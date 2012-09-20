10年跨越 民营经济破浪前行

最近10年，对于大多数民营企业而言，是从埋头走路到抬头看路的10年。

有成长，有困惑，有迷茫，也有收获……在中国经济开始自我探索并卓有成效的10年里，在中国经济资本化趋势最为显著的10年里，民营企业的生长空间在不断拓展，民营企业的体魄在不断强健，逐渐成为中国经济中最活跃的元素。

7个人加上120万元风险投资的百度，在这10年中发展成为市值约2400亿元、员工数超过万人的互联网领军企业；2011年登顶内地首富的三一重工集团董事长梁稳根，与其他26位民营企业家一起当选为十八大代表……

对于中国民营经济而言，过去10年的历练进程中，既有奔腾慷慨，也有潜移默运；既有飞扬奋进，也有湍流曲折。

春风护航，飞舟破浪，2002年11月，党的十六大提出了“必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展”等一系列新的理论和政策，表明党对非公有制经济的地位和作用的认识达到了一个新的高度。在接下来的10年里，非公有制经济与公有制经济共同成为解放和发展生产力的两个同样重要的“轮子”。“中国制造”活力四射，价廉物美的中国商品向全世界展现了它的威力。环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲形成了三大世界级的制造中心。新兴的民营企业代表了制造业的新生力量，成为“中国制造”崛起的主要推动力量。

为了使中国的民营经济实现更高层次的跨越式发展，早在12年以前，党和政府就提出了“走出去”战略，寄望优秀的中国民营企业能够向产业链的微笑曲线两端转移，更多地专注于设计、研发、营销、客户服务等环节，通过拉长产业链，实现产业的优化升级，提升企业价值链。

过去的10年，民营企业在立足于国内强大需求的基础上，扩大生产、实现规模经济；在日益成熟的资本市场，选择上市、发行企业债券，壮大企业资本实力。今后10年，面对国际技术和人力资本市场成本相对较低的时机，积极实施“走出去”战略，加强与国际市场的融合与接轨，在全球建厂生产，提高企业国际化经营水平，将是中国民营企业形成一批在全球市场上具有竞争力的大公司、大集团的必由之路。

诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨用这样的语言描述中国：“中国已经走出改革初期的浅滩阶段，正站在大河中央，选择彼岸的到岸位置。”

这句话几乎同样适合于描述中国民营经济的发展现状。已经在大河中央的中国民营企业，在春风助力、自身努力之下，正向着理想的彼岸破浪前行……