民营经济书写十年辉煌

玉溪紫昊生物科技有限公司紫甘薯深加工项目总投资1.5亿元，建成投产后每年可加工紫甘薯3万吨，目前一期项目已投产

刚参加完全省加快民营经济发展大会，获得云南百名优秀民营企业家称号载誉而归的靳树伟正准备带领他的旭日军团进行新一轮的“开疆拓土”。2002年改制为民营企业的旭日塑料，10年创新发展成为云南农膜龙头。即使是在当前严峻经济形势下，仍能依托自主创新的国家级新产品拓展市场保持高速增长，并在位于高新区的新厂区内引进西南唯一的三层复合棚膜线“强筋壮骨”。靳树伟说：“现在产能规模翻了一番达到4万吨，今后还要实现从种植用膜到灌溉用管再到包装用筐的全覆盖。”透过旭日塑料10年发展历程，看到的是玉溪在实施“工业强市”战略和“三优一特”经济发展思路中，民营经济由小变大、由弱变强的10年辉煌。

经济发展的重要支撑

2001年，李枝官等人携民资收购鲁奎山铁矿。历经十余年拼搏，仙福已成为集矿石开采、高炉炼铁、转炉炼钢、高速轧材为一体的钢铁联合企业，2011年跃居中国民营企业500强、中国民营制造业500强，以62.5亿元的营业收入和过亿税金成为新平工业支柱企业和财政收入重要来源。经过10年发展，玉溪民营经济呈现一、二、三产业齐头并进的格局，已成为推进玉溪经济发展、促进地方财政增收的重要支撑和社会投资、对外贸易、居民消费的主战场。

截至2011年，玉溪民营经济实现增加值284.4亿元，占全市生产总值的比重达32.4%，分别比2002年增长4.69倍和提高10.2个百分点；上缴税金32.5亿元，占全市财政收入的9.5%，分别比2002年增长8.6倍和提高6个百分点；完成投资189.2亿元，占全市固定资产投资的44.8%，分别比2002年增长9.3倍和提高10.8个百分点；完成社会消费品零售额131.2亿元，占全市的78%，分别比2002年增长增长5.4倍和提高15.3个百分点；完成进出口额4亿美元，占全市的100%，分别比2002年增长增7.2倍和提高55.7个百分点。

今年，尽管面临不利经济形势，全市民营经济仍保持平稳增长势头。上半年实现增加值128.9亿元，同比增长6.2%；完成民间投资60.3亿元，同比增长21.2%；完成社会消费品零售额67.1亿元，同比增长13.3%；实现进出口额1.87亿元，同比增长32.7%。

调结构转方式的主动力

自2002年以来，随着仙福、玉昆、活发等一批民营钢铁企业的发展壮大，带动矿电产业强劲崛起并成为又一支柱产业，玉溪由此改写了烟草“一枝独秀”的单一产业结构格局，并在调整结构和转变方式上迈出了决定性的一步，成为云南重要的钢铁产业基地。

在此之前，随红塔塑胶、环腾实业、自强集团等一批烟草配套企业的兴起，玉溪构建起了国内规模较大的烟草配套产业群。继此之后，以正成功为核心的一批数控机床制造企业聚集玉溪，建成数控产业园区，建立数控产业联盟体，玉溪装备制造业快速兴起。沃森、维和的壮大使玉溪成为云南重要的生物医药产业基地；太标的发展使玉溪成为云南最大的太阳能光热利用产业基地；蓝晶爆发让玉溪成为全球瞩目的LED衬底片生产基地。以民营为主导的装备制造、生物医药、新能源、新材料四大战略性新兴产业的崛起，正加速推进玉溪经济结构的优化升级。