促外贸稳增长八政策出台 将加快出口退税

核心提示：确定加快出口退税进度、扩大出口信用保险规模和覆盖面、提高贸易便利化水平、积极扩大进口等八项措施。

国务院总理温家宝12日主持召开国务院常务会议，研究确定促进外贸稳定增长的政策措施。为支持发展对外贸易，会议讨论通过《关于促进外贸稳定增长的若干意见》，确定加快出口退税进度、扩大出口信用保险规模和覆盖面、提高贸易便利化水平、积极扩大进口等八项措施。

相关人士向记者透露，《意见》出台后，有关部门将根据意见的要求和精神，在出口退税、金融、出口信保等方面出台更细化的措施。为保外贸目标的实现，接下来的月份，促外贸的各项措施会进入密集的落实期。

加快出口退税 着力降低出口企业成本

《意见》提出了8项具体措施，排在首位的是加快出口退税进度，确保准确及时退税。此前有外媒报道，中国政府正研究提高家具、鞋、玩具的出口退税率，退税率由目前的13%-15%上调至全额退税17%，最快将于本月实施。

商务部研究院专家对记者说，调整出口退税的确能够在一定程度上缓解出口企业的压力，但是难以解决实际问题。

一位外贸企业负责人也对记者说，实际上上调出口退税对企业的影响非常有限。“因为我们的客户也了解国内政策，和企业签订单是锁定利润的。如果出口退税上调，客户也同样会和我们议价，企业并不能获得更多的好处。反而是政策的稳定性对我们更重要。”

《意见》还提出，要扩大融资规模，降低融资成本，支持商业银行努力扩大对小微企业的贸易融资；扩大出口信用保险规模和覆盖面；提高贸易便利化水平，简化审批手续，提高通关效率，降低通关成本。

中国国际经济交流中心研究部副部长张永军对记者说，我个人认为，可以加大对出口的信贷支持。欧洲债务危机对我国向欧洲出口影响较大，很多欧洲国 家的企业资金比较紧张，一些发展中国家因资金外流也存在资金紧张问题，这一因素对我国出口产生的影响较大。加大对出口的信贷支持，一方面可加大对我国出口 企业的信贷支持，为他们组织货源提供流动资金；另一方面可加大出口信贷的规模，利用我国外汇资金较为宽裕的条件支持出口。

此外，加大出口信用保险规模也很重要。在目前动荡的国际经济环境下，加大出口信用保险规模，可以帮助出口企业减小出口业务的风险，增强他们开拓出口业务的信心。

东吴证券宏观分析师强琪菁对记者说，可以看出，此次政策着力点主要集中于降低出口企业成本上。上述出口退税、融资、信保、贸易便利化的措施都指向降低出口企业综合成本，尤其向小微企业倾斜。

结构调整并重 优化外贸“两个布局”

在稳出口之外，积极扩大进口也被提及。《意见》要求，重点增加进口先进技术设备、关键零部件以及与人民群众密切相关的生活用品，支持企业技术改造，促进贸易平衡。

“此次政策也体现了出口与进口并重的特点。政策在稳增长的同时，也注重扩大进口，目的在于促进贸易平衡，并积极引进先进技术，助推国内产业升级。”强琪菁说。

国盛证券研究所所长周明剑也指出，鼓励出口和进口的政策应该并重，应该加大出口退税力度，同时降低进口税率特别是消费品进口税率。

有专家告诉记者，目前已经研究对征收消费税的部分商品，如汽车、化妆品、金银首饰等进行适度调整。在新一轮消费税调整中逐步调低消费税税率，或者不再征收消费税。

稳增长的同时，外贸调结构亦有所顾及。《意见》提出，要优化外贸“两个布局”。一方面，优化外贸国际市场布局，支持企业开拓非洲、拉美、东南亚、中东欧等新兴市场；一方面优化外贸国内区域布局，扩大中西部地区对外开放，推动边境省区发展对周边国家的经贸合作。

商务部副部长钟山此前透露，今年我国将加大对新兴市场，尤其是发展中国家市场的开拓力度，目前已选取约30个国家，作为今年及未来若干年外贸多元化战略重点突破市场，力争到2015年，我国与欧美日等传统市场以外市场贸易占比提高5个百分点。（秦菲菲）