美国国际贸易委员会裁定继续对中国产纯镁征收反倾销税

核心提示：美国国际贸易委员会裁决认为，从中国市场进口的此类产品将在可预见时间内给美相关产业造成持续损害。

新华网华盛顿9月12日电(记者阳建 王宗凯)美国国际贸易委员会12日作出日落复审裁定，继续维持对中国出口的纯镁(颗粒状)征收反倾销税。

美国国际贸易委员会当天投票通过裁决，认为从中国市场进口的此类产品将在可预见的时间内给美国相关产业造成持续的损害。根据美国贸易救济政策程序，由于美国商务部此前已作出反倾销日落复审裁定，国际贸易委员会的裁定表明，美国将继续对中国出口美国的纯镁产品征收反倾销税。

这是美国对中国发起的最新一起贸易救济行动。今年以来，美国连续对中国产品发起“双反”和“337调查”，贸易保护主义明显升温。中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。

根据乌拉圭回合谈判的规定，在反倾销税实施五年之后，美国必须取消这一税令，除非美国商务部和国际贸易委员会认为取消反倾销税将导致倾销行为重演或给美国产业继续造成损害。所谓日落复审，是指在征收产品反倾销税五年期满进行的行政复审。

美国最早于2001年对原产于中国的纯镁作出反倾销裁决。2012年2月1日，美国商务部对此案发起第二轮日落复审，美国国际贸易委员会也于今年5月7日决定对此作出快速复审。