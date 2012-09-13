朱民：中国需要一些新政策推动经济稳步增长

核心提示：“这个时候需要稳定增长，需要一些新的政策把增长推上去， 这很好也很重要的。”

2012年夏季达沃斯9月11-13日在天津举行，会议主题为"塑造未来经济"。期间，国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民接受了搜狐财经独家 的专访，朱民认为，经济刺激政策很重要，中国现在上半年实现7.8%的经济增长，其实并不是一个很糟糕的数字，大家太多关注于数字。仔细看十二五计划便知 道，经济增长的目标定在7.5%。在过去的18个月里，中国也出现过热现象，政府通过政策把经济增长速度调下来，这是一个好事。

但是，现在面临全球经济下滑，如果这个时候经济继续再往下调的话，可能对中国经济也不利。在这个时候就需要稳定增长，需要一些新的政策把增长推 上去，这很好也很重要。但是，在推动增长的同时，也要关注我们调整结构。对于中国的经济来说，结构调整很关键。我国现在45%到48%GDP是靠投资拉 动，这种状况是不可持久的。特别是全球经济放慢以后，我国的产能过剩问题就变得特别的严重。因此，现在在稳定经济增长的投资过程中，特别需要关注投资增长 和结构调整，以及这些投资能有利于民生。要能够把这三件事结合起来，这个目标不能简单的为了稳增长，这是最重要的。

以下是专访实录：

主持人：朱老师，昨天温总理在会议上也说将会有一万亿的计划，这种经济刺激政策，是不是就即将启动了？

朱民：温总理昨天做了一个很好的报告，但是他没有提一万亿的计划，他是说我们现在财政还有一万亿的结余，我 们还有一千亿人民币的稳定基金，他是强调中国有很多的政策空间，这是对的。因为中国现在整个的政府赤字也就是小于3%，整个政府债务也就是28%左右。所 以整个财政政策的空间很大，整个的货币政策空间也很大。所以对于中国来说，虽然经济是有一点放慢了，但是整个政策空间很大，所以要稳定增长还是有很多有利 条件，我想这个是昨天温总理传递的一个很重要的信息。

主持人：就是说最近一段时间这种经济刺激政策有可能启动吗？

朱民：经济刺激政策很重要，中国现在上半年实现7.8%的经济增长，其实并不是一个很糟糕的数字，大家太多 关注于数字。仔细看十二五计划便知道，经济增长的目标定在7.5%。在过去的18个月里，中国也出现过热现象，政府通过政策把经济增长速度调下来，这是一 个好事。但是，现在面临全球经济下滑，在这个时候如果经济继续往下调的话，可能对中国经济也不利。这个时候需要稳定增长，需要一些新的政策把增长推上去， 这很好也很重要的。但是，在推动增长的同时，也要关注我们调整结构。对于中国的经济来说，结构调整很关键。我国现在45%到48%GDP是靠投资拉动，这 种状况是不可持久的。特别是全球经济放慢以后，我国的产能过剩问题就变得特别的严重。因此，现在在稳定经济增长的投资过程中，特别需要关注投资增长和结构 调整，以及这些投资能有利于民生。要能够把这三件事结合起来，这个目标不能简单的为了稳增长，这是最重要的。

主持人：其实我们看到现在中国经济放缓刚才已经说了这是一个事实，其实大家现在最近半年大家都在讨论硬着陆，还是软着陆，怎么看这个问题？

朱民：中国经济整体来说正在朝向软着陆，投资性开始放慢，出口开始放慢，但是整个消费还是很强劲，投资逐渐 稳住的话，整个经济可以软着陆。外贸由于全球经济下降，外贸很难增长强劲。两个结合起来，政府再有进一步政策来鼓励居民的消费和增加人民收入，这样的话软 着陆是可以顺利实现的。

主持人：您觉得欧债危机对于中国而言的话，有没有影响到中国经济，欧债危机对中国的影响有多少？

朱民：整个欧债危机对于亚洲和对中国的影响还是蛮大的，我觉得现在比较多的在考虑欧元会不会崩溃啊？其实这 个倒不现实。主要是欧洲的经济增长放慢，因为今年估计欧洲经济是负增长，欧洲经济还是世界上最大的经济体，欧洲地区的占中国出口的24.3%，所以它整个 的经济，可能欧洲的经济相交到零的时候，整个中国对欧洲的出口增长也相交到零。从这个意义上说，整个欧洲应该对中国影响还是蛮大的，我想还会持续相当一段 时间。（文/范晔）