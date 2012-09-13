国务院颁布八大措施 促进外贸稳定增长

核心提示：国务院总理温家宝12日主持召开国务院常务会议，研究确定促进外贸稳定增长的政策措施。

为支持发展对外贸易，会议讨论通过《关于促进外贸稳定增长的若干意见》，确定了以下政策措施：

（一）加快出口退税进度，确保准确及时退税。

（二）扩大融资规模，降低融资成本，支持商业银行努力扩大对小微企业的贸易融资，增加对符合条件出口企业的贷款。

（三）扩大出口信用保险规模和覆盖面，特别注意发展对小微企业的信用保险。扩大短期险业务，支持中小企业开拓国际市场。认真落实大型成套设备出口融资保险专项安排。

（四）提高贸易便利化水平。简化审批手续，提高通关效率，降低通关成本。在保障有效监管的前提下，将属地申报、口岸验放的适用范围放宽至部分B类企 业。进一步调减法定检验检疫目录。免收2012年四季度所有法定检验检疫物出入境检验检疫费，2013年起执行降低后的检验检疫收费标准。

（五）妥善应对贸易摩擦，维护我出口企业合法权益。依法实施进口贸易救济，保护国内产业安全。鼓励企业用好区域、次区域合作机制和已生效的自贸协定。

（六）积极扩大进口，重点增加进口先进技术设备、关键零部件以及与人民群众密切相关的生活用品，支持企业技术改造，促进贸易平衡。

（七）优化外贸国际市场布局，支持企业开拓非洲、拉美、东南亚、中东欧等新兴市场。

（八）优化外贸国内区域布局，扩大中西部地区对外开放，推动边境省区发展对周边国家的经贸合作。会议要求各地区、各有关部门认真抓好政策落实，加强对外贸形势的检测研判，及时做好对企业的服务。

为加大对侵权和假冒伪劣行为打击力度，有效惩治犯罪，会议讨论通过了《关于做好打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作中行政执法与刑事司法衔接的意见》。

《意见》规定：（一）行政执法机关在依法查处侵权和假冒伪劣违法行为过程中，发现违法事实涉嫌构成犯罪、依法需要追究刑事责任的，应当依照有关规定向同级公安机关移送案件。

（二）行政执法机关在执法检查和接受举报投诉时，发现侵权和假冒伪劣违法行为明显涉嫌犯罪的，要立即书面通报同级公安机关，并抄送同级人民检察院。 公安机关接到通报后，应当立即调查，自接到通报之日起10个工作日内决定是否立案侦查并书面通知行政执法机关，同时抄送同级人民检察院。

（三）公安机关对发现的违法行为，经审查不需要追究刑事责任但依法应当追究行政责任的，应当及时将案件移送同级行政执法机关，由行政执法机关依法作出处理。

（四）对于情节严重、性质恶劣或疑难复杂的涉嫌犯罪案件，行政执法机关或公安机关可以联合执法打击，深挖首要违法犯罪分子，彻底摧毁产供销犯罪链条。

（五）行政执法机关查办的案件，应当定期向本级人民政府和上级行政执法机关报告。对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件，查办案件的行政执法机关不移 送或逾期未移送的，由本级人民政府或上级行政执法机关责令限期移送；情节严重的，由监察机关对负有责任的人员依法予以处分；构成犯罪的，移送司法机关依法 追究刑事责任。

（六）公安机关不受理行政执法机关移送的案件，或对已受理案件未在法定期限内作出立案或不予立案决定的，行政执法机关可以建议人民检察院进行立案监 督。《意见》还就完善工作机制、加强监督考核、保证衔接工作落到实处，作了具体规定，并要求行政执法机关依法将侵权和假冒伪劣案件纳入政府信息公开范围， 接受社会监督。

为更加有效地对期货交易实施依法监管，会议对《期货交易管理条例》进行了修改。修改后的条例对期货交易行为进一步作出了界定，明确了地方政府查处取缔非法期货交易活动的职责，修改充实了有关制度。

会议还研究了其他事项。

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目前中国外贸数据不理想，8月中国实现进出口贸易3292.86亿美元，同比微增0.2%，其中出口1779.73亿美元，同比增长2.7%，进口1513.13亿美元，同比下降2.6%。

今年以来连续走弱的单月外贸数据，也使得全年进出口实现10%增长的目标变得日益艰难。商务部副部长魏建国在网易达沃斯之夜上表示，从目前的进出口情况来看，很难实现外贸全年增长10%的目标。

8月底商务部副部长蒋耀平表示将进一步做好加工贸易政策的稳定性和连续性工作，营造稳定的政策预期。本月9日，商务部部长陈德铭就曾表示，最近国务 院将进一步研究稳定外贸增长的政策。例如要减少各种收费、清理不合理不必要的收费，重点增加进口先进技术设备及与人民群众密切相关的生活用品。

同时，国务院各部门正在落实关于支持外贸稳定增长的政策措施，进一步改善贸易环境，降低企业成本。