央行继续逆回购 28天期品种时隔10年重启操作

核心提示：央行周四上午在公开市场开展了逆回购操作，包括350亿元7天期逆回购和200亿元28天期逆回购， 此举意在增加跨季跨节资金供应。

据多位银行交易员称，央行周四上午在公开市场开展了逆回购操作，包括350亿元7天期逆回购和200亿元28天期逆回购，其中28天逆回购是2002年之后首度出现在公开市场操作中，而持续近一个月的14天品种则暂时隐退。交易员称，央行此举意在增加跨季跨节资金供应，同时拉长逆回购加权期限，以增强银行体系流动性的稳定性。考虑到逆回购操作规模灵活调整，期限趋于拉长，季末资金面出现异常波动的可能性下降。

事实上，从之前14天逆回购恢复操作、到央行压缩14天、7天逆回购利差，再到重启28天逆回购询量，在过去一个月时间央行拉长逆回购加权期限的意图已经得到充分体现。只是9月以来资金面处于稳重略松状态，考虑到成本因素，机构一直没有上报28天逆回购需求，致使其始终处于询而未发的状态。但昨日央行在例 询量过程中，特意取消了14天品种，引导机构需求向28天品种倾斜的意图十分明显，加之随着季末和双节临近，机构对跨季跨节资金需求逐步提升，共同为28 天逆回购的重启铺平了道路。

市场人士预计，随着季末临近，公开市场逆回购包括28天品种的操作量将逐步上升，资金面出现遗产波动的风险有所下降。