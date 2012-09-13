陈竺：欢迎民营资本和外资企业参与卫生产业

核心提示：卫生部长陈竺表示，欢迎民营资本和外资企业参与卫生相关产业，政府将为其发展提供全方位支持。

卫生部部长陈竺（新浪财经 梁斌 摄）

新浪财经讯 9月12日下午消息，2012年夏季达沃斯论坛于9月11日-13日在天津举办，主题为“塑造未来经济”。卫生部部长陈竺在“未来经济中可持续的卫生体系”分论坛上表示，欢迎民营资本和外资企业参与卫生相关产业，政府将为其发展提供全方位支持。

以下为陈竺发言文字实录摘要。

陈竺：我想说在这个互相依赖的全球经济中，我们需要携手合作，共创繁荣美好的未来，我愿意借本次论坛的机会提出以下观点：

一、中国的经济环境是开放的，中国的卫生产业政策更是开放的，中国卫生行业主管部门欢迎民营资本和外资企业参与卫生相关产业发展。

最近，卫生部印发《关于做好区域卫生规划和医疗机构设置规划，促进非公立医疗机构发展的通知》，明确提出要进一步拓宽社会资本办医的准入范围，要给非公立医疗机构留出足够的发展空间，鼓励社会力量，以及境外投资者举办医疗机构。

二是在满足高端卫生服务需求的同时，也要注意提供高质量低成本，广覆盖的产品。除了高端医疗服务需求外，其他市场的规模同样很大，在这方面的灵活性和敏锐性非常重要，我这句话特别是说给跨国公司的朋友听的。

三是中国生物医药产业前景广阔，随着医改推进和居民需求不断释放，对于临床应用量大，使用面广，基层医疗卫生机构急需的先进实用技术需求将会越来越大。可以预见，未来医改的推动将极大的促进生物医药和医疗器械行业的发展。

四是满足多样化需修的商业健康保险业大有可为。国家应制定落实税收等相应优惠政策，鼓励企业和个人参加商业保险及多种形式的补充保险。

五是新型医疗保健产业发展潜力巨大，随着人口老龄化的加快，长期医疗护理，康复促进，心理关怀等老年照护服务需求越来越大。此外，依托中国丰富的中医药传统优势在健康管理、康复养生等领域也有巨大的发展潜力。

朋友们，美国著名经济学家保罗·皮尔泽预测，新型的医疗保健产业将成为既IT产业之后的全球财富第五波，中国卫生行业发展前景广阔，我们衷心欢迎社会资本，包括外资参与卫生及相关领域。

在这里，我想特别呼吁民族资本更多的参与到这一新兴市场中来，中国政府也将为医疗保健行业发展提供全方位支持，目前中国国民经济核算按行业大类进行统计，卫生及相关行业的增加值还难以完全细分和统计出来，中国政府将推动建立卫生行业GDP卫星核算体系，全面反映卫生及相关行业对国民经济发展的贡 献。

我们还将根据人民群众需求和行业发展需要，加大护理人员、营养师和心理咨询师等卫生人员的培养力度，为卫生行业快速发展提供充足的人力资源和保障。

我相信在各方的共同努力下，我们一定能促进卫生保健行业的健康可持续发展，最终让人民群众获得更多更好的卫生服务。谢谢大家。