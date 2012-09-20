十年·跨越：民营经济奋勇前行

有成长，有困惑，有迷茫，也有收获……在中国经济开始自我探索并卓有成效的十年里，在中国经济资本化趋势最为显著的十年里，民营企业的生长空间在不断拓展，民营企业的体魄在不断强健，逐渐成为中国经济中最活跃的元素。

7个人加上120万元风险投资的百度，在这十年中发展成为如今市值约2400亿、员工数超过万人的互联网领军企业；2011年登顶内地首富的三一重工集团董事长梁稳根，与其它26位民营企业家一起当选为十八大代表……

对于中国民营经济而言，过去十年的历练进程中，既有奔腾慷慨，也有默运潜移；既有飞扬奋进，也有湍流曲折。

最近十年，对于大多数民营企业而言，是从埋头走路到抬头看路的十年。

有成长，有困惑，有迷茫，也有收获……在中国经济开始自我探索并卓有成效的十年里，在中国经济资本化趋势最为显著的十年里，民营企业的生长空间在不断拓展，民营企业的体魄在不断强健，逐渐成为中国经济中最活跃的元素。

7个人加上120万元风险投资的百度，在这十年中发展成为如今市值约2400亿、员工数超过万人的互联网领军企业；2011年登顶内地首富的三一重工集团董事长梁稳根，与其它26位民营企业家一起当选为十八大代表……

对于中国民营经济而言，过去十年的历练进程中，既有奔腾慷慨，也有默运潜移；既有飞扬奋进，也有湍流曲折。

春风护航 飞舟破浪

2002年11月，党的十六大提出了“必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展”等一系列新的理论和政策，表明党对非公有制经济的地位和作用的认识达到了一个新的高度。同时，十六大上首次对合法的非劳动收入给予了充分肯定，并指出新社会阶层“都是中国特色社会主义事业的建设者”，正式向新社会阶层中的先进分子敞开了入党的大门，对他们完全实现了政治上的一视同仁。

这一年，民营投资的比重首次超过国有投资，达到48.7％，位居各经济类型之首。

这一年，5月举办的韩日世界杯上，江苏扬州的玩具工厂供应了30万只世界杯吉祥物，浙江义乌的服饰公司生产了225万面球迷呐喊旗，福建的工厂则提供了上百万件球迷服、护腕及足球袜。“中国制造”的浪潮活力四射，价廉物美的中国商品向全世界展现了它的威力。

这一年，环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲形成了三大世界级的制造中心。三大区域的国土面积不到全国的10％，却创造了57％的国内生产总值和66％的工业总产值；而在对外贸易方面更是占据全国85％以上的份额。在出口企业群体中，小型企业在数量上占据绝对优势。小型企业中，新兴的民营企业代表了制造业的新生力量，成为“中国制造”崛起的主要推动力量。

非公有制经济能有如此蓬勃发展，是我们党解放思想、实事求是、与时俱进的结果，也是我们党和国家对非公有制经济坚持实践、认识、再实践、再认识的结果，更是我们党和国家对非公有制经济理论政策不断创新与发展的结果。非公有制经济与公有制经济，共同成为解放和发展生产力的两个同样重要的“轮子”。

这是一个长达十年的黄金发展时期的开始——飞舟破浪前行，须有春风相助。