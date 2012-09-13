深圳20年来首出公积金政策 90万额度国内最高

核心提示：《深圳市住房公积金贷款管理暂行规定》正式发布，将于9月28日起施行，有效期5年。新政规定，单套住房的公积金贷款最高额度由原来的80万元提高到90万元。

在长达20年之久的制度缺位后，深圳住房公积金制度最终起航，成为全国最后一个建立公积金贷款制度的大城市。

这一制度的建立，时逢国内多个地方政府松绑住房公积金贷款刺激楼市刚需，姗姗来迟的深圳住房公积金政策一度被视为曲线救市举措。

尽管深圳住房公积金制度的建设与房地产调控不存在必然联系，但高达百亿之巨的公积金贷款入市，在客观上有望刺激楼市加速反弹。

贷款额国内最高

深圳市住房公积金管理中心昨日召开新闻发布会宣布，《深圳市住房公积金贷款管理暂行规定》正式发布，将于9月28日起施行，有效期5年。

与此前的征求意见稿相比，深圳市住房公积金贷款在提取公积金账户余额倍数、提高公积金贷款最高可贷额度等核心问题方面进行了不小的调整。

按照最终政策规定，深圳住房公积金贷款可贷额度由征求意见稿中申请人和共同申请人住房公积金账户余额的10倍提高到12倍。而单套住房的公积金贷款最高额度由原来的80万元提高到90万元。不过，针对个人的申请，最高可贷额度仍维持50万元不变。

这个最高贷款额度在国内大中城市中位居前列，目前，北京、广州、上海、杭州、重庆等地公积金贷款最高额度为80万元。

在首付比例方面，深圳规定使用住房公积金贷款购买首套普通自住房，套型建筑面积在90平方米以下的，贷款首付款比例不得低于20%；套型建筑面积在90平方米以上的，贷款首付款比例不得低于30%。

该政策设计同时考虑到了限购政策，要求对公积金贷款购买第二套住房的，贷款首付款比例不低于60%。对购买第三套及以上住房的，停止发放住房公积金贷款。

而在利率方面，深圳规定五年以下(含五年)的住房公积金贷款年利率为4%；五年以上的年利率为4.5%，比商业银行个人住房贷款基准利率低了2.05个百分点，这也是目前多数城市实行的利率标准。

与国内部分城市不同的是，深圳规定在本市缴存公积金的非户籍职工也可按规定申请公积金贷款。深圳市住房公积金管理中心副主任肖琳在新闻发布会上表示，目前深圳非户籍缴存职工达三四百万人，超过缴存总人数的80%。

百亿房贷入市

深圳市住房公积金贷款的正式启动，意味着深圳结束了长达20年的没有正式住房公积金制度的历史，在制度建设上最终弥补这一历史遗留问题。

自1992年起，全国各大中城市开始建立住房公积金制度，但长期以来，深圳市民无法像其他城市一样使用住房公积金贷款买房。

深圳曾在1992年将住房公积金制度纳入社会保险范围，颁布了《深圳市社会保险暂行规定》，但该政策的受惠人群仅限于部分企业的部分职工，而且缴存 职工不能享受低息贷款等优惠政策。《深圳市住房公积金贷款管理暂行规定》的正式发布，标志着住房公积金制度在深圳全面建立和实施。

深圳市住房公积金中心主任袁以立在上述发布会上称，作为全国最后一个建立公积金贷款制度的大城市，深圳住房制度在多方面先行先试，并广泛吸纳国内其他城市的成功经验。

对于此前的商业贷款如何转为公积金贷款的问题，袁以立表示，该问题涉及面较广，尚待新规定实施之后研究决定。

有业内担忧，恰逢房地产调控的关键阶段，住房公积金贷款利率相对商业贷款来说极低，将大大降低置业者的购房成本，进一步刺激刚需入市。

世联地产华南首席分析师曹取对《第一财经日报》表示，预计今年深圳可发放的公积金贷款约有100亿元，通过金融杠杆作用可产生200亿元甚至300亿元的效果，对楼市影响不可小觑。

英大证券研究所所长李大霄（微博）称，家庭公积金贷款最高可贷额度从80万元提高到90万元，同时首付款最低两成，非户籍职工也可申请，这些都会对刚需入市有刺激作用，对深圳楼市成交及价格也会形成正面利好。

但深圳市住房研究会常务副会长陈蔼贫则认为，该政策对于房地产市场而言是支持性因素，会刺激部分的刚性需求，但房地产市场受多方面影响，公积金贷款真正受惠的人群有限，对楼市影响有限，更大程度上只是一个信号。

深圳综合开发研究院旅游与地产研究中心主任宋丁对本报分析说，由于深圳实行公积金时间短，住房公积金贷款不会对楼市造成直接冲击。

深圳市规划和国土资源委员会数据显示，继7月份均价在年内首次突破2万元大关后，深圳新建商品住宅成交均价在8月份环比再现上涨，达到每平方米21569元，创下了今年新高，这已经是连续4个月房价上涨。