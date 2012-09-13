证监会8月新批8家QFII 总数增至181家

核心提示：去年以来，证监会批准QFII资格的速度明显加快，而年初至今获批的QFII家数已大幅超过以往任一年度。业内人士认为，QFII审批“疾进”态势有望保持一段时间。

中国证监会12日最新公布的QFII(合格境外机构投资者)名录显示，8月份共有8家机构获批QFII资格。至此，我国QFII机构总数达到181家。

名录显示，8月份获批的这8家机构分别是美国霍尓资本有限公司、美国得克萨斯大学体系董事会、台湾南山人寿保险股份有限公司、SUVA瑞士国家工伤保险机构、加拿大不列颠哥伦比亚省投资管理公司、惠理基金管理香港有限公司、加拿大安大略退休金管理委员会和美国教会养老基金。

去年以来，证监会批准QFII资格的速度明显加快，而年初至今获批的QFII家数已大幅超过以往任一年度。自QFII机制实施以来，获批家数前三名为2011年的29家、2008年的23家、2009年的19家。

分析人士称，这一“疾进”态势有望保持一段时间。

在监管层加快审批QFII资格的同时，QFII的额度审批也在加快。国家外汇管理局近期公布的QFII投资额度审批情况表显示，8月该局新批了13.35亿美元的QFII额度。而2008年至2011年获批额度分别为33.98亿美元、32.27亿美元、30.50亿美元和19.2亿美元。与之相比，今年前8个月QFII获批额度明显增长。

截至目前，外管局已经累计批复152家QFII机构总计298.68亿美元的QFII额度。

同时，外管局9月12日称，QFII对我国证券投资稳中趋升，一季度流出入基本平衡，二季度净流入大幅增至15亿美元，总体净增16亿美元。

与此同时，刚刚披露结束的上市中报显示，QFII并没有因为股市的疲弱而大幅减仓，QFII在第二季度清仓51家上市公司的同时新购入49只股票。据统计，QFII持股总市值增加约34亿元，总体来看，在大盘持续低迷的情况下，QFII仍然坚定做多内地股市。

市场人士表示，在目前的情况下，管理层扩大QFII额度意在为市场“输血”。相较目前国内投资者的观望态度，QFII的投资意愿更为强烈，一方面是QFII更注重长期投资，在A股下跌后很多上市公司的估值已经具有优势；另一方面也是“卡位战”，与国内投资者可以随时出入A股不同，QFII得到额度和股票筹码更为重要。