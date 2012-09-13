陈竺：中国卫生费用仅占GDP5% 远低于巴西印度

﻿﻿核心提示：中国目前卫生总费用占GDP的比重仅为5.1%，低于巴西的9%，也低于印度的8.9%

卫生部长陈竺

中国网9月12日讯 卫生部长陈竺今日在第六届夏季达沃斯论坛上表示，中国目前卫生总费用占GDP的比重仅为5.1%，低于巴西的9%，也低于印度的8.9%。此外，陈竺还指出，中国医护人员尚有1200多万人缺口。

陈竺表示，从国际趋势看，随着国家经济发展水平的提高，卫生总费用占GDP的比重也在不断增高。2010年低收入国家卫生总费用占GDP的平均比重 为6.2%，高收入国家该比重平均为8.1%。金砖国家中巴西和印度该比重分别为9%和8.9%，中国目前卫生总费用占GDP的比重仅为5.1%。

陈竺称，有研究测算，按国际每千人口医疗服务人员的标准，中国尚需增加医师、护士等就业岗位1200多万个，可见医疗保健行业辐射带动产业广，吸纳 就业人数多，拉动消费的作用大。不仅是维护居民健康，提高人力资本的重要手段，也是保增长，调结构的重要措施和有效途径，是未来经济新的增长点和重要的支 柱性行业。”

2009年3月，中国政府颁发关于深化医药卫生体制改革的意见，标志着中国新一轮医改全面启动。至今已历时3年半，医改的总体目标是建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

据陈竺介绍，卫生总费用中个人卫生支出比重由2008年的40.4%下降到了2011年的34.9%。本轮医改中国政府坚持保基本强基层建机制的基 本原则，基本医疗服务是保障全体居民，特别是低收入人群。随着经济发展水平和财政保障能力的提高，基本医疗服务的范围也将逐步扩大。

另外，陈竺表示，医改三年中国民健康指标继续改善，基本医疗保障制度基本建立，形成了世界上最大的基本医疗保障安全网，特别是覆盖8.3亿农民的新 型合作医疗已经形成了很好的制度。卫生资源配置和利用更加优化，公共财政投入向基层农村和公共卫生倾斜，城乡和地区间卫生发展和健康水平的差距逐步缩小。