新看来，温州、珠三角的金改方向和目标都非常明确，温州面临的问题是解决庞大的民间资金出路，并驱使民间资金回归实体经济，而深圳和珠三角的金改则承担着人民币国际化和支持产业升级的任务。

董登新分析认为，泉州、武汉、湖南与上述两地的情况都不同。武汉作为传统的重化工业城市，产业转型的压力非常大。利用民间资本是一个不错的方向，但武汉金改的优势在于最近两三年直接融资发展迅速，应该利用新三板扩容的机会，大力发展直接融资，调动资本对产业整合的能力。