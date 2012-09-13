德国联邦宪法法院放行“财政契约”和ESM

核心提示：舆论认为，这是德国总理默克尔的胜利，有利于救助欧洲洲主权债务危机和推进欧洲一体化进程。

9月12日，德国联邦宪法法院（FCC）对“财政契约”和“欧洲稳定机制（ESM）”是否违反德国宪法一案作出裁决，在附加了一些条件的前提对其予以放行。

虽然FCC的裁决并没有出乎意料，但对于市场来说仍是一个利好消息。当天上午，欧洲股市Stoxx 50指数上涨了1.1%，创今年3月以来最高点。欧元对美元也创下了5月以来的新高，达1欧元兑换1.2885美元。

此间舆论认为，这是德国总理默克尔的胜利，有利于救助欧洲洲主权债务危机和推进欧洲一体化进程。

默克尔说：“这是德国向欧洲和世界发出的强有力的信号。作为对大的经济体和可以信赖的伙伴，德国将真心诚意地履行对欧洲的责任。”

裁决结果关乎欧洲一体化进程

“财政契约”全称为《欧洲经济货币联盟稳定、协调和治理公约》，是由除英国和捷克以外的25个欧盟成员国领导人在今年3月的欧盟春季峰会上正式签署的，旨在加强各成员国财政纪律，为将来建立财政联盟奠定基础。

欧洲主权债务危机之所以爆发，主要原因之一是欧元区只拥有统一货币，结成了货币联盟，而没有控制预算的财政联盟。如果FCC裁决“财政契约”违宪，欧洲迈向财政联盟的步伐势必受阻，欧洲一体化进程自然将遭受沉重打击。

更关乎欧债危机走向

ESM是欧元区成员国依照国际公法成立的政府间组织，总部设在卢森堡，放贷能力为5000亿欧元，有欧洲版国际货币基金组织之称，主要任务是为陷入资金困难的欧元区国家提供金融救助。在ESM总共800亿欧元的认缴本金中，德国出资近220亿欧元。此外，德国还需要提供约1683亿欧元的担保。

不难看出，德国在ESM的出资份额中占25%以上。如果FCC裁定ESM违宪，ESM将难以运行，欧债危机将会进一步恶化。

过半德国人不愿一再掏钱救人

根据欧盟有关法律规定，“财政契约”和ESM在签证国议会批准后方可实施。6月29日，德国联邦议会以超过2/3的多数票分别批准了“财政契约”和 ESM。但出人意料的是，德国前司法部长赫塔·德奥布勒-格梅林以及一些持不同政治立场的政治家和经济学家向FCC提出申诉，称“财政契约”和ESM违反 了德国宪法。他们在起诉书中要求FCC发布“禁令”，阻止“财政契约”和ESM生效。

FCC随即表示，它将与7月举行听证会，以裁定6月29日联邦议会通过的决议是否有效。与此同时，FCC还要求总统暂缓签字。德国总统高克随即表示接受FCC的请求，并一直等待其裁决结果。

在FCC12日宣布裁决结果前，大约有3.7万名反对者向FCC提出了诉讼请求，创下了历史纪录。综合反对者的理由，大致可归纳为三条。一是违反了德国 宪法中的民主原则，因为默克尔政府在签署“财政契约”和ESM时搞“暗箱操作”，透明度不够；二是ESM是永久性救助机构，无限增加了德国人的财政负担， 从而损害了德国议会制定预算的自主权；三是ESM的设立违反了欧盟条约的“不救助”条款。

德国各界就这些该问题展开了激烈讨论。9月7日，德国公布的一项民意调查结果显示，54%的德国人希望FCC在12日的裁决中叫停ESM，而支持放行的受访者只有25%。

严格限制德国政府的救助行动

同在9月7日，德国媒体公布了另一项对20位法律专家的调查结果。这些专家一致认为，FCC将放行“财政契约”和ESM。同时，他们也认为FCC将附加苛刻条件，以限制德国政府在未来救助行动上的灵活性。

德国财长朔伊布勒认为，欧元区强化预算纪律和财政安全的努力使得各界有理由确信FCC将判定“财政契约”和ESM合法。

FCC是德国独立的司法机构，其裁决结果受外界影响比较小。从最终结果看，FCC并没有受民众意见的左右。针对“民主原则”问题，FCC否决了ESM协 议中“决策保密”的条款，要求ESM在作决策是要向联邦议会通报信息并与之协商；针对“德国议会预算自主权”问题，FCC裁决有求德国对ESM的出资份额 不能超过先前商定的1900亿欧元。如果追加额度，必须征得德国议会的同意；针对ESM违反欧盟条约“不救助”条款问题，FCC一如既往地认为，只要与德 国议会充分协商，欧洲深入一体化进程不违反德国宪法。

FCC院长福斯库勒说：“在当前危机深重的情况下，没有人能肯定地说什么样的措施对德国和欧洲的未来有利。但有一条很清楚：只有民主和法制的欧洲才有未来。” （中国青年报 张兴慧）