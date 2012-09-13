光伏产业遭遇“十面埋伏” 各部委紧急帮扶过寒冬

【中国企业家网】2012年9月6日，这是我国光伏行业历史上最为黑暗的一天。这一天，欧盟宣布对我光伏电池产品发起反倾销调查，这 是中欧双方迄今为止最大的贸易纠纷，也是全球涉案金额最大的贸易争端，达1600亿元。目前，欧洲是全球光伏产品的最大市场也，是中国光伏产品出口的主要 地区，占我国出口额的近70%。在欧盟“双反”立案的消息传回国内后，各方反应都很激烈，光伏企业“四巨头”——英利、尚德、天合光能、阿特斯几乎同时发 布将对这一指证继续抗辩的消息，宣称“欧盟的决定是不公平的，是新贸易保护主义”。

我国目前经济发展的总基调是稳增长，而外贸对经济增长起到很重要的推动作用，是“三驾马车”之一，欧盟日前对我国光伏产业立案调查，对我国今年外贸增长10%目标的实现打击甚大，对稳增长的宏观大局也会产生影响。

分析人士指出，政府需要站出来维护我国企业的合法利益，但是也应该明白欧盟撤销立案的可能性微乎其微；同时，行业应当将市场重心逐步转向国内，而这需要政策层面大力推动现有体制的改变，解决光伏发电上网难问题。改变的过程可能会比较漫长，但肯定是未来发展方向。

光伏产业作为我国整体战略性的新兴行业，政府对其相当重视，为了帮扶光伏产业的度过寒冬，政府采取了“内外兼修”的招式：对外，派出副部长级别的代表团赴欧谈判，据理力争，维护我国企业合法利益；对内，采取一系列帮扶措施救助光伏业。

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政府采取的对外措施，节选自《新京报》：

9月11日，商务部国际贸易谈判副代表崇泉率中国政府代表团前往德国、欧盟及法国，将与德、法两国政府相关部门及欧盟委员会就光伏产品贸易问题进行交涉。

商务部表示，代表团此行将阐述中方立场，尽最大努力维护中国企业利益。中方希望通过协商与合作化解贸易摩擦的立场没有改变。

数据显示，欧盟约占中国光伏产品出口份额的六成以上，此案也是迄今为止欧盟对华发起的最大规模贸易诉讼。

国务院总理温家宝和德国总理默克尔此前曾就反对贸易保护主义，希望通过对话协商解决包括光伏产业在内的贸易摩擦；商务部部长陈德铭也表示，希望通过与欧盟磋商，共赢地解决这个问题。

撤销调查难度大

中国可再生能源学会副理事长孟宪淦昨日表示，按欧盟反倾销调查程序，立案后可撤销调查。但条件比较苛刻。据悉，撤销调查要求发起企业必须争取到整个产业占25%产值的企业支持，欧盟委员会才会立案，但要撤销必须有占50%的产值企业发出申请才可以。

孟宪淦认为，此行要达到撤销调查的难度还是很大，但是去了欧洲与各国以及欧盟委员会交涉，可以更清楚介绍国内企业和产业的情况，希望可以为将来裁定的反倾销税争取一些空间。

孟宪淦表示，该项调查涉及未来中国整体战略性新兴行业的发展，也促使政府高度重视。

对内采取的帮扶措施，节选自《上海证券报》：

“最近两个月国家能源局及相关部委一直在召集我们开会商讨对策，下周还要继续开。包括电网介入等，有10多项扶持措施都在酝酿中，今后有可能陆续出台。”在全行业面临生死存亡的当口，一位光伏龙头企业负责人昨天向本报记者透露的这一信息不啻于为行业照进一丝曙光。

“十二五”太阳能发电装机容量或升至40GW

由于占全球光伏安装市场70%份额的欧盟上周举起了对华光伏产品的反倾销“大棒”，中国光伏产业已被逼到了悬崖边上，而国内市场随之成为光伏“保卫 战” 的最后一道防线。近日还有消息称，为了鼓励国内光伏市场的快速发展，《太阳能发电发展“十二五”规划》对装机容量目标再做调整，由21GW调整至 40GW。

“现在很多措施都在讨论，包括电网介入、财政资金增加预算等。因为要扩大装机规模，就必须要让电网介入，要落实财政补贴。”上述光伏企业负责人说。

在国内，电网一直是光伏装机的主要障碍之一，因后者发的电被指影响电网的稳定。业内也一直在呼吁政府提高电网公司发展可再生能源的积极性。

除了上述措施外，正在酝酿的措施还包括将每度电1元的上网电价延续至2014年，这在业内看来也是一个实质性利好。因多数国家对光伏发电的上网电价 采取 逐年递减的办法，而如果中国能将去年推出的每度电1元上网电价延续至2014年，则意味着未来随着成本降低，光伏发电的毛利会逐年递增，这无疑会大大刺激 光伏发电的积极性。

龙头企业到期债务可展期

此外，针对当前光伏企业普遍存在的现金流紧张、资金周转困难，国家相关部委还将会同银行，对优秀龙头企业的到期债务进行展期，保证龙头企业的现金流。

其他措施还包括：要求地方政府每年完成一定数量的可再生能源发电指标，并纳入考核；为沙漠、荒山太阳能电站项目提供优惠；加快分布式能源和太阳能发 电的 结合，完善法规；引进欧美先进的系统集成标准，尽快出台；改善多晶硅企业的竞争环境、调高技术门槛；要求制造企业加快科技进步、提升转换效率、提升系统集 成的能力，继续保持在全球市场的竞争力等。

分析人士同时指出，我国的四大银行都是上市公司，对贷款对象的考核有较为严格的标准，对未来具备偿还能力的企业，银行才会给予支持。具体而言，一线 品牌和二线的主流品牌光伏企业最有可能收到支持。而对于产能利用率低下、工艺技术落后的企业，根据国家淘汰落后产能的思路，应该不会予以支持。