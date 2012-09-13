广州南沙新区发展规划获批 并非国家级新区

核心提示： 南沙区委相关人士介绍，目前南沙区委尚未接到规划方案获批的通知，具体公布时间也不得而知。
9月11日，广东省综改院南沙研究中心官方微博确认广州南沙新区规划已获批。不过知情人士称，获得批复的只是规划本身，并非国家级新区。
南沙区委相关人士介绍，目前南沙区委尚未接到规划方案获批的通知，具体公布时间也不得而知。广东省综改院南沙研究中心官方微博随后撤掉了相关微博。
据此前介绍，南沙将设立总面积60平方公里的粤港澳合作起步区，分北中南三个片区，与港澳合作发展教育培训、高端医疗、商业服务、金融创新以及粤港 澳数据特区，构建“一中心、两枢纽”为基础的粤港澳区域合作格局。南沙新区规划有意将南沙新区开发建设上升至国家战略层面，并将在财税政策、土地管理、金 融创新、产业发展等方面争取国家层面的优惠政策和创新改革支持。
南沙新区相关个股有广州浪奇、东凌粮油、珠江啤酒 、广船国际等。昨日南沙新区获批消息在 微博得到确认后，广州浪奇强势涨停，其它三只个股涨幅靠前。
据了解，广州浪奇南沙新基地将于年底投产，南沙生产基地建成并顺利投产后的设计产能是目前产能的3倍，成为公司主要生产基地。
公开资料显示，东凌粮油注册地正是在南沙。公司在广东南沙生产基地建设的5000吨/天大豆加工生产线项目已于8月份投产，为此，公司大豆加工能力相比2011年大为增长。
同时，珠江啤酒也正逐步推进向南沙基地的搬迁工作。广船国际、中远航运等在南沙也均设有基地。
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